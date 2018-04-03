الحافلات تستمر في تفريغ دوما من جيش الاسلام وسط اعتراضات جناحه المتشدد

مخيم‭ ‬الوافدين‭ (‬سوريا‭)-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬بيروت‭- ‬الزمان‭ ‬

نقلت‭ ‬الثلاثاء‭ ‬دفعة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬الحافلات‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬دوما‭ ‬مقاتلين‭ ‬ومدنيين‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الجيب‭ ‬الأخير‭ ‬الواقع‭ ‬تحت‭ ‬سيطرة‭ ‬الفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬في‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية،‭ ‬تنفيذاً‭ ‬لاتفاق‭ ‬أعلنته‭ ‬روسيا‭ ‬ولم‭ ‬يعلق‭ ‬عليه‭ ‬جيش‭ ‬الاسلام‭.‬

وأعلنت‭ ‬روسيا‭ ‬مساء‭ ‬الأحد‭ ‬التوصل‭ ‬الى‭ ‬اتفاق‭ ‬‮«‬مبدئي‭ ‬على‭ ‬انسحاب‭ ‬مقاتلي‭ ‬جيش‭ ‬الاسلام‮»‬‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬دوما،‭ ‬تم‭ ‬بموجبه‭ ‬اجلاء‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1100‭ ‬شخص‭ ‬الاثنين‭ ‬الى‭ ‬شمال‭ ‬سوريا،‭ ‬فيما‭ ‬تباطأت‭ ‬العملية‭ ‬الثلاثاء‭ ‬جراء‭ ‬‮«‬خلافات‮»‬‭ ‬بين‭ ‬قياديي‭ ‬جيش‭ ‬الاسلام،‭ ‬بحسب‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭ ‬ومصدر‭ ‬عسكري‭ ‬سوري‭.‬

ومنذ‭ ‬اعلان‭ ‬موسكو‭ ‬عن‭ ‬الاتفاق،‭ ‬لم‭ ‬يصدر‭ ‬عن‭ ‬جيش‭ ‬الاسلام‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬نحو‭ ‬عشرة‭ ‬آلاف‭ ‬مقاتل‭ ‬أي‭ ‬تأكيد‭ ‬رسمي‭ ‬بشأنه،‭ ‬فيما‭ ‬يمتنع‭ ‬المتحدثون‭ ‬باسمه‭ ‬عن‭ ‬التعليق‭ ‬على‭ ‬أسئلة‭ ‬الصحافيين‭ ‬المباشرة‭ ‬وعبر‭ ‬قنواته‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭. ‬وينص‭ ‬الاتفاق‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬نشر‭ ‬الاعلام‭ ‬السوري‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ ‬‮«‬خروج‭ ‬الارهابيين‭ ‬من‭ ‬دوما‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬مدينة‭ ‬جرابلس‭ ‬في‭ ‬ريف‭ ‬حلب‭ ‬الشمالي‭ ‬الشرقي‭ ‬و»تسوية‭ ‬أوضاع‭ ‬المتبقين‭ (…) ‬وعودة‭ ‬جميع‭ ‬مؤسسات‭ ‬الدولة‭ ‬وتسليم‭ ‬الارهابيين‭ ‬أسلحتهم‭ ‬الثقيلة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬للدولة‮»‬‭. ‬ونقل‭ ‬التلفزيون‭ ‬السوري‭ ‬الرسمي‭ ‬في‭ ‬شريط‭ ‬عاجل‭ ‬الثلاثاء‭ ‬‮«‬دخول‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬حافلة‭ ‬باتجاه‭ ‬نقطة‭ ‬تجهيز‭ ‬وتجميع‭ ‬إرهابيي‭ ‬جيش‭ ‬الإسلام‭ ‬وعائلاتهم‭ ‬تمهيداً‭ ‬لخروجهم‭ ‬عبر‭ ‬ممر‭ ‬الوافدين‭ ‬إلى‭ ‬جرابلس‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬أفاد‭ ‬التلفزيون‭ ‬السوري‭ ‬عن‭ ‬خروج‭ ‬حافلتين‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬دوما،‭ ‬فيما‭ ‬كانت‭ ‬عشرات‭ ‬الحافلات‭ ‬الفارغة‭ ‬متوقفة‭ ‬على‭ ‬الطريق‭ ‬الدولي‭ ‬عند‭ ‬أطراف‭ ‬دمشق‭ ‬وفق‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭.‬

