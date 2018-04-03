ظهر من دون ألم

د. عبدالوهاب الجبوري

تشير‭ ‬التقارير‭ ‬الرسمية‭ ‬ان‭ ‬حوالي‭ ‬ثمانين‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬البشر‭ ‬يعانون‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬من‭ ‬حياتهم‭ ‬من‭ ‬مشاكل‭ ‬وآلام‭ ‬في‭ ‬الظهر‭ ‬،تتفاوت‭ ‬في‭ ‬درجاتها‭ ‬وشدتها‭ ‬،‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬الالم‭ ‬لايكون‭ ‬دائما‭ ‬خطرا‭ ‬ولا‭ ‬يستدعي‭ ‬بالتالي‭ ‬الهرولة‭ ‬بحثا‭ ‬عن‭ ‬العلاج‭ ‬،‭ ‬اذ‭ ‬ثمة‭ ‬طرق‭ ‬سهلة‭ ‬في‭ ‬متناول‭ ‬اليد‭ . ‬

مثلا‭ ‬،يتصف‭ ‬الم‭ ‬اسفل‭ ‬الظهر‭ ‬بانه‭ ‬كامن‭ ‬يبدا‭ ‬من‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬اسفل‭ ‬الظهر‭ ‬وغالبا‭ ‬ماينشر‭ ‬الى‭ ‬الاطراف‭ ‬السفلية‭ …. ‬وتختلف‭ ‬شدته‭ ‬،‭ ‬بيد‭ ‬انه‭ ‬قد‭ ‬يزداد‭ ‬سوءا‭ ‬مع‭ ‬المشي‭ ‬اًو‭ ‬الحركة‭ . ‬

ويحدث‭ ‬الالم‭ ‬عادة‭ ‬بفعل‭ ‬فتق‭ ‬النواة‭ ‬اللبية‭ ( ‬الديسك‭) ‬حيث‭ ‬تتاثر‭ ‬الاعصاب‭ ‬المتفرعة‭ ‬من‭ ‬النخاع‭ ‬الشوكي‭ ‬في‭ ‬القناة‭ ‬الشوكية‭ ( ‬داخل‭ ‬العمود‭ ‬الفقري‭ ) . ‬ويعتبر‭ ‬الدفئ‭ ‬عدوا‭ ‬لهذا‭ ‬الالم‭ ‬بعكس‭ ‬مايعتقد‭ ‬الكثيرون‭ ‬،‭ ‬اذ‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬ان‭ ‬تسبب‭ ‬الحرارة‭ ‬زيادة‭ ‬في‭ ‬تورم‭ ‬الاعصاب‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ . ‬لذلك‭ ‬ينصح‭ ‬باستخدام‭ ‬الكمادات‭ ‬الموضعية‭ ‬الباردة‭ ‬،‭ ‬والمسكنات‭ ‬كلايبوبروفين‭ ‬وقد‭ ‬تفيد‭ ‬الابر‭ ‬الصينية‭ ‬،‭ ‬اذ‭ ‬بينت‭ ‬عدت‭ ‬دراسات‭ ‬انها‭ ‬تساعد‭ ‬في‭ ‬سرعة‭ ‬التعافي‭ ‬بالمقارنة‭ ‬مع‭ ‬الاكتفاء‭ ‬بالعلاج‭ ‬التقليدي‭ ‬لوحده‭ . ‬ويشار‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬الرجال‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬الم‭ ‬اسفل‭ ‬الظهر‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬النساء‭ ‬،‭ ‬نظرا‭ ‬لان‭ ‬التقوس‭ ‬الطبيعي‭ ‬الداخلي‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬المنطقة‭ ‬طفيف‭ ‬لديهم‭ ( ‬بالمقارنة‭ ‬مع‭ ‬النساء‭ ) ‬مما‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬الثقل‭ ‬الذي‭ ‬يتحمله‭ ‬العمود‭ ‬الفقري‭ …. ‬لذلك‭ ‬ينصح‭ ‬دائما‭ ‬باستخدام‭ ‬الوسائد‭ ‬خلف‭ ‬الظهر‭ ‬عند‭ ‬الجلوس‭ ‬في‭ ‬المكتب‭ ‬او‭ ‬اثناء‭ ‬قيادة‭ ‬السيارة‭ . ‬ينتاب‭ ‬المرء‭ ‬شد‭ ‬في‭ ‬العضلات‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬العلوية‭ ‬من‭ ‬الظهر‭ ‬مما‭ ‬يسبب‭ ‬الما‭ ‬يزداد‭ ‬عند‭ ‬لمسها‭ . ‬وينجم‭ ‬الشد‭ ‬العضلي‭ ‬جزء‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬المنطقة‭ ‬او‭ ‬فرط‭ ‬الاستعمال‭ . ‬وتوفر‭ ‬كرة‭ ‬التنس‭ ‬حلا‭ ‬للتخلص‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الالم‭ ‬،‭ ‬اذا‭ ‬يستلقي‭ ‬المرء‭ ‬عليها‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬يضعها‭ ‬تحت‭ ‬منطقة‭ ‬الالم‭ ‬،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬يحرك‭ ‬الظهر‭ ‬فوقها‭ ‬للامام‭ ‬والخلف‭ ‬لمدة‭ ‬ثلاثين‭ ‬ثانية‭ . ‬ولا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬معرفة‭ ‬ان‭ ‬كثرة‭ ‬النشاط‭ ‬والحركة‭ ‬ستؤدي‭ ‬على‭ ‬المى‭ ‬الطويل‭ ‬الى‭ ‬حدوث‭ ‬اصابة‭ ‬في‭ ‬عضلات‭ ‬الظهر‭ ‬فيزيد‭ ‬وقع‭ ‬الالم‭ . ‬

