ظهر من دون ألم

د. عبدالوهاب الجبوري
تشير التقارير الرسمية ان حوالي ثمانين في المئة من البشر يعانون في فترة من حياتهم من مشاكل وآلام في الظهر ،تتفاوت في درجاتها وشدتها ، على ان الالم لايكون دائما خطرا ولا يستدعي بالتالي الهرولة بحثا عن العلاج ، اذ ثمة طرق سهلة في متناول اليد .
مثلا ،يتصف الم اسفل الظهر بانه كامن يبدا من نقطة في مركز اسفل الظهر وغالبا ماينشر الى الاطراف السفلية …. وتختلف شدته ، بيد انه قد يزداد سوءا مع المشي اًو الحركة .
ويحدث الالم عادة بفعل فتق النواة اللبية ( الديسك) حيث تتاثر الاعصاب المتفرعة من النخاع الشوكي في القناة الشوكية ( داخل العمود الفقري ) . ويعتبر الدفئ عدوا لهذا الالم بعكس مايعتقد الكثيرون ، اذ من الممكن ان تسبب الحرارة زيادة في تورم الاعصاب الموجودة في المنطقة . لذلك ينصح باستخدام الكمادات الموضعية الباردة ، والمسكنات كلايبوبروفين وقد تفيد الابر الصينية ، اذ بينت عدت دراسات انها تساعد في سرعة التعافي بالمقارنة مع الاكتفاء بالعلاج التقليدي لوحده . ويشار الى ان الرجال يعانون من الم اسفل الظهر اكثر من النساء ، نظرا لان التقوس الطبيعي الداخلي في تلك المنطقة طفيف لديهم ( بالمقارنة مع النساء ) مما يزيد من الثقل الذي يتحمله العمود الفقري …. لذلك ينصح دائما باستخدام الوسائد خلف الظهر عند الجلوس في المكتب او اثناء قيادة السيارة . ينتاب المرء شد في العضلات في المنطقة العلوية من الظهر مما يسبب الما يزداد عند لمسها . وينجم الشد العضلي جزء الضغط على المنطقة او فرط الاستعمال . وتوفر كرة التنس حلا للتخلص من هذا الالم ، اذا يستلقي المرء عليها بعد ان يضعها تحت منطقة الالم ، ومن ثم يحرك الظهر فوقها للامام والخلف لمدة ثلاثين ثانية . ولا بد من معرفة ان كثرة النشاط والحركة ستؤدي على المى الطويل الى حدوث اصابة في عضلات الظهر فيزيد وقع الالم .
ويمكن اتباع اجراءات وقائية سهلة ، من قبيل تناول سماعة الهاتف في كل مرة بيد ، والتحرك عن المقعد كل نصف ساعة على الاقل ، حتى يظمن المرء تحرك الدم في هذه المنطقة من الجسم فيزول شد العضلات . الم وسط الظهر .. يزداد الم وسط الظهر عندما ينحني المرء بظهره الى الخلف ويتميز بتمركزه في نقطة واحدة، وغالبا ما يحدث نتيجة لالتهاب احد المفاصل الفقرية .
ويمكن التخفيف من الالم عن طريق المساج او الاسرخاء في حوض الماء الدافئ .. ويشار الى اهمية اليوغا والتنفس اليوغي في التخفيف من شد العضلات والتخفيف من الم العمود الفقري .
الم المقعد والعرقوب يشعر رالم بالم عميق في مقعده ، ويحدث هذا جراء تشنج عضلات الالية وشعور بالم يشبه وخز الابر في احد الجانبين يخف عند الجلوس ، ويحدث هذا جراء تشنج مما يؤثر على عرق النسا . ولعل النوم المريح على فراش متوسط القساوة من ابرز الوسائل للتخلص من هذا الالم ، ومن ثم يمكن وضع وسادة تحت الركبة عند النوم على الظهر ، او بين الركبتين عند النوم على الجانبين ويعتقد ان قلة النوم تزيد من وقع الالم .
ولا ريب ان التمطيط يعتبر من الاساليب الوقائية الجيدة والتي لاتتطلب شروطا او ظروفا معينة ، فيمكن مثلا ان يوضع الكاحل الايمن على اللركبة اليسرى اثناء الجلوس ومن ثم يتم الانحناء فوقها لفترة 15 ثانية حتى يشعر المرء بليونة الظهر كله . على ان الم الظهر بشكل عام قد يحدث نتيجة السقوط ، واذا ترافق رخاوة المثانة ، او مع حس خدر في القدمين فلابد من استشارة الطبيب ، لان الامر قد يكون اخطر من مجرد الم الظهر . تمارين وقائية ثمة الكثير من الاساليب الوقاية الرياضية التي من شانها التقليل من احتمال الاصابة بالام الظهر وتقوية العمود الفقري خصوصا مع تكرار التمارين ثلاث مرات اسبوعيا ولعشر مرات مع كل اداء .
التمرين الاول يبدأ التمرين بالاستلقاء على الجنب الايسر ومن ثم محاولة رفع الجسم كله على الذراع واليد اليسرى الى ان يصبح على استقامة واحدة وينقل التمرين بعد ذلك على لليد الاخرى .
التمرين الثاني يبدأ بالاستلقاء على الظهر بينما تكون الركبتان محنيتين للاعلى ، ومن ثم يرفع وسط الجسم عن الارض فتشكل زاوية راسها الركبتين، مع ضرورة ان يكون الجسم من الركبتين حتى الصدر على استقامة واحدة .
التمرين الثالث بداية التمرين تكون بالحثو على الركبتين واليدين ، ومن ثم ترفع كل من الذراع اليسرى والساق اليمنى الى الاعلى وببطء مع الحفاظ على استقامة الظهر ، ومن ثم يتكرر التمرين بالتبادل مع الطرفين الاخرين ..