وأفاد‭ ‬مصدر‭ ‬عسكري‭ ‬سوري‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬عن‭ ‬استكمال‭ ‬‮«‬الاجراءات‭ ‬اللوجستية‮»‬‭ ‬لاستئناف‭ ‬اخراج‭ ‬دفعة‭ ‬جديدة‭ ‬لكنه‭ ‬أشار‭ ‬الى‭ ‬‮«‬خلاف‭ ‬داخل‭ ‬صفوف‭ ‬جيش‭ ‬الاسلام‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بخروجهم‮»‬‭ ‬مضيفاً‭ ‬أن‭ ‬عملية‭ ‬الخروج‭ ‬الثلاثاء‭ ‬‮«‬متوقفة‭ ‬على‭ ‬حسم‭ ‬الخلاف‮»‬‭ ‬بينهم‭.‬

ولم‭ ‬يصدر‭ ‬جيش‭ ‬الاسلام‭ ‬حتى‭ ‬اللحظة‭ ‬أي‭ ‬تعليق‭ ‬حول‭ ‬الاتفاق‭ ‬فيما‭ ‬تحدث‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭ ‬عن‭ ‬خلافات‭ ‬داخل‭ ‬الفصيل‭ ‬المعارض‭ ‬بين‭ ‬قياديين‭ ‬موافقين‭ ‬على‭ ‬الاتفاق‭ ‬وآخرين‭ ‬متشددين‭ ‬رافضين‭ ‬له‭.‬

وقال‭ ‬مدير‭ ‬المرصد‭ ‬رامي‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬للوكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬إن‭ ‬التباين‭ ‬في‭ ‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬أدى‭ ‬الى‭ ‬‮«‬فرملة‮»‬‭ ‬عملية‭ ‬الاجلاء‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬موضحاً‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الجناح‭ ‬المتشدد‭ ‬في‭ ‬جيش‭ ‬الاسلام‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬على‭ ‬موقفه‭ ‬الرافض‭ ‬لاتفاق‭ ‬الاجلاء‮»‬‭.‬

وإثر‭ ‬هجوم‭ ‬جوي‭ ‬عنيف‭ ‬بدأته‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬ترافق‭ ‬لاحقاً‭ ‬مع‭ ‬عملية‭ ‬برية‭ ‬وتسبب‭ ‬بمقتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1600‭ ‬مدني،‭ ‬ضيّقت‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية‭ ‬تدريجياً‭ ‬الخناق‭ ‬على‭ ‬الفصائل‭ ‬المعارضة،‭ ‬وقسّمت‭ ‬الغوطة‭ ‬إلى‭ ‬ثلاثة‭ ‬جيوب‭.‬

وبعدما‭ ‬ازداد‭ ‬الضغط‭ ‬عليها،‭ ‬وافق‭ ‬فصيلا‭ ‬حركة‭ ‬أحرار‭ ‬الشام‭ ‬وفيلق‭ ‬الرحمن‭ ‬على‭ ‬اجلاء‭ ‬مقاتليهما‭ ‬بموجب‭ ‬اتفاق‭ ‬مع‭ ‬روسيا‭. ‬وجرى‭ ‬خلال‭ ‬11‭ ‬يوماً‭ ‬اجلاء‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬46‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬مقاتلين‭ ‬ومدنيين‭ ‬الى‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬سوريا‭. ‬وبات‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‭ ‬يسيطر‭ ‬حالياً‭ ‬على‭ ‬95‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬مساحة‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭.‬

وبدأت‭ ‬عملية‭ ‬الإجلاء‭ ‬ظهر‭ ‬الاثنين‭ ‬وتم‭ ‬بموجبها‭ ‬اجلاء‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1100‭ ‬شخص‭ ‬الاثنين،‭ ‬بينهم‭ ‬700‭ ‬امرأة‭ ‬وطفل‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬بحسب‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭.‬