محطات وأيام في إطار الحملة العسكرية على الغوطة الشرقية

بيروت‭- (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬بدأت‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬هجوما‭ ‬عسكريا‭ ‬عنيفا‭ ‬لاستعادة‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية،‭ ‬آخر‭ ‬معاقل‭ ‬الفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬قرب‭ ‬دمشق،‭ ‬وتستعد‭ ‬للسيطرة‭ ‬على‭ ‬كامل‭ ‬المنطقة‭ ‬بعد‭ ‬التوصل‭ ‬الى‭ ‬اتفاق‭ ‬إجلاء‭ ‬مع‭ ‬آخر‭ ‬فصيل‭ ‬معارض‭ ‬موجود‭ ‬فيها‭.‬

وأوقع‭ ‬القصف‭ ‬المدفعي‭ ‬والغارات‭ ‬الجوية‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الهجوم‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬1600‭ ‬قتيل‭ ‬مدني‭ ‬وآلاف‭ ‬الجرحى،‭ ‬وفق‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭. ‬

في‭ ‬18‭ ‬شباط‭/‬فبراير،‭ ‬اطلقت‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬260‭ ‬صاروخا‭ ‬فيما‭ ‬شن‭ ‬الطيران‭ ‬غارات‭ ‬كثيفة،‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬بلدات‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية،‭ ‬وعزز‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‭ ‬مواقعه‭ ‬المحيطة‭ ‬بالمنطقة‭. ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي،‭ ‬أسفر‭ ‬القصف‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬127‭ ‬مدنيا‭.‬

في‭ ‬20‭ ‬شباط‭/‬فبراير،‭ ‬أعلن‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬ان‭ ‬الطيران‭ ‬الروسي‭ ‬قصف‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭. ‬وفي‭ ‬اليوم‭ ‬التالي،‭ ‬ألقت‭ ‬الطائرات‭ ‬براميل‭ ‬متفجرة‭ ‬على‭ ‬الغوطة‭ ‬نددت‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬والمنظمات‭ ‬الحقوقية‭ ‬باستخدامها‭.‬

وشبه‭ ‬الامين‭ ‬العام‭ ‬للامم‭ ‬المتحدة‭ ‬انطونيو‭ ‬غوتيريش‭ ‬وضع‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬بـ»جحيم‭ ‬على‭ ‬الأرض‮»‬‭.‬

في‭ ‬22‭ ‬شباط‭/‬فبراير،‭ ‬كرر‭ ‬السفير‭ ‬السوري‭ ‬لدى‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬بشار‭ ‬الجعفري‭ ‬تصميم‭ ‬النظام‭ ‬على‭ ‬استعادة‭ ‬كل‭ ‬الاراضي‭ ‬السورية‭ ‬بما‭ ‬يشمل‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية،‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬نعم،‭ ‬ستصبح‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬حلباً‭ ‬اخرى‮»‬‭.‬

في‭ ‬24‭ ‬شباط‭/‬فبراير،‭ ‬أصدر‭ ‬مجلس‭ ‬الامن‭ ‬الدولي‭ ‬بالاجماع‭ ‬قرارا‭ ‬يطالب‭ ‬بوقف‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬لثلاثين‭ ‬يوما‭ ‬لإيصال‭ ‬مساعدات‭ ‬إنسانية‭ ‬‮«‬من‭ ‬دون‭ ‬تأخير‮»‬‭.‬

لكن‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي،‭ ‬خاضت‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬مواجهات‭ ‬عنيفة‭ ‬مع‭ ‬فصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬وشنت‭ ‬غارات‭ ‬جوية‭ ‬وقصفا‭ ‬مدفعيا،‭ ‬بحسب‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭.‬

وسجلت‭ ‬إصابة‭ ‬14‭ ‬شخصا‭ ‬بحالات‭ ‬اختناق‭ ‬بينهم‭ ‬طفل‭ ‬قضى‭ ‬بعد‭ ‬قصف‭ ‬للنظام،‭ ‬بحسب‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭. ‬وأفاد‭ ‬طبيب‭ ‬عن‭ ‬‮«‬شكوك‭ ‬في‭ ‬استخدام‭ ‬اسلحة‭ ‬كيميائية‭ ‬وعلى‭ ‬الارجح‭ ‬غاز‭ ‬الكلور‮»‬‭. ‬

