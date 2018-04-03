سعد الدين ابراهيم استاذ الاجتماع السياسي بالجامعة الامريكية ومدير مركز إبن خلدون لـ (الزمان)

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

اثار‭ ‬اعلان‭ ‬د‭ / ‬سعد‭ ‬الدين‭ ‬ابراهيم‭ ‬استاذ‭ ‬علم‭ ‬الاجتماع‭ ‬السياسى‭ ‬بالجامعة‭ ‬الامريكية‭ ‬ومدير‭ ‬مركز‭ ‬ابن‭ ‬خلدون‭ ‬عن‭ ‬عزمه‭ ‬القيام‭ ‬بزيارة‭ ‬اخرى‭ ‬لاسرائيل‭ ‬بعد‭ ‬ردود‭ ‬فعل‭ ‬غاضبة‭ ‬خاصة‭ ‬بعد‭ ‬زيارته‭ ‬الاولى‭ ‬لها‭ ‬حيث‭ ‬تقدم‭ ‬المحامى‭ ‬سمير‭ ‬صبرى‭ ‬بدعوى‭ ‬قضائية‭ ‬للنائب‭ ‬العام‭ ‬للمطالبة‭ ‬بمحاكمته‭ ‬بتهمة‭ ‬الخيانة‭ ‬العظمى‭ ‬كما‭ ‬هاجمه‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬اعضاء‭ ‬البرلمان‭ ‬بعد‭ ‬تصريحاته‭ ‬التى‭ ‬شكك‭ ‬فيها‭ ‬فى‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسيه‭ ‬المصرية‭ ‬ووسط‭ ‬ردود‭ ‬الفعل‭ ‬الغاضبه‭ ‬ادلى‭ ‬د‭ / ‬سعد‭ ‬الدين‭ ‬ابراهيم‭ ‬بحديث‭ ‬خاص‭ ‬ل‭ (‬الزمان‭) ‬تناول‭ ‬فيه‭ ‬ابعاد‭ ‬زيارته‭ ‬لاسرائيل‭ ‬والاوضاع‭ ‬السياسية‭ ‬فى‭ ‬مصر‭ ‬وفيما‭ ‬يلى‭ ‬نص‭ ‬هذا‭ ‬الحوار‭ :‬

‭-‬ما‭ ‬الاسباب‭ ‬التى‭ ‬دفعتك‭ ‬الى‭ ‬زيارة‭ ‬اسرائيل‭ ‬مرة‭ ‬اخرى‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬الهجوم‭ ‬الذى‭ ‬تعرضت‭ ‬له‭ ‬بعد‭ ‬زيارتك‭ ‬الاولى‭ ‬؟

التقيت‭ ‬منذ‭ ‬عدة‭ ‬ايام‭ ‬بالسفير‭ ‬الاسرائيلى‭ ‬فى‭ ‬مصر‭ ‬ديفيد‭ ‬جوفرين‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬طلبه‭ ‬حيث‭ ‬طلب‭ ‬السفير‭ ‬الاسرائيلى‭ ‬تشكيل‭ ‬وفد‭ ‬مصرى‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬والنخبه‭ ‬لزيارة‭ ‬اسرائيل‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الشعبين‭ ‬الاسرائيلى‭ ‬والمصرى‭ ‬واذابة‭ ‬الخلافات‭ ‬بينهما‭ ‬خاصة‭ ‬ان‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬تسير‭ ‬فى‭ ‬طريق‭ ‬التطبيع‭ ‬بعد‭ ‬الاتفاق‭ ‬الذى‭ ‬تم‭ ‬مؤخرا‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬فى‭ ‬مجال‭ ‬الغاز‭ .‬

‭-‬وماهى‭ ‬ترتيبات‭ ‬تلك‭ ‬الزيارة‭ ‬ومتى‭ ‬تتم‭ ‬؟

سوف‭ ‬اعمل‭ ‬خلال‭ ‬المرحله‭ ‬المقبله‭ ‬على‭ ‬تشكيل‭ ‬الوفد‭ ‬والذى‭ ‬سوف‭ ‬يضم‭ ‬مالايقل‭ ‬عن‭ ‬20‭ ‬شخص‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الجانبين‭ ‬المصرى‭ ‬والاسرائيلى‭ ‬قبل‭ ‬الزيارة‭ ‬والتى‭ ‬من‭ ‬المنتظر‭ ‬ان‭ ‬تتم‭ ‬قبل‭ ‬شهر‭ ‬رمضان‭ ‬وبالفعل‭ ‬تلقيت‭ ‬طلبات‭ ‬من‭ ‬مواطنين‭ ‬للمشاركه‭ ‬فى‭ ‬تلك‭ ‬الزيارة‭ ‬وقاموا‭ ‬بتوقيع‭ ‬اقرار‭ ‬شخصى‭ ‬بمسئوليتهم‭ ‬الشخصية‭ ‬عنها‭ ‬وسيتم‭ ‬تقديم‭ ‬بيانات‭ ‬للامن‭ ‬للتاكد‭ ‬منها‭ .‬