ويمكن‭ ‬اتباع‭ ‬اجراءات‭ ‬وقائية‭ ‬سهلة‭ ‬،‭ ‬من‭ ‬قبيل‭ ‬تناول‭ ‬سماعة‭ ‬الهاتف‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مرة‭ ‬بيد‭ ‬،‭ ‬والتحرك‭ ‬عن‭ ‬المقعد‭ ‬كل‭ ‬نصف‭ ‬ساعة‭ ‬على‭ ‬الاقل‭ ‬،‭ ‬حتى‭ ‬يظمن‭ ‬المرء‭ ‬تحرك‭ ‬الدم‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬الجسم‭ ‬فيزول‭ ‬شد‭ ‬العضلات‭ . ‬الم‭ ‬وسط‭ ‬الظهر‭ .. ‬يزداد‭ ‬الم‭ ‬وسط‭ ‬الظهر‭ ‬عندما‭ ‬ينحني‭ ‬المرء‭ ‬بظهره‭ ‬الى‭ ‬الخلف‭ ‬ويتميز‭ ‬بتمركزه‭ ‬في‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة،‭ ‬وغالبا‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬نتيجة‭ ‬لالتهاب‭ ‬احد‭ ‬المفاصل‭ ‬الفقرية‭ .‬

ويمكن‭ ‬التخفيف‭ ‬من‭ ‬الالم‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬المساج‭ ‬او‭ ‬الاسرخاء‭ ‬في‭ ‬حوض‭ ‬الماء‭ ‬الدافئ‭ .. ‬ويشار‭ ‬الى‭ ‬اهمية‭ ‬اليوغا‭ ‬والتنفس‭ ‬اليوغي‭ ‬في‭ ‬التخفيف‭ ‬من‭ ‬شد‭ ‬العضلات‭ ‬والتخفيف‭ ‬من‭ ‬الم‭ ‬العمود‭ ‬الفقري‭ . ‬

الم‭ ‬المقعد‭ ‬والعرقوب‭ ‬‭ ‬‭ ‬يشعر‭ ‬رالم‭ ‬بالم‭ ‬عميق‭ ‬في‭ ‬مقعده‭ ‬،‭ ‬ويحدث‭ ‬هذا‭ ‬جراء‭ ‬تشنج‭ ‬عضلات‭ ‬الالية‭ ‬وشعور‭ ‬بالم‭ ‬يشبه‭ ‬وخز‭ ‬الابر‭ ‬في‭ ‬احد‭ ‬الجانبين‭ ‬يخف‭ ‬عند‭ ‬الجلوس‭ ‬،‭ ‬ويحدث‭ ‬هذا‭ ‬جراء‭ ‬تشنج‭ ‬مما‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬عرق‭ ‬النسا‭ . ‬ولعل‭ ‬النوم‭ ‬المريح‭ ‬على‭ ‬فراش‭ ‬متوسط‭ ‬القساوة‭ ‬من‭ ‬ابرز‭ ‬الوسائل‭ ‬للتخلص‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الالم‭ ‬،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬يمكن‭ ‬وضع‭ ‬وسادة‭ ‬تحت‭ ‬الركبة‭ ‬عند‭ ‬النوم‭ ‬على‭ ‬الظهر‭ ‬،‭ ‬او‭ ‬بين‭ ‬الركبتين‭ ‬عند‭ ‬النوم‭ ‬على‭ ‬الجانبين‭ ‬ويعتقد‭ ‬ان‭ ‬قلة‭ ‬النوم‭ ‬تزيد‭ ‬من‭ ‬وقع‭ ‬الالم‭ . ‬

