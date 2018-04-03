أردوغان وبوتين يطلقان بناء أول مفاعل نووي في تركيا ويبحثان الوضع السوري

انقرة‭- ‬توركان‭ ‬اسماعيل‭ ‬

‭ ‬اطلق‭ ‬الرئيسان‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬اردوغان‭ ‬والروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬الثلاثاء‭ ‬ورشة‭ ‬بناء‭ ‬اول‭ ‬مفاعل‭ ‬نووي‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬تتولاها‭ ‬مجموعة‭ ‬روساتوم‭ ‬الروسية،‭ ‬في‭ ‬مؤشر‭ ‬اضافي‭ ‬الى‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬انقرة‭ ‬وموسكو‭.‬

ووجه‭ ‬اردوغان‭ ‬عبر‭ ‬الدائرة‭ ‬المغلقة‭ ‬من‭ ‬انقرة‭ ‬تحية‭ ‬الى‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬ورشة‭ ‬بناء‭ ‬المفاعل‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬مرسين‭ ‬جنوب‭ ‬البلاد‭.‬

وتستمر‭ ‬زيارة‭ ‬بوتين‭ ‬لتركيا‭ ‬يومين‭ ‬يجري‭ ‬خلالها‭ ‬مع‭ ‬نظيره‭ ‬التركي‭ ‬محادثات‭ ‬مهمة‭ ‬حول‭ ‬سوريا‭. ‬

وزيارة‭ ‬بوتين‭ ‬هي‭ ‬الاولى‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬للخارج‭ ‬منذ‭ ‬اعادة‭ ‬انتخابه‭ ‬لولاية‭ ‬رابعة‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬اذار‭/‬مارس‭. ‬وقد‭ ‬وصل‭ ‬الى‭ ‬العاصمة‭ ‬التركية‭ ‬قرابة‭ ‬الساعة‭ ‬12‭,‬00‭ ‬ت‭ ‬غ‭ ‬بحسب‭ ‬مشاهد‭ ‬مباشرة‭ ‬عرضتها‭ ‬قنوات‭ ‬التلفزة‭ ‬التركية‭.‬

وتأتي‭ ‬في‭ ‬ذروة‭ ‬ازمة‭ ‬دبلوماسية‭ ‬بين‭ ‬روسيا‭ ‬والغرب‭ ‬منذ‭ ‬تسميم‭ ‬الجاسوس‭ ‬الروسي‭ ‬السابق‭ ‬سيرغي‭ ‬سكريبال‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬واتهام‭ ‬لندن‭ ‬لموسكو‭ ‬بالوقوف‭ ‬وراءه‭.‬

والاربعاء،‭ ‬ينضم‭ ‬الى‭ ‬الرئيسين‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬التركية‭ ‬الرئيس‭ ‬الايراني‭ ‬حسن‭ ‬روحاني‭ ‬لعقد‭ ‬قمة‭ ‬ثلاثية‭ ‬مخصصة‭ ‬لسوريا‭. ‬ومنذ‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬عام،‭ ‬ينسج‭ ‬الرئيسان‭ ‬الروسي‭ ‬والتركي‭ ‬علاقات‭ ‬ثنائية‭ ‬وطيدة‭ ‬تثير‭ ‬قلق‭ ‬حلفاء‭ ‬تركيا‭ ‬في‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الاطلسي،‭ ‬بدليل‭ ‬ان‭ ‬انقرة‭ ‬نأت‭ ‬بنفسها‭ ‬من‭ ‬الاجراءات‭ ‬التي‭ ‬اتخذتها‭ ‬بريطانيا‭ ‬وحلفاؤها‭ ‬بحق‭ ‬دبلوماسيين‭ ‬روس‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬تسميم‭ ‬سكريبال‭.‬وتأتي‭ ‬زيارة‭ ‬بوتين‭ ‬في‭ ‬ذروة‭ ‬ازمة‭ ‬دبلوماسية‭ ‬بين‭ ‬روسيا‭ ‬والغرب‭ ‬منذ‭ ‬تسميم‭ ‬الجاسوس‭ ‬الروسي‭ ‬السابق‭ ‬سيرغي‭ ‬سكريبال‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭ ‬واتهام‭ ‬لندن‭ ‬لموسكو‭ ‬بالوقوف‭ ‬وراءه‭.‬

والاربعاء،‭ ‬ينضم‭ ‬الى‭ ‬الرئيسين‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬التركية‭ ‬الرئيس‭ ‬الايراني‭ ‬حسن‭ ‬روحاني‭ ‬لعقد‭ ‬قمة‭ ‬ثلاثية‭ ‬مخصصة‭ ‬لسوريا‭. ‬كذلك،‭ ‬ينظر‭ ‬الحلف‭ ‬الاطلسي‭ ‬بريبة‭ ‬الى‭ ‬اعلان‭ ‬تركيا‭ ‬التوصل‭ ‬الى‭ ‬اتفاق‭ ‬مع‭ ‬روسيا‭ ‬لشراء‭ ‬انظمة‭ ‬اس‭-‬400‭ ‬الدفاعية‭. ‬وعزز‭ ‬البلدان‭ ‬ايضا‭ ‬تعاونهما‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الاقتصادي‭ ‬وفي‭ ‬مجال‭ ‬الطاقة،‭ ‬ويتمثل‭ ‬ذلك‭ ‬خصوصا‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬توركستريم‭ ‬لنقل‭ ‬الغاز‭ ‬والذي‭ ‬سيتيح‭ ‬لموسكو‭ ‬الاستغناء‭ ‬عن‭ ‬اوكرانيا‭ ‬عبر‭ ‬البحر‭ ‬الاسود‭ ‬وتركيا‭ ‬لتصدير‭ ‬غازها‭ ‬الى‭ ‬اوروبا‭.‬