‭-‬وماهو‭ ‬ردك‭ ‬على‭ ‬الاعتراضات‭ ‬التى‭ ‬وجهت‭ ‬الى‭ ‬تلك‭ ‬الزيارة‭ ‬باعتبارها‭ ‬تطبيعا‭ ‬والتى‭ ‬وصلت‭ ‬الى‭ ‬تقديم‭ ‬بلاغات‭ ‬ضدك‭ ‬لمحاكمتك‭ ‬بتهمة‭ ‬الخيانه‭ ‬العظمى‭ ‬؟

هذه‭ ‬البلاغات‭ ‬لن‭ ‬تهزنى‭ ‬وسبق‭ ‬ان‭ ‬خضعت‭ ‬للمحاكمه‭ ‬فى‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬تهمه‭ ‬منذ‭ ‬عهد‭ ‬مبارك‭ ‬ومن‭ ‬يتهمنى‭ ‬بالعماله‭ ‬كلامه‭ ‬ليس‭ ‬له‭ ‬قيمه‭ ‬ويسعى‭ ‬لتملق‭ ‬السلطات‭ ‬واعتبر‭ ‬ان‭ ‬زيارتى‭ ‬لاسرائيل‭ ‬ليس‭ ‬تطبيعا‭ ‬كما‭ ‬يروج‭ ‬البعض‭ ‬لذلك‭ ‬لان‭ ‬اللقاءات‭ ‬بالاسرائيليين‭ ‬له‭ ‬اهداف‭ ‬علمية‭ ‬باعتبارى‭ ‬مشرف‭ ‬على‭ ‬مركز‭ ‬اكاديمى‭ ‬يستوعب‭ ‬كافة‭ ‬الاراء‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬اختلفت‭ ‬معها‭ ‬واعتبر‭ ‬ان‭ ‬تبادل‭ ‬الزيارات‭ ‬هى‭ ‬مؤشر‭ ‬على‭ ‬الديمقراطية‭ .‬

‭-‬عقب‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسيه‭ ‬والتى‭ ‬فاز‭ ‬فيها‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسى‭ ‬بفترة‭ ‬جديدة‭ ‬طالب‭ ‬البعض‭ ‬بتعديل‭ ‬الدستور‭ ‬لزيادة‭ ‬فترة‭ ‬الرئاسة‭ ‬من‭ ‬4‭ ‬الى‭ ‬6‭ ‬سنوات‭ ‬فكيف‭ ‬ترى‭ ‬هذه‭ ‬الدعوات‭ ‬؟

ارى‭ ‬ان‭ ‬من‭ ‬يدعون‭ ‬الى‭ ‬ذلك‭ ‬يحاولون‭ ‬تملق‭ ‬الرئيس‭ ‬ومحاولة‭ ‬تعديل‭ ‬الدستور‭ ‬كارثة‭ ‬لانها‭ ‬تعد‭ ‬اعتداء‭ ‬على‭ ‬الدستور‭ ‬ويجب‭ ‬على‭ ‬الرئيس‭ ‬السيسى‭ ‬التدخل‭ ‬لوضع‭ ‬حد‭ ‬لهذا‭ ‬الامر‭ .‬

‭-‬وكيف‭ ‬تقيم‭ ‬الفترة‭ ‬الاولى‭ ‬لرئاسة‭ ‬السيسى‭ ‬؟

هناك‭ ‬ايجابيات‭ ‬وسلبيات‭ ‬هو‭ ‬نجاحه‭ ‬فى‭ ‬بناء‭ ‬علاقات‭ ‬طيبة‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬العربى‭ ‬والدولى‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬اقامة‭ ‬شبكة‭ ‬طرق‭ ‬من‭ ‬الطراز‭ ‬الاول‭ ‬والتى‭ ‬ترتبط‭ ‬بها‭ ‬كبارى،ووهذا‭ ‬ساعد‭ ‬على‭ ‬دوره‭ ‬الاقتصاد‭ ‬اما‭ ‬بالنسبه‭ ‬لاهم‭ ‬السلبيات‭ ‬هى‭ ‬الراى‭ ‬الواحد‭ ‬وعدم‭ ‬مصارحة‭ ‬الشعب‭ ‬بما‭ ‬وراء‭ ‬القرارات‭ ‬ونمطية‭ ‬اختيار‭ ‬القيادات‭ ‬بالاضافه‭ ‬الى‭ ‬قانون‭ ‬السلطة‭ ‬القضائية‭ .‬