ولا‭ ‬ريب‭ ‬ان‭ ‬التمطيط‭ ‬يعتبر‭ ‬من‭ ‬الاساليب‭ ‬الوقائية‭ ‬الجيدة‭ ‬والتي‭ ‬لاتتطلب‭ ‬شروطا‭ ‬او‭ ‬ظروفا‭ ‬معينة‭ ‬،‭ ‬فيمكن‭ ‬مثلا‭ ‬ان‭ ‬يوضع‭ ‬الكاحل‭ ‬الايمن‭ ‬على‭ ‬اللركبة‭ ‬اليسرى‭ ‬اثناء‭ ‬الجلوس‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬يتم‭ ‬الانحناء‭ ‬فوقها‭ ‬لفترة‭ ‬15‭ ‬ثانية‭ ‬حتى‭ ‬يشعر‭ ‬المرء‭ ‬بليونة‭ ‬الظهر‭ ‬كله‭ . ‬على‭ ‬ان‭ ‬الم‭ ‬الظهر‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬قد‭ ‬يحدث‭ ‬نتيجة‭ ‬السقوط‭ ‬،‭ ‬واذا‭ ‬ترافق‭ ‬رخاوة‭ ‬المثانة‭ ‬،‭ ‬او‭ ‬مع‭ ‬حس‭ ‬خدر‭ ‬في‭ ‬القدمين‭ ‬فلابد‭ ‬من‭ ‬استشارة‭ ‬الطبيب‭ ‬،‭ ‬لان‭ ‬الامر‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬اخطر‭ ‬من‭ ‬مجرد‭ ‬الم‭ ‬الظهر‭ . ‬تمارين‭ ‬وقائية‭ ‬ثمة‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الاساليب‭ ‬الوقاية‭ ‬الرياضية‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شانها‭ ‬التقليل‭ ‬من‭ ‬احتمال‭ ‬الاصابة‭ ‬بالام‭ ‬الظهر‭ ‬وتقوية‭ ‬العمود‭ ‬الفقري‭ ‬خصوصا‭ ‬مع‭ ‬تكرار‭ ‬التمارين‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬اسبوعيا‭ ‬ولعشر‭ ‬مرات‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬اداء‭ .‬

التمرين‭ ‬الاول‭ ‬يبدأ‭ ‬التمرين‭ ‬بالاستلقاء‭ ‬على‭ ‬الجنب‭ ‬الايسر‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬محاولة‭ ‬رفع‭ ‬الجسم‭ ‬كله‭ ‬على‭ ‬الذراع‭ ‬واليد‭ ‬اليسرى‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬يصبح‭ ‬على‭ ‬استقامة‭ ‬واحدة‭ ‬وينقل‭ ‬التمرين‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬لليد‭ ‬الاخرى‭ .‬

التمرين‭ ‬الثاني‭ ‬يبدأ‭ ‬بالاستلقاء‭ ‬على‭ ‬الظهر‭ ‬بينما‭ ‬تكون‭ ‬الركبتان‭ ‬محنيتين‭ ‬للاعلى‭ ‬،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬يرفع‭ ‬وسط‭ ‬الجسم‭ ‬عن‭ ‬الارض‭ ‬فتشكل‭ ‬زاوية‭ ‬راسها‭ ‬الركبتين،‭ ‬مع‭ ‬ضرورة‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬الجسم‭ ‬من‭ ‬الركبتين‭ ‬حتى‭ ‬الصدر‭ ‬على‭ ‬استقامة‭ ‬واحدة‭ . ‬

التمرين‭ ‬الثالث‭ ‬بداية‭ ‬التمرين‭ ‬تكون‭ ‬بالحثو‭ ‬على‭ ‬الركبتين‭ ‬واليدين‭ ‬،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬ترفع‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الذراع‭ ‬اليسرى‭ ‬والساق‭ ‬اليمنى‭ ‬الى‭ ‬الاعلى‭ ‬وببطء‭ ‬مع‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬استقامة‭ ‬الظهر‭ ‬،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬يتكرر‭ ‬التمرين‭ ‬بالتبادل‭ ‬مع‭ ‬الطرفين‭ ‬الاخرين‭ .. ‬