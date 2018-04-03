الحافلات تستمر في تفريغ دوما من جيش الاسلام وسط اعتراضات جناحه المتشدد

مخيم الوافدين (سوريا)-(أ ف ب) – بيروت- الزمان
نقلت الثلاثاء دفعة جديدة من الحافلات من مدينة دوما مقاتلين ومدنيين من هذا الجيب الأخير الواقع تحت سيطرة الفصائل المعارضة في الغوطة الشرقية، تنفيذاً لاتفاق أعلنته روسيا ولم يعلق عليه جيش الاسلام.
وأعلنت روسيا مساء الأحد التوصل الى اتفاق «مبدئي على انسحاب مقاتلي جيش الاسلام» من مدينة دوما، تم بموجبه اجلاء أكثر من 1100 شخص الاثنين الى شمال سوريا، فيما تباطأت العملية الثلاثاء جراء «خلافات» بين قياديي جيش الاسلام، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان ومصدر عسكري سوري.
ومنذ اعلان موسكو عن الاتفاق، لم يصدر عن جيش الاسلام الذي يضم نحو عشرة آلاف مقاتل أي تأكيد رسمي بشأنه، فيما يمتنع المتحدثون باسمه عن التعليق على أسئلة الصحافيين المباشرة وعبر قنواته على مواقع التواصل الاجتماعي. وينص الاتفاق وفق ما نشر الاعلام السوري الرسمي على «خروج الارهابيين من دوما» إلى مدينة جرابلس في ريف حلب الشمالي الشرقي و»تسوية أوضاع المتبقين (…) وعودة جميع مؤسسات الدولة وتسليم الارهابيين أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة للدولة». ونقل التلفزيون السوري الرسمي في شريط عاجل الثلاثاء «دخول أكثر من 20 حافلة باتجاه نقطة تجهيز وتجميع إرهابيي جيش الإسلام وعائلاتهم تمهيداً لخروجهم عبر ممر الوافدين إلى جرابلس».
وفي وقت لاحق أفاد التلفزيون السوري عن خروج حافلتين فقط من دوما، فيما كانت عشرات الحافلات الفارغة متوقفة على الطريق الدولي عند أطراف دمشق وفق فرانس برس.
وأفاد مصدر عسكري سوري لفرانس برس عن استكمال «الاجراءات اللوجستية» لاستئناف اخراج دفعة جديدة لكنه أشار الى «خلاف داخل صفوف جيش الاسلام في ما يتعلق بخروجهم» مضيفاً أن عملية الخروج الثلاثاء «متوقفة على حسم الخلاف» بينهم.
ولم يصدر جيش الاسلام حتى اللحظة أي تعليق حول الاتفاق فيما تحدث المرصد السوري لحقوق الانسان عن خلافات داخل الفصيل المعارض بين قياديين موافقين على الاتفاق وآخرين متشددين رافضين له.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن للوكالة الصحافة الفرنسية إن التباين في وجهات النظر أدى الى «فرملة» عملية الاجلاء الثلاثاء، موضحاً أن «الجناح المتشدد في جيش الاسلام ما زال على موقفه الرافض لاتفاق الاجلاء».
وإثر هجوم جوي عنيف بدأته في 18 شباط/فبراير ترافق لاحقاً مع عملية برية وتسبب بمقتل أكثر من 1600 مدني، ضيّقت القوات الحكومية تدريجياً الخناق على الفصائل المعارضة، وقسّمت الغوطة إلى ثلاثة جيوب.
وبعدما ازداد الضغط عليها، وافق فصيلا حركة أحرار الشام وفيلق الرحمن على اجلاء مقاتليهما بموجب اتفاق مع روسيا. وجرى خلال 11 يوماً اجلاء أكثر من 46 ألف شخص من مقاتلين ومدنيين الى شمال غرب سوريا. وبات الجيش السوري يسيطر حالياً على 95 في المئة من مساحة الغوطة الشرقية.
وبدأت عملية الإجلاء ظهر الاثنين وتم بموجبها اجلاء أكثر من 1100 شخص الاثنين، بينهم 700 امرأة وطفل على الأقل، بحسب المرصد السوري.