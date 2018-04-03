العاهل السعودي لترامب بعد تصريحات ولي عهده: ندعم قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس

محمد بن سلمان:للاسرائيليين الحق في أن تكون لهم أرضهم ونريد اتفاق سلام أولاً
واشنطن- (أ ف ب) – الرياض -الزمان
جدد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز في اتصال هاتفي مع الرئيس الاميركي دونالد موقف المملكة المؤيد لقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس، بعد تصريح نجله ولي العهد الامير محمد ان للاسرائيليين «الحق» في ان تكون لهم أرضهم.
وذكرت وكالة الانباء السعودية الرسمية ان الملك سلمان اتصل بترامب وبحث معه «العديد من القضايا الإقليمية والدولية، في مقدمتها التطورات الأخيرة في فلسطين». واضافت ان الملك اكد للرئيس الاميركي ضرورة «تحريك مسار عملية السلام في الشرق الأوسط ضمن جهود دولية»، بعد أيام من مقتل 17 فلسطينيا بنيران اسرائيلية داخل المنطقة الحدودية في غزة. وشدد الملك سلمان على «مواقف المملكة الثابتة تجاه القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس». ويأتي الاتصال الهاتفي بعد ساعات من تصريحات لولي العهد السعودي الامير محمد (32 عاما) تعبّر عن تقارب أكبر بين المملكة السنية والدولة العبرية ولا سيما في مواجهة إيران، عدوهما الاقليمي المشترك. وقال محمد بن سلمان في مقابلة نشرت الاثنين ان للاسرائيليين، على غرار الفلسطينيين، «الحق» في ان تكون لهم ارضهم، في موقف يمثل مؤشرا اضافيا على التقارب بين المملكة واسرائيل.
وفي المقابلة التي أجراها معه رئيس تحرير مجلة «ذي أتلانتيك» الاميركية الصحفي الامريكي اليهودي جيفري غولدبرغ قبل اندلاع اعمال العنف الاخيرة على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل ونشرت الاثنين أكد الامير الشاب الذي يقوم بجولة طويلة في الولايات المتحدة انه ليس هناك اي «اعتراض ديني» على وجود دولة اسرائيل.
وردا على سؤال عما اذا كان يعتبر ان «الشعب اليهودي لديه الحق في ان تكون له دولة قومية فوق جزء من ارض اجداده على الاقل؟» قال الامير محمد «أعتقد أن لكل شعب، في أي مكان كان، الحق في ان يعيش في وطنه بسلام. اعتقد ان للشعبين الفلسطيني والاسرائيلي الحق في ان تكون لكل منهما أرضه».
واضاف «لكن يجب أن يكون لدينا اتفاق سلام لكي يتأمن الاستقرار للجميع ولكي تكون هناك علاقات طبيعية». كذلك فإن ولي العهد الذي سيصبح عندما يخلف والده على العرش خادما للحرمين الشريفين، اكد في المقابلة انه ليس لديه اي «اعتراض ديني» على ان يعيش الإسرائيليون جنبا الى جنب مع الفلسطينيين، طالما أن المسجد الاقصى – ثالث الحرمين الشريفين – محمي.
وقال «لدينا مخاوف دينية بشأن مصير المسجد الأقصى في القدس وبشأن حقوق الشعب الفلسطيني»، مشددا على ان «بلادنا ليست لديها مشاكل مع اليهود».
وتؤكد تصريحات ولي العهد السعودي التقارب الحاصل أكثر فأكثر بين المملكة السنية والدولة العبرية ولا سيما في مواجهة عدوهما الاقليمي المشترك: ايران الشيعية.
وفي هذا السياق قال الامير محمد بن سلمان «اسرائيل اقتصاد كبير مقارنة بحجمها واقتصادها ينمو بقوة. بالطبع هناك الكثير من المصالح التي نتقاسمها مع اسرائيل، وإذا كان هناك سلام، فستكون هناك الكثير من المصالح بين اسرائيل ودول مجلس التعاون الخليجي ودول اخرى مثل مصر والاردن».
وعن ايران اعتبر ولي العهد السعودي ان المرشد الاعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي لديه أطماع توسعية أين منها أطماع أدولف هلتر التوسعية.
وقال «بالمقارنة مع المرشد الاعلى الايراني فإن هتلر يبدو لطيفا»، مضيفا ان «هتلر حاول احتلال اوروبا» في حين ان «المرشد الاعلى يحاول احتلال العالم».