في‭ ‬26‭ ‬شباط‭/‬فبراير،‭ ‬أمر‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬بـ»هدنة‭ ‬انسانية‭ ‬يومية‮»‬‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬27‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬التاسعة‭ ‬الى‭ ‬الساعة‭ ‬14‭,‬00‭ ‬وخصوصا‭ ‬في‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭. ‬

لكن‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي،‭ ‬قصف‭ ‬طيران‭ ‬النظام‭ ‬ومدفعيته‭ ‬الغوطة‭ ‬مجددا‭. ‬في‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬اذار‭/‬مارس،‭ ‬أفاد‭ ‬مصدر‭ ‬عسكري‭ ‬سوري‭ ‬ان‭ ‬الجيش‭ ‬‮«‬تقدم‭ ‬على‭ ‬جبهات‭ ‬عدة‮»‬‭.‬

في‭ ‬5‭ ‬آذار‭/‬مارس،‭ ‬أعلنت‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬دخول‭ ‬أول‭ ‬قافلة‭ ‬مساعدات‭ ‬إنسانية‭ ‬الى‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬هجوم‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬لكنها‭ ‬لم‭ ‬تتمكن‭ ‬من‭ ‬تسليم‭ ‬كل‭ ‬المساعدات‭ ‬بسبب‭ ‬القصف‭ ‬في‭ ‬دوما‭.‬

في‭ ‬10‭ ‬آذار‭/‬مارس،‭ ‬تمكنت‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬من‭ ‬عزل‭ ‬دوما‭ ‬عن‭ ‬بقية‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬وبالتالي‭ ‬تقسيم‭ ‬المنطقة‭ ‬إلى‭ ‬ثلاثة‭ ‬أجزاء‭: ‬دوما‭ ‬ومحيطها‭ ‬شمالاً‭ ‬تحت‭ ‬سيطرة‭ ‬‮«‬جيش‭ ‬الإسلام‮»‬،‭ ‬حرستا‭ ‬غرباً‭ ‬حيث‭ ‬حركة‭ ‬تحرير‭ ‬الشام،‭ ‬وبقية‭ ‬المدن‭ ‬والبلدات‭ ‬جنوباً‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬يسيطر‭ ‬عليها‭ ‬فصيل‭ ‬‮«‬فيلق‭ ‬الرحمن‮»‬‭ ‬مع‭ ‬تواجد‭ ‬محدود‭ ‬لهيئة‭ ‬فتح‭ ‬الشام‭ (‬النصرة‭ ‬سابقاً‭).‬

في‭ ‬15‭ ‬آذار‭/‬مارس،‭ ‬اعلنت‭ ‬روسيا‭ ‬انها‭ ‬ستواصل‭ ‬‮«‬دعم‮»‬‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬في‭ ‬هجومها‭. ‬وردت‭ ‬واشنطن‭ ‬بالتأكيد‭ ‬ان‭ ‬‮«‬روسيا‭ ‬متواطئة‭ ‬معنويا‭ ‬ومسؤولة‭ ‬عن‭ ‬فظائع‭ ‬الاسد‮»‬‭.‬

في‭ ‬16‭ ‬اذار‭/‬مارس،‭ ‬استعادت‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬السيطرة‭ ‬في‭ ‬شكل‭ ‬شبه‭ ‬كامل‭ ‬على‭ ‬حمورية‭ ‬ومحيطها‭ ‬بعدما‭ ‬فر‭ ‬منها‭ ‬نحو‭ ‬عشرين‭ ‬الف‭ ‬مدني‭.‬

في‭ ‬18‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬وللمرة‭ ‬الاولى‭ ‬منذ‭ ‬اعوام،‭ ‬زار‭ ‬الرئيس‭ ‬السوري‭ ‬بشار‭ ‬الاسد‭ ‬الغوطة‭ ‬حيث‭ ‬هنأ‭ ‬قواته‭ ‬ب»انقاذ‭ ‬دمشق‮»‬‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تتعرض‭ ‬لسقوط‭ ‬قذائف‭ ‬وصواريخ‭ ‬تطلقها‭ ‬الفصائل‭ ‬المعارضة‭. ‬

وفي‭ ‬20‭ ‬آذار‭/‬مارس،‭ ‬قتل‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬44‭ ‬مدنيا‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬لسوق‭ ‬شعبية‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬جرمانا‭ ‬بريف‭ ‬دمشق،‭ ‬بحسب‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬السورية‭ ‬الرسمية‭ (‬سانا‭).‬

