اعتقال ملياردير روسي يهدد التجديد لرئيس الوزراء والكرملين ينفي الدافع السياسي

تداعيات الولاية الجديدة لبوتين تبدأ مبكراً

موسكو‭-‬الزمان‭ ‬

‭ ‬نفى‭ ‬الكرملين‭ ‬الاثنين‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬أي‭ ‬دافع‭ ‬سياسي‭ ‬خلف‭ ‬اعتقال‭ ‬ملياردير‭ ‬روسي‭ ‬بشبهة‭ ‬اختلاسه‭ ‬35‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ ‬من‭ ‬الاموال‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬نبأ‭ ‬صعق‭ ‬الاوساط‭ ‬السياسية‭-‬المالية‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬بسبب‭ ‬تزامنه‭ ‬مع‭ ‬قرب‭ ‬موعد‭ ‬تشكيل‭ ‬حكومة‭ ‬جديدة‭ ‬والعلاقة‭ ‬القوية‭ ‬التي‭ ‬تربط‭ ‬بين‭ ‬الملياردير‭ ‬الموقوف‭ ‬ورئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬ديمتري‭ ‬مدفيديف‭.‬

ومساء‭ ‬السبت‭ ‬ألقت‭ ‬السلطات‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬الملياردير‭ ‬ضياء‭ ‬الدين‭ ‬محمدوف،‭ ‬الذي‭ ‬يرأس‭ ‬مجموعة‭ ‬‮«‬سوما‮»‬‭ ‬وتبلغ‭ ‬ثروته‭ ‬بحسب‭ ‬تقديرات‭ ‬مجلة‭ ‬فوربس‭ ‬1‭,‬2‭ ‬مليار‭ ‬دولار،‭ ‬ووضعته‭ ‬قيد‭ ‬التوقيف‭ ‬الاحترازي‭ ‬بأمر‭ ‬من‭ ‬محكمة‭ ‬في‭ ‬موسكو‭ ‬وذلك‭ ‬بشبهة‭ ‬تورطه‭ ‬في‭ ‬جرائم‭ ‬تزوير‭ ‬واختلاس‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭ ‬وتشكيل‭ ‬عصبة‭ ‬أشرار‭.‬

وأثار‭ ‬نبأ‭ ‬اعتقال‭ ‬محمدوف‭ ‬صدمة‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬الاوساط‭ ‬الاقتصادية‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬اعادت‭ ‬الى‭ ‬الاذهان‭ ‬الصدمة‭ ‬التي‭ ‬أحدثها‭ ‬اعتقال‭ ‬الملياردير‭ ‬والمعارض‭ ‬ميخائيل‭ ‬خودوركوفسكي‭ ‬قبل‭ ‬15‭ ‬عاما‭.‬

كذلك‭ ‬فإن‭ ‬اعتقال‭ ‬الملياردير‭ ‬الداغستاني‭ ‬أثار‭ ‬شائعات‭ ‬حول‭ ‬دوافع‭ ‬هذا‭ ‬التوقيف‭ ‬وتوقيته‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬وأنه‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يستعد‭ ‬فيه‭ ‬الرئيس‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬لتشكيل‭ ‬حكومة‭ ‬جديدة‭ ‬بعدما‭ ‬فاز‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬بولاية‭ ‬رابعة‭ ‬تبدأ‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬المقبل‭.‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الرئاسة‭ ‬الروسية‭ ‬ديمتري‭ ‬بيسكوف‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬بشأن‭ ‬ما‭ ‬اذا‭ ‬كان‭ ‬توقيف‭ ‬محمدوف‭ ‬ناجم‭ ‬عن‭ ‬صراع‭ ‬داخل‭ ‬أجنحة‭ ‬السلطة‭ ‬إن‭ ‬‮«‬هذه‭ ‬ليست‭ ‬سوى‭ ‬خزعبلات‭ ‬محللين‭ ‬سياسيين‮»‬‭.‬

ومحمدوف‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬49‭ ‬عاما‭ ‬برز‭ ‬نجمه‭ ‬خلال‭ ‬الولاية‭ ‬الرئاسية‭ ‬اليتيمة‭ ‬لديمتري‭ ‬مدفيديف‭ (‬2008-2012‭) ‬الذي‭ ‬يقال‭ ‬انه‭ ‬قريب‭ ‬جدا‭ ‬منه‭ ‬والذي‭ ‬تطرح‭ ‬علامات‭ ‬استفهام‭ ‬كثيرة‭ ‬حول‭ ‬احتمال‭ ‬بقائه‭ ‬في‭ ‬منصب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬خلال‭ ‬ولاية‭ ‬بوتين‭ ‬الرابعة‭.‬

ومحمدوف‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬ايضا‭ ‬زميل‭ ‬دراسة‭ ‬لنائب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬اركادي‭ ‬دفوركوفيتش،‭ ‬ملاحق‭ ‬بشبهة‭ ‬اختلاسه‭ ‬مع‭ ‬شقيقه‭ ‬محمد،‭ ‬وهو‭ ‬سناتور‭ ‬سابق‭ ‬اعتقل‭ ‬ايضا،‭ ‬مبلغ‭ ‬2‭,‬5‭ ‬مليار‭ ‬روبل‭ (‬35‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ ‬بسعر‭ ‬الصرف‭ ‬الحالي‭) ‬من‭ ‬الاموال‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬مشاريع‭ ‬بناء‭ ‬مختلفة،‭ ‬بحسب‭ ‬وكالات‭ ‬الانباء‭ ‬الروسية،‭ ‬وهي‭ ‬اتهامات‭ ‬ينفيها‭ ‬الملياردير‭.‬

وبحسب‭ ‬وسائل‭ ‬اعلام‭ ‬روسية‭ ‬عديدة‭ ‬فان‭ ‬الاختلاسات‭ ‬وقعت‭ ‬في‭ ‬قسم‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬بناء‭ ‬استاد‭ ‬رياضي‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬جيب‭ ‬كالينينغراد‭ (‬شمال‭ ‬غرب‭) ‬من‭ ‬اجل‭ ‬استضافة‭ ‬مباريات‭ ‬في‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬التي‭ ‬تنظمها‭ ‬روسيا‭ ‬هذا‭ ‬العام‭.‬

واضافة‭ ‬الى‭ ‬الشقيقين‭ ‬محمدوف‭ ‬اعتقلت‭ ‬السلطات‭ ‬رجل‭ ‬اعمال‭ ‬ثالثا‭ ‬يتولى‭ ‬ادارة‭ ‬احدى‭ ‬الشركات‭ ‬التابعة‭ ‬لمجموعة‭ ‬سوما‭ ‬وقد‭ ‬اودع‭ ‬الموقوفون‭ ‬الثلاثة‭ ‬سجن‭ ‬ليفورتوفو‭ ‬الشهير‭ ‬في‭ ‬موسكو‭.‬

وتتولى‭ ‬مجموعة‭ ‬سوما‭ ‬تنفيذ‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬مشاريع‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬في‭ ‬روسيا‭.‬