‭-‬وماذا‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬يقوم‭ ‬به‭ ‬فى‭ ‬المرحلة‭ ‬القادمة‭ ‬؟

مزيد‭ ‬من‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬الشعب‭ ‬والقطاعات‭ ‬المنظمة‭ ‬مثل‭ ‬النقابات‭ ‬المهنية‭ ‬ومنظمات‭ ‬المجتمع‭ ‬المدنى‭ ‬والاحزاب‭ ‬السياسية‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬زياراته‭ ‬للقرى‭ ‬والنجوع‭ ‬والمحافظات‭ .‬

‭-‬ترددت‭ ‬انباء‭ ‬عن‭ ‬قيامك‭ ‬بوساطة‭ ‬جديدة‭ ‬للمصالحة‭ ‬بين‭ ‬الاخوان‭ ‬والنظام‭ ‬فما‭ ‬مدى‭ ‬صحة‭ ‬ذلك‭ ‬؟

وهل‭ ‬تتوقع‭ ‬ان‭ ‬يقدم‭ ‬السيسي‭ ‬الى‭ ‬تلك‭ ‬الخطوة‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬رئاسته‭ ‬الثانية‭ ‬؟

لم‭ ‬يحدث‭ ‬ان‭ ‬قمت‭ ‬بالوساطة‭ ‬واعتقد‭ ‬ان‭ ‬السيسي‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬يقدم‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬الخطوة‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬رئاسته‭ ‬الثانية‭ ‬لانه‭ ‬يحتاج‭ ‬الى‭ ‬القيام‭ ‬بالكثير‭ ‬من‭ ‬المشروعات‭ ‬وهذا‭ ‬يتطلب‭ ‬مصالحة‭ ‬شاملة‭ ‬تعيد‭ ‬الاستقرار‭.‬

‭-‬وهل‭ ‬تتوقع‭ ‬ان‭ ‬تفرض‭ ‬الدول‭ ‬الاوروبية‭ ‬وعلى‭ ‬راسها‭ ‬الولايات‭ ‬المتحده‭ ‬عقوبات‭ ‬على‭ ‬الاخوان‭ ‬خاصة‭ ‬فى‭ ‬ظل‭ ‬الضغوط‭ ‬الخليجية‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬الدول‭ ‬؟

اعتقد‭ ‬ان‭ ‬تلك‭ ‬الدول‭ ‬سوف‭ ‬تتخذ‭ ‬اجراءات‭ ‬للتضييق‭ ‬على‭ ‬الاخوان‭ ‬خلال‭ ‬عام‭ .‬

‭-‬وهل‭ ‬تؤيد‭ ‬مصالحة‭ ‬مجتمعيه‭ ‬مع‭ ‬الجماعة‭ ‬؟

نعم‭ ‬اؤيد‭ ‬المصالحة‭ ‬ودعوت‭ ‬اليها‭ ‬كثيرا‭ ‬وقدمت‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬مبادره‭ ‬للمصالحة‭ ‬رغم‭ ‬الهجوم‭ ‬الذى‭ ‬تعرضت‭ ‬له‭ ‬واعتقد‭ ‬ان‭ ‬النظام‭ ‬هو‭ ‬المسئول‭ ‬الاول‭ ‬عن‭ ‬تلك‭ ‬المصالحة‭ ‬واعتقد‭ ‬انه‭ ‬سوف‭ ‬يسعى‭ ‬الى‭ ‬ذلك‭ ‬بعد‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬بصورة‭ ‬شاملة‭ ‬وجذرية‭ .‬

‭-‬وماهى‭ ‬توقعاتك‭ ‬لمستقبل‭ ‬العلاقات‭ ‬مابين‭ ‬مصر‭ ‬وتركيا‭ ‬خلال‭ ‬المرحلة‭ ‬القادمة‭ ‬؟