في‭ ‬22‭ ‬منه،‭ ‬قضى‭ ‬37‭ ‬مدنيا‭ ‬جراء‭ ‬‮«‬حروق‭ ‬وحالات‭ ‬اختناق‮»‬‭ ‬داخل‭ ‬ملجأ‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬عربين،‭ ‬بحسب‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬الذي‭ ‬لفت‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬الطائرات‭ ‬الروسية‭ ‬ألقت‭ ‬‮«‬قنابل‭ ‬حارقة‮»‬،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬نفته‭ ‬موسكو‭.‬

في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي،‭ ‬أعلن‭ ‬التلفزيون‭ ‬الرسمي‭ ‬السوري‭ ‬‮«‬خلو‮»‬‭ ‬منطقة‭ ‬حرستا‭ ‬من‭ ‬مقاتلي‭ ‬المعارضة‭ ‬بعدما‭ ‬غادرها‭ ‬خلال‭ ‬يومين‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬أربعة‭ ‬آلاف‭ ‬شخص‭ ‬بينهم‭ ‬1400‭ ‬مقاتل‭ ‬ينتمون‭ ‬الى‭ ‬حركة‭ ‬‮«‬احرار‭ ‬الشام‮»‬‭ ‬في‭ ‬اتجاه‭ ‬محافظة‭ ‬ادلب‭ (‬شمال‭ ‬غرب‭).‬

في‭ ‬24‭ ‬آذار‭/‬مارس،‭ ‬بدأ‭ ‬مقاتلو‭ ‬المعارضة‭ ‬يغادرون‭ ‬في‭ ‬حافلات‭ ‬منطقة‭ ‬اخرى‭ ‬في‭ ‬اتجاه‭ ‬ادلب‭ ‬ايضا‭. ‬وشملت‭ ‬عملية‭ ‬الاجلاء‭ ‬هذه‭ ‬سبعة‭ ‬آلاف‭ ‬شخص‭ ‬بموجب‭ ‬اتفاق‭ ‬بين‭ ‬فصيل‭ ‬فيلق‭ ‬الرحمن‭ ‬وروسيا‭.‬

في‭ ‬31‭ ‬آذار‭/‬مارس،‭ ‬أخليت‭ ‬المنطقة‭ ‬الجنوبية‭ ‬من‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬من‭ ‬المقاتلين‭.‬

في‭ ‬الاول‭ ‬من‭ ‬نيسان‭/‬ابريل،‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬الى‭ ‬‮«‬اتفاق‭ ‬نهائي‮»‬‭ ‬برعاية‭ ‬روسيا‭ ‬لاخراج‭ ‬‮«‬جيش‭ ‬الاسلام‮»‬‭ ‬من‭ ‬دوما،‭ ‬الجيب‭ ‬الاخير‭ ‬في‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭. ‬وبدأت‭ ‬عملية‭ ‬الاجلاء،‭ ‬بحسب‭ ‬الاعلام‭ ‬الرسمي‭ ‬السوري،‭ ‬لكن‭ ‬جيش‭ ‬الاسلام‭ ‬لم‭ ‬يعلق‭ ‬عليها‭ ‬ولم‭ ‬يؤكدها‭.‬

ويتوجه‭ ‬مقاتلو‭ ‬جيش‭ ‬الاسلام‭ ‬الى‭ ‬منطقة‭ ‬جرابلس‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬حلب‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا،‭ ‬بينما‭ ‬توجه‭ ‬معظم‭ ‬الخارجين‭ ‬من‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬خلال‭ ‬الاسابيع‭ ‬الماضية‭ ‬الى‭ ‬محافظة‭ ‬إدلب‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬البلاد‭ ‬التي‭ ‬بات‭ ‬يتواجد‭ ‬فيها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬46‭ ‬الف‭ ‬مقاتل‭.‬

وغادر‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬150‭ ‬الف‭ ‬مدني‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬عبر‭ ‬ممرات‭ ‬أقامتها‭ ‬قوات‭ ‬النظام،‭ ‬وانتقلوا‭ ‬الى‭ ‬مناطق‭ ‬واقعة‭ ‬تحت‭ ‬سيطرة‭ ‬الحكومة‭.‬