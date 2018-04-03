الخارجية المصرية توضح: قرارعودة سوريا يتم في إطار جماعي وليس بتنسيق أحادي

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬نفى‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬في‭ ‬اتصال‭ ‬معه‭ ‬أمس‭ ‬وجود‭ ‬تنسيق‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬والعراق‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬دولة‭ ‬عربية‭ ‬اخرى‭ ‬لإعادة‭ ‬سوريا‭ ‬الى‭ ‬مقعدها‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬،وأضاف‭ ‬المتحدث‭ ‬انّ‭ ‬قرارعودة‭ ‬سوريا‭ ‬لشغل‭ ‬مقعدها‭ ‬بالجامعة‭ ‬أو‭ ‬عدمه‭ ‬سوف‭ ‬يتم‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬قرار‭ ‬جماعي‭ ‬بالتشاور‭ ‬مع‭ ‬القادة‭ ‬العرب‭ . ‬فى‭ ‬المقابل‭ ‬أكد‭ ‬المستشار‭ ‬الاعلامي‭ ‬للحكومة‭ ‬السورية‭ ‬د‭ / ‬عبد‭ ‬القادر‭ ‬عزوز‭ ‬فى‭ ‬اتصال‭ ‬أجريناه‭ ‬معه‭ ‬انّ‭ ‬دولاً‭ ‬عربية‭ ‬مؤثرة‭ ‬كمصر‭ ‬والعراق‭ ‬والجزائر‭ ‬ولبنان‭ ‬تقوم‭ ‬بمساع‭ ‬لاعادة‭ ‬سوريا‭ ‬الى‭ ‬مقعدها‭ ‬بجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية،‭ ‬وأضاف‭ ‬انّ‭ ‬قرار‭ ‬عودة‭ ‬سوريا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬المرتقب‭ ‬لجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الخاص‭ ‬بالرؤساء‭ .‬

فيما‭ ‬كشف‭ ‬احمد‭ ‬العسراوي‭ ‬القيادي‭ ‬بالمعارضة‭ ‬السورية‭ ‬في‭ ‬الداخل‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬للزمان‭ ‬انّ‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬المصري‭ ‬سامح‭ ‬شكري‭ ‬أوضح‭ ‬للمعارضة‭ ‬السورية‭ ‬انّ‭ ‬مصر‭ ‬غير‭ ‬منحازة‭ ‬للنظام‭ ‬السوري‭ ‬وليست‭ ‬حريصة‭ ‬على‭ ‬بقائه‭ ‬ولكنها‭ ‬حريصة‭ ‬على‭ ‬انتقال‭ ‬سلمي‭ ‬للسلطة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يترتب‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬تقسيم‭ ‬سوريا‭ ‬،والذي‭ ‬ترفضه‭ ‬مصر‭ ‬والدول‭ ‬العربية‭ ‬الاخرى‭ ‬خاصة‭ ‬فى‭ ‬ظل‭ ‬تواجد‭ ‬أطراف‭ ‬عديدة‭ ‬اقليمية‭ ‬ودولية‭ ‬متداخلة‭ ‬في‭ ‬الازمة‭ .‬