اعتقد‭ ‬ان‭ ‬المصالح‭ ‬الاقتصادية‭ ‬سوف‭ ‬تتغلب‭ ‬فى‭ ‬النهاية‭ ‬على‭ ‬الخلافات‭ ‬السياسية‭ ‬فهناك‭ ‬مصالح‭ ‬اقتصادية‭ ‬كبيرة‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬فهناك‭ ‬استثمارات‭ ‬تركية‭ ‬كبيرة‭ ‬فى‭ ‬مصر‭ ‬كما‭ ‬ان‭ ‬عملية‭ ‬التنقيب‭ ‬على‭ ‬الغاز‭ ‬سوفغ‭ ‬تفرض‭ ‬على‭ ‬البلدين‭ ‬وجود‭ ‬تفاهمات‭ ‬فى‭ ‬هذا‭ ‬الملف‭ .‬

‭-‬وهل‭ ‬تتوقع‭ ‬حلا‭ ‬للازمة‭ ‬القطرية‭ ‬مع‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬؟

الازمه‭ ‬القطرية‭ ‬مع‭ ‬اربعة‭ ‬دول‭ ‬عربية‭ ‬فقط‭ ‬وليس‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬والازمة‭ ‬فى‭ ‬طريقها‭ ‬للحل‭ ‬ولن‭ ‬تستمر‭ ‬كثيرا‭ ‬لان‭ ‬هناك‭ ‬وساطات‭ ‬عربية‭ ‬ودولية‭ ‬كثيرة‭ ‬من‭ ‬الكويت‭ ‬وامريكا‭ ‬وبريطانيا‭ ‬وسلطنة‭ ‬عمان‭ .‬

‭-‬وهل‭ ‬تتوقعون‭ ‬ايجاد‭ ‬حل‭ ‬حول‭ ‬ملف‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭ ‬بين‭ ‬اثيوبيا‭ ‬ومصر‭ ‬خاصة‭ ‬بعد‭ ‬تولى‭ ‬رئيس‭ ‬مسلم‭ ‬رئاسة‭ ‬حكومة‭ ‬اثيوبيا‭ ‬واعتقد‭ ‬ان‭ ‬الامر‭ ‬يتطلب‭ ‬ترتيبات‭ ‬توافقية‭ ‬خاصة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بفترات‭ ‬الملء‭ ‬والتخزين‭ ‬بحيث‭ ‬لا‭ ‬يؤثر‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬حصة‭ ‬مصر‭ ‬من‭ ‬المياه‭ ‬وعدم‭ ‬تاثير‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬المياه‭ ‬المخزنة‭ ‬خلف‭ ‬السد‭ ‬العالى‭ ‬والذى‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬يؤثر‭ ‬سلبا‭ ‬على‭ ‬كهرباء‭ ‬الريف‭ ‬وان‭ ‬هناك‭ ‬توجها

‭ ‬مصريا‭ ‬اكثر‭ ‬انفتاحا‭ ‬على‭ ‬دول‭ ‬افريقيا‭ ‬فى‭ ‬عهد‭ ‬السيسى‭ .‬

‭-‬وماهى‭ ‬رؤيتك‭ ‬لقرار‭ ‬ترامب‭ ‬بنقل‭ ‬السفاره‭ ‬الامريكية‭ ‬الى‭ ‬القدس‭ ‬وتاثير‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬عملية‭ ‬السلام‭ ‬فى‭ ‬المنطقة‭ ‬؟

قرار‭ ‬ترامب‭ ‬صدر‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬احمق‭ ‬فشل‭ ‬فى‭ ‬تنفيذ‭ ‬معظم‭ ‬وعوده‭ ‬الانتخابية‭ ‬فاتجه‭ ‬الى‭ ‬الملف‭ ‬الفلسطينى‭ ‬واعتبر‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬براجماتى‭ ‬اكثر‭ ‬منه‭ ‬واقعي‭ ‬سيترتب‭ ‬عليه‭ ‬نتائج‭ ‬على‭ ‬الارض‭ ‬ورغم‭ ‬كل‭ ‬هذا‭ ‬فالمنطقة‭ ‬الان‭ ‬تتجه‭ ‬الى‭ ‬التعاون‭ ‬رغم‭ ‬الخلافات‭ ‬بينها‭ ‬فهناك‭ ‬تعاون‭ ‬اسرائيلى‭ ‬مع‭ ‬عدة‭ ‬دول‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬ومن‭ ‬ضمنها‭ ‬السعودية‭ ‬والتجارب‭ ‬اثبتت‭ ‬ان‭ ‬الجروب‭ ‬يتبعها‭ ‬غالبا‭ ‬تعاون‭ ‬وهو‭ ‬ماحدث‭ ‬الان‭ ‬فى‭ ‬اوروبا‭ ‬بعد‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الثانيه‭ .‬