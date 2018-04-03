نيويورك تحمي سكانها من القرصنة الالكترونية

براءات اختراع أمازون وجوجل تثير مخاوف من التنصت
نيويورك- الزمان قررت إدارة مدينة نيويورك الأمريكية، إطلاق أدوات عامة لحماية سكان المدينة من عمليات القرصنة المعلوماتية التي تستهدف أجهزتهم الشخصية، وذلك خلال الأسبوع الذي شهد سلسلة من الهجمات المروعة لقراصنة المعلومات على مستوى المدينة بالكامل. ورغم أن هذا التزامن بين إطلاق هذه الأدوات والهجمات التي استهدفت المدينة بالكامل، فقد أعلن عمدة المدينة «بيل دي بلازيو» اعتزام المدينة تقديم أول مجموعة من أدوات مكافحة القرصنة، في إطار جهودها لحماية السكان ضد أنشطة القرصنة عبر الإنترنت وبخاصة حماية الأجهزة المحمولة. وبينما كان الملايين في أنحاء الولايات المتحدة ينتظرون بشغف بدء المباراة النهائية لدوري كرة القدم الأمريكية «سوبر بول» عبر شاشات التلفاز في الرابع من فبراير الماضي، بُث إعلان تجاري لحساب العملاق الأمريكي «أمازون»، تروج فيه الشركة لجهازها؛ المساعد الصوتي الرقمي ذائع الصيت «أليكسا». الإعلان التمثيلي، الذي ظهر فيه عدد من المشاهير من بينهم الرئيس التنفيذي لـ»أمازون»، عرض أولا مشاهد تخيلية لاهتمام الشبكات الإخبارية بمتابعة نبأ توقف صوت «أليسكا»، قبل أن يتغنى بما تستطيع «أليسكا» قوله للمستخدمين، لكن السؤال الأكثر إثارة للفضول – وفقا لصحيفة «نيويورك تايمز» – كان يدور حول ما يمكن لهذا الجهاز وأجهزة وتطبيقات المساعد الرقمي الأخرى سماعه، لا سيما مع تصاعد عدد مستخدمي تلك التقنيات في أجهزتهم الرقمية ومنازلهم.
وفي تقرير نشرته الصحيفة امس لاول على موقعها الإلكتروني بعنوان «مرحبا أليكسا، ما الذي يمكنك سماعه؟ وماذا ستفعلين به»، سلطت «نيويورك تايمز» الضوء على تصاعد المخاوف من ممارسة شركات التقنيات الرقمية للتنصت، مشيرة إلى أن براءات اختراع تقدمت مؤخرا كل من «أمازون» و»جوجل» للحصول عليها – بعضها لا يزال قيد النظر – أظهرت كيف وإلى أي مدى يستطيع المساعدون الرقميون مراقبة ما يقوله ويفعله المستخدمون.
وتقول الشركتان الأمريكيتان الرائدتان في بيع تلك التقنيات «أمازون» و»جوجل» إن المساعد الرقمي يسجل ويجري عمليات على الأصوات فقط إذا دعاهم المستخدم لذلك بالضغط على مفتاح أو قول كلمات مثل «مرحبا أليسكا» أو «حسنا جوجل»، لكن طلبات الحصول على براءات الاختراع الخاصة بالشركتين تعرض سلسلة من الإمكانيات التي تستطيع تلك الأجهزة من خلالها مراقبة المزيد مما يقول ويفعل المستخدمون؛ حيث تضمنت – بحسب”نيويورك تايمز» – معلومات يمكن استخدامها للتعرف على رغبات واهتمامات الشخص، والتي من ثم قد تُستغل في إظهار إعلانات تجارية معينة وتوصيات للمستخدمين بشراء منتجات تتصل باهتماماته.
في إحدى تلك الطلبات، تصف «أمازون» كيف يمكن استخدام «لوغاريتم شمّ الصوت» في مجموعة من الأجهزة، كالحاسوب اللوحي وقارئ الكتب الإلكترونية، لتحليل الصوت خلال تعاملات المستخدم اليومية عندما يسمع كلمات مثل «أحب»، أو «اشتريت» أو «لا يعجبني»، لمعرفة ما يفضله وما يحبه المستخدم أو ما لا يحبه أو حتى ما يعتزم شراءه.