الخارجية المصرية توضح: قرارعودة سوريا يتم في إطار جماعي وليس بتنسيق أحادي

القاهرة – مصطفى عمارة نفى متحدث باسم وزارة الخارجية في اتصال معه أمس وجود تنسيق بين مصر والعراق أو أي دولة عربية اخرى لإعادة سوريا الى مقعدها في جامعة الدول العربية ،وأضاف المتحدث انّ قرارعودة سوريا لشغل مقعدها بالجامعة أو عدمه سوف يتم في اطار قرار جماعي بالتشاور مع القادة العرب . فى المقابل أكد المستشار الاعلامي للحكومة السورية د / عبد القادر عزوز فى اتصال أجريناه معه انّ دولاً عربية مؤثرة كمصر والعراق والجزائر ولبنان تقوم بمساع لاعادة سوريا الى مقعدها بجامعة الدول العربية، وأضاف انّ قرار عودة سوريا يمكن أن يتم خلال الاجتماع المرتقب لجامعة الدول العربية على المستوى الخاص بالرؤساء .
فيما كشف احمد العسراوي القيادي بالمعارضة السورية في الداخل في تصريحات للزمان انّ وزير الخارجية المصري سامح شكري أوضح للمعارضة السورية انّ مصر غير منحازة للنظام السوري وليست حريصة على بقائه ولكنها حريصة على انتقال سلمي للسلطة من دون أن يترتب على ذلك تقسيم سوريا ،والذي ترفضه مصر والدول العربية الاخرى خاصة فى ظل تواجد أطراف عديدة اقليمية ودولية متداخلة في الازمة .