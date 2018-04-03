العاهل السعودي لترامب بعد تصريحات ولي عهده: ندعم قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس

محمد بن سلمان:للاسرائيليين الحق في أن تكون لهم أرضهم ونريد اتفاق سلام أولاً

واشنطن‭- (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬الرياض‭ -‬الزمان‭ ‬

جدد‭ ‬العاهل‭ ‬السعودي‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬في‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفي‭ ‬مع‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬دونالد‭ ‬موقف‭ ‬المملكة‭ ‬المؤيد‭ ‬لقيام‭ ‬دولة‭ ‬فلسطينية‭ ‬مستقلة‭ ‬عاصمتها‭ ‬القدس،‭ ‬بعد‭ ‬تصريح‭ ‬نجله‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬الامير‭ ‬محمد‭ ‬ان‭ ‬للاسرائيليين‭ ‬‮«‬الحق‮»‬‭ ‬في‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬لهم‭ ‬أرضهم‭.‬

وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬السعودية‭ ‬الرسمية‭ ‬ان‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬اتصل‭ ‬بترامب‭ ‬وبحث‭ ‬معه‭ ‬‮«‬العديد‭ ‬من‭ ‬القضايا‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية،‭ ‬في‭ ‬مقدمتها‭ ‬التطورات‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬فلسطين‮»‬‭. ‬واضافت‭ ‬ان‭ ‬الملك‭ ‬اكد‭ ‬للرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬ضرورة‭ ‬‮«‬تحريك‭ ‬مسار‭ ‬عملية‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬ضمن‭ ‬جهود‭ ‬دولية‮»‬،‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬مقتل‭ ‬17‭ ‬فلسطينيا‭ ‬بنيران‭ ‬اسرائيلية‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ ‬الحدودية‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬وشدد‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬على‭ ‬‮«‬مواقف‭ ‬المملكة‭ ‬الثابتة‭ ‬تجاه‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬والحقوق‭ ‬المشروعة‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬في‭ ‬قيام‭ ‬دولته‭ ‬المستقلة‭ ‬وعاصمتها‭ ‬القدس‮»‬‭. ‬ويأتي‭ ‬الاتصال‭ ‬الهاتفي‭ ‬بعد‭ ‬ساعات‭ ‬من‭ ‬تصريحات‭ ‬لولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬الامير‭ ‬محمد‭ (‬32‭ ‬عاما‭) ‬تعبّر‭ ‬عن‭ ‬تقارب‭ ‬أكبر‭ ‬بين‭ ‬المملكة‭ ‬السنية‭ ‬والدولة‭ ‬العبرية‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬إيران،‭ ‬عدوهما‭ ‬الاقليمي‭ ‬المشترك‭. ‬وقال‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬نشرت‭ ‬الاثنين‭ ‬ان‭ ‬للاسرائيليين،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬الفلسطينيين،‭ ‬‮«‬الحق‮»‬‭ ‬في‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬لهم‭ ‬ارضهم،‭ ‬في‭ ‬موقف‭ ‬يمثل‭ ‬مؤشرا‭ ‬اضافيا‭ ‬على‭ ‬التقارب‭ ‬بين‭ ‬المملكة‭ ‬واسرائيل‭.‬

وفي‭ ‬المقابلة‭ ‬التي‭ ‬أجراها‭ ‬معه‭ ‬رئيس‭ ‬تحرير‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬ذي‭ ‬أتلانتيك‮»‬‭ ‬الاميركية‭ ‬الصحفي‭ ‬الامريكي‭ ‬اليهودي‭ ‬جيفري‭ ‬غولدبرغ‭ ‬قبل‭ ‬اندلاع‭ ‬اعمال‭ ‬العنف‭ ‬الاخيرة‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬بين‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬وإسرائيل‭ ‬ونشرت‭ ‬الاثنين‭ ‬أكد‭ ‬الامير‭ ‬الشاب‭ ‬الذي‭ ‬يقوم‭ ‬بجولة‭ ‬طويلة‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬انه‭ ‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬اي‭ ‬‮«‬اعتراض‭ ‬ديني‮»‬‭ ‬على‭ ‬وجود‭ ‬دولة‭ ‬اسرائيل‭.‬

وردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬عما‭ ‬اذا‭ ‬كان‭ ‬يعتبر‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الشعب‭ ‬اليهودي‭ ‬لديه‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬له‭ ‬دولة‭ ‬قومية‭ ‬فوق‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬ارض‭ ‬اجداده‭ ‬على‭ ‬الاقل؟‮»‬‭ ‬قال‭ ‬الامير‭ ‬محمد‭ ‬‮«‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬لكل‭ ‬شعب،‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬مكان‭ ‬كان،‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬ان‭ ‬يعيش‭ ‬في‭ ‬وطنه‭ ‬بسلام‭. ‬اعتقد‭ ‬ان‭ ‬للشعبين‭ ‬الفلسطيني‭ ‬والاسرائيلي‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬لكل‭ ‬منهما‭ ‬أرضه‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬‮«‬لكن‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لدينا‭ ‬اتفاق‭ ‬سلام‭ ‬لكي‭ ‬يتأمن‭ ‬الاستقرار‭ ‬للجميع‭ ‬ولكي‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬علاقات‭ ‬طبيعية‮»‬‭. ‬كذلك‭ ‬فإن‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬الذي‭ ‬سيصبح‭ ‬عندما‭ ‬يخلف‭ ‬والده‭ ‬على‭ ‬العرش‭ ‬خادما‭ ‬للحرمين‭ ‬الشريفين،‭ ‬اكد‭ ‬في‭ ‬المقابلة‭ ‬انه‭ ‬ليس‭ ‬لديه‭ ‬اي‭ ‬‮«‬اعتراض‭ ‬ديني‮»‬‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬يعيش‭ ‬الإسرائيليون‭ ‬جنبا‭ ‬الى‭ ‬جنب‭ ‬مع‭ ‬الفلسطينيين،‭ ‬طالما‭ ‬أن‭ ‬المسجد‭ ‬الاقصى‭ – ‬ثالث‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ – ‬محمي‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬لدينا‭ ‬مخاوف‭ ‬دينية‭ ‬بشأن‭ ‬مصير‭ ‬المسجد‭ ‬الأقصى‭ ‬في‭ ‬القدس‭ ‬وبشأن‭ ‬حقوق‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‮»‬،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬‮«‬بلادنا‭ ‬ليست‭ ‬لديها‭ ‬مشاكل‭ ‬مع‭ ‬اليهود‮»‬‭.‬

وتؤكد‭ ‬تصريحات‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬التقارب‭ ‬الحاصل‭ ‬أكثر‭ ‬فأكثر‭ ‬بين‭ ‬المملكة‭ ‬السنية‭ ‬والدولة‭ ‬العبرية‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬عدوهما‭ ‬الاقليمي‭ ‬المشترك‭: ‬ايران‭ ‬الشيعية‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬قال‭ ‬الامير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬‮«‬اسرائيل‭ ‬اقتصاد‭ ‬كبير‭ ‬مقارنة‭ ‬بحجمها‭ ‬واقتصادها‭ ‬ينمو‭ ‬بقوة‭. ‬بالطبع‭ ‬هناك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المصالح‭ ‬التي‭ ‬نتقاسمها‭ ‬مع‭ ‬اسرائيل،‭ ‬وإذا‭ ‬كان‭ ‬هناك‭ ‬سلام،‭ ‬فستكون‭ ‬هناك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المصالح‭ ‬بين‭ ‬اسرائيل‭ ‬ودول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬ودول‭ ‬اخرى‭ ‬مثل‭ ‬مصر‭ ‬والاردن‮»‬‭.‬

وعن‭ ‬ايران‭ ‬اعتبر‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬ان‭ ‬المرشد‭ ‬الاعلى‭ ‬للجمهورية‭ ‬الإسلامية‭ ‬آية‭ ‬الله‭ ‬علي‭ ‬خامنئي‭ ‬لديه‭ ‬أطماع‭ ‬توسعية‭ ‬أين‭ ‬منها‭ ‬أطماع‭ ‬أدولف‭ ‬هلتر‭ ‬التوسعية‭.‬

وقال‭ ‬‮«‬بالمقارنة‭ ‬مع‭ ‬المرشد‭ ‬الاعلى‭ ‬الايراني‭ ‬فإن‭ ‬هتلر‭ ‬يبدو‭ ‬لطيفا‮»‬،‭ ‬مضيفا‭ ‬ان‭ ‬‮«‬هتلر‭ ‬حاول‭ ‬احتلال‭ ‬اوروبا‮»‬‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬ان‭ ‬‮«‬المرشد‭ ‬الاعلى‭ ‬يحاول‭ ‬احتلال‭ ‬العالم‮»‬‭.‬