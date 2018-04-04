إنتخابات إتحاد كرة القدم – محسن التميمي

دائما هناك شكوك واتهامات وتلاعبات تحيط بانتخابات اتحاد كرة القدم في اغلبها ظهر انها كانت كذلك والاتحاد السابق دفع ثمنها . الان يتكرر الحال واول الازمات هي استقالة نائب رئيس اللجنة الانتخاببة وهو يكشف امام الراي العام حجم الضغوطات التي تعرضوا لها في وقت نسمع الاخبار تواليا بعزم مجموعة من المرشحين المبعدين الذهاب بعيدا وتقديم شكاوى الى محكمة كاس بخصوص خروقات هم يقولون عنها موجودة وهم كانوا ضحية فيما ان اي حديث يصدر من اعضاء ورئيس الاتحاد بخصوص العملية الديمقراطية يعده هؤلاء ضربة موجعة على رؤوسهم.. بمحض مصادفة او بفعل مقصود فقد تم تقديم الدعم من الوزارة لمرشحين فكانت ردة فعل من اتحاد كرة القدم انه وضع شروطا وتعليمات تستفز بل من شانها غلق طريق الترشيح امامهم وربما ان وزارة الشباب ستتخذ هذه ذريعة للتدخل الحكومي الذي تراه اصبح واقعا وضروريا وهي التي ربما كانت تحضر لهذا الامر من خلال تقربها من الاتحاد ومعرفة ادق تفاصيل عمله للوصول الى نقطة اللاعودة والتي قد تقلب كل موازين تلك العلاقة وهي استمرت مابين مد وجزر . كل التوقعات ممكن ان تحدث تحت ظل اجواء تنعدم فيها الثقة والمصداقية والوضوح .

عدم وجود لجنة انتخابية مستقلة تماما عن الاتحاد ستبقى الانتخابات مثار شك وجدل وقد يعجل الاخير برحيله او يكسب القضية لو كان يعمل بالشكل الصحيح ولايخاف من اية شكوى ممكن ان تنال منه . قلنا مرارا وتكرارا ان زيادة عدد اعضاء الهيئة العامة والسماح لشخصيات اكاديمية وعقد اجتماع موسع من اجل الاتفاق على النظام الداخلي وعده دستورا لايمكن لاية جهة ان تتلاعب به هو الحل الامثل حاليا ومستقبلا اما ان يبقى الحال بائسا وقلقا ومخيفا وبسمح لاشخاص التلاعب باي شي فان الانتخابات لم تخرج بيضاء او نزيهة . اتحاد كرة القدم يجد الطربق امامه سهلا لانه يمارس اكثر من دور بل هي القاضي والحكم والمقرر وواضع الضوابط والشروط والتعليمات وهي الفرصة التي ستبقيه دورة جديدة وستذهب كل الاسماء التي دعمت في مهب الريح لانها لم تنطبق عليها الشروط وفق رؤية ومزاج ومصلحة الاتحاد .