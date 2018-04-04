في المرمى

إنتخابات إتحاد الكرة سياسة الإقصاء – منعم جابر

منذ اشهر بدأ المعنيون بكرة القدم يتحدثون عن الانتخابات المقبلة لاتحاد الكرة، والتي تم تحديدها في الـ 31 من أيار المقبل، والسبب معروف ويكمن في اهمية اللعبة وسعة قاعدتها الشعبية وانتشارها وشدة المنافسة بين اقطابها والعاملين فيها ومنهم نجوم الامس والاكاديميون وقادة الاندية والمدربون والحكام وقادة الاتحادات الفرعية في المحافظات وخبراء الادارة والنشطاء في رياضتنا وآخرون ممن وجدوا في أنفسهم الكفاءة والرغبة في اشغال المواقع على سلم الكرة العراقية. وبسبب هذا الواقع ولوجود رغبات لدى البعض في قيادة المناصب والسير بالاتحاد واللعبة وفق الاجندات والحسابات والمصالح، نجد ان الكثير من العاملين والمرشحين للتشكيلة الاتحادية الحالية والمقبلة يسعون الى عرض ما يرونه صحيحا ومناسبا لقدراتهم متناسين تطور الحياة بكل تفاصيلها وزواياها تاركين فكرة الاصلاح والتجديد وضخ الدماء الجديدة خاصة وان واقعنا اليوم هو شيء جديد، حيث رفع الحظر الكروي عن ملاعبنا مما وضع الجميع امام مسؤولياتهم فلا عذر ولا تبرير في قادم الايام.

المشهد الكروي يعاني بسبب ما مضى وحصل عللاً وامراضاً متوطنة انهكت الرياضة ومنها كرة القدم والتي تتركز اليوم في غياب البرنامج العلمي للنهوض باللعبة وغياب وتهميش الكفاءات والخبرات وضعف العمل الاداري والتنظيمي وفشل الهيئة العامة في معرفة واجباتها واداء دورها التاريخي.

ان واقع كرة القدم خلال السنوات الثماني التي مضت لم يكن بالمستوى المطلوب ولا يسر قريبا او بعيداً، فالنتائج ما زالت دون المستوى المطلوب واسس بناء اللعبة وتطويرها غائبة، فلا منافسات منتظمة الا بطولة الدوري الممتاز – مع بعض العيوب – اما منافسات دوري الدرجة الاولى فإنها في اغرب حالاتها وطريقة اجرائها، ولا بطولات للدرجات الاخرى فلا محل لها من الاعراب. وبطولة الكأس تجري بين سطر وآخر وحسب المزاج ورغبات الفرق وبطولة الجمهورية لفرق المحافظات قد الغيت وغابت واصبحت اثرا بعد عين. اما الاهم جدا فهي مسابقات وبطولات الفئات العمرية – براعم واشبال وناشئين وشباب ورديف- فقد غابت منذ اكثر من خمسة عشر عاما، وإن فكر احد في إجرائهافإنها تجري بحياء وعلى مستويات ومجموعات صغيرة (اسقاط فرض)، كل هذه الاسباب والمسببات هي التي ادت الى هذا التراجع المخيف في مستوى كرة القدم، بينما دول الجوار والمنطقة لها بطولاتها ومنافساتها المتطورة، ومع هذا نجد البعض يقول: باننا بخير كروي ومنافسات متطورة بينما الواقع شيء آخر.

احبتي المعنيين والعاملين في مجال كرة القدم اقول لكم: الشكر والتقدير لجهودكم الكبيرة واجتهادكم ومحاولتكم النهوض بواقع اللعبة وحسب امكاناتكم والظروف المحيطة بكم، لكن الواقع والعمل المطلوب يتطلب اليوم جهدا استثنائياً وعملا شاقاً وانفتاحا كبيراً على الخبرات والكفاءات ولا بد لكل من يتقدم الى الميدان ان يقدم لنا برنامجه وسياسته ومنهجه الذي يرغب في العمل بموجبه ووفقه، فالعالم اليوم يعيش ثورة التكنولوجيا والاتصالات وان من يريد ان يواصل عمله فعليه ان يقدم لنا ما يثبت كفاءته ومعلوماته وما خطط له في السنوات الاربع المقبلة. اما ان يسعى البعض من اجل ابعاد واقصاء البعض الآخر بحجة التعليمات واللوائح الداخلية فإن هذا سيزيد الامر تعقيدا ويسبب للكرة العراقية المشاكل والهموم الاضافية والجديدة.. ولنا عودة.