أردوغان وبوتين يطلقان بناء أول مفاعل نووي في تركيا ويبحثان الوضع السوري

انقرة- توركان اسماعيل
اطلق الرئيسان التركي رجب طيب اردوغان والروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء ورشة بناء اول مفاعل نووي في تركيا تتولاها مجموعة روساتوم الروسية، في مؤشر اضافي الى تعزيز العلاقات بين انقرة وموسكو.
ووجه اردوغان عبر الدائرة المغلقة من انقرة تحية الى العاملين في ورشة بناء المفاعل في محافظة مرسين جنوب البلاد.
وتستمر زيارة بوتين لتركيا يومين يجري خلالها مع نظيره التركي محادثات مهمة حول سوريا.
وزيارة بوتين هي الاولى التي يقوم بها للخارج منذ اعادة انتخابه لولاية رابعة في 18 اذار/مارس. وقد وصل الى العاصمة التركية قرابة الساعة 12,00 ت غ بحسب مشاهد مباشرة عرضتها قنوات التلفزة التركية.
وتأتي في ذروة ازمة دبلوماسية بين روسيا والغرب منذ تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال في بريطانيا واتهام لندن لموسكو بالوقوف وراءه.
والاربعاء، ينضم الى الرئيسين في العاصمة التركية الرئيس الايراني حسن روحاني لعقد قمة ثلاثية مخصصة لسوريا. ومنذ اكثر من عام، ينسج الرئيسان الروسي والتركي علاقات ثنائية وطيدة تثير قلق حلفاء تركيا في حلف شمال الاطلسي، بدليل ان انقرة نأت بنفسها من الاجراءات التي اتخذتها بريطانيا وحلفاؤها بحق دبلوماسيين روس ردا على تسميم سكريبال.وتأتي زيارة بوتين في ذروة ازمة دبلوماسية بين روسيا والغرب منذ تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال في بريطانيا واتهام لندن لموسكو بالوقوف وراءه.
والاربعاء، ينضم الى الرئيسين في العاصمة التركية الرئيس الايراني حسن روحاني لعقد قمة ثلاثية مخصصة لسوريا. كذلك، ينظر الحلف الاطلسي بريبة الى اعلان تركيا التوصل الى اتفاق مع روسيا لشراء انظمة اس-400 الدفاعية. وعزز البلدان ايضا تعاونهما على الصعيد الاقتصادي وفي مجال الطاقة، ويتمثل ذلك خصوصا في مشروع توركستريم لنقل الغاز والذي سيتيح لموسكو الاستغناء عن اوكرانيا عبر البحر الاسود وتركيا لتصدير غازها الى اوروبا.