نيويورك تحمي سكانها من القرصنة الالكترونية

براءات اختراع أمازون وجوجل تثير مخاوف من التنصت

نيويورك‭- ‬الزمان‭ ‬‭ ‬قررت‭ ‬إدارة‭ ‬مدينة‭ ‬نيويورك‭ ‬الأمريكية،‭ ‬إطلاق‭ ‬أدوات‭ ‬عامة‭ ‬لحماية‭ ‬سكان‭ ‬المدينة‭ ‬من‭ ‬عمليات‭ ‬القرصنة‭ ‬المعلوماتية‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬أجهزتهم‭ ‬الشخصية،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬الأسبوع‭ ‬الذي‭ ‬شهد‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الهجمات‭ ‬المروعة‭ ‬لقراصنة‭ ‬المعلومات‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬المدينة‭ ‬بالكامل‭. ‬ورغم‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التزامن‭ ‬بين‭ ‬إطلاق‭ ‬هذه‭ ‬الأدوات‭ ‬والهجمات‭ ‬التي‭ ‬استهدفت‭ ‬المدينة‭ ‬بالكامل،‭ ‬فقد‭ ‬أعلن‭ ‬عمدة‭ ‬المدينة‭ ‬‮«‬بيل‭ ‬دي‭ ‬بلازيو‮»‬‭ ‬اعتزام‭ ‬المدينة‭ ‬تقديم‭ ‬أول‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬أدوات‭ ‬مكافحة‭ ‬القرصنة،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬جهودها‭ ‬لحماية‭ ‬السكان‭ ‬ضد‭ ‬أنشطة‭ ‬القرصنة‭ ‬عبر‭ ‬الإنترنت‭ ‬وبخاصة‭ ‬حماية‭ ‬الأجهزة‭ ‬المحمولة‭. ‬وبينما‭ ‬كان‭ ‬الملايين‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ينتظرون‭ ‬بشغف‭ ‬بدء‭ ‬المباراة‭ ‬النهائية‭ ‬لدوري‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الأمريكية‭ ‬‮«‬سوبر‭ ‬بول‮»‬‭ ‬عبر‭ ‬شاشات‭ ‬التلفاز‭ ‬في‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬فبراير‭ ‬الماضي،‭ ‬بُث‭ ‬إعلان‭ ‬تجاري‭ ‬لحساب‭ ‬العملاق‭ ‬الأمريكي‭ ‬‮«‬أمازون‮»‬،‭ ‬تروج‭ ‬فيه‭ ‬الشركة‭ ‬لجهازها؛‭ ‬المساعد‭ ‬الصوتي‭ ‬الرقمي‭ ‬ذائع‭ ‬الصيت‭ ‬‮«‬أليكسا‮»‬‭. ‬الإعلان‭ ‬التمثيلي،‭ ‬الذي‭ ‬ظهر‭ ‬فيه‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المشاهير‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لـ»أمازون‮»‬،‭ ‬عرض‭ ‬أولا‭ ‬مشاهد‭ ‬تخيلية‭ ‬لاهتمام‭ ‬الشبكات‭ ‬الإخبارية‭ ‬بمتابعة‭ ‬نبأ‭ ‬توقف‭ ‬صوت‭ ‬‮«‬أليسكا‮»‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يتغنى‭ ‬بما‭ ‬تستطيع‭ ‬‮«‬أليسكا‮»‬‭ ‬قوله‭ ‬للمستخدمين،‭ ‬لكن‭ ‬السؤال‭ ‬الأكثر‭ ‬إثارة‭ ‬للفضول‭ – ‬وفقا‭ ‬لصحيفة‭ ‬‮«‬نيويورك‭ ‬تايمز‮»‬‭ – ‬كان‭ ‬يدور‭ ‬حول‭ ‬ما‭ ‬يمكن‭ ‬لهذا‭ ‬الجهاز‭ ‬وأجهزة‭ ‬وتطبيقات‭ ‬المساعد‭ ‬الرقمي‭ ‬الأخرى‭ ‬سماعه،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬مع‭ ‬تصاعد‭ ‬عدد‭ ‬مستخدمي‭ ‬تلك‭ ‬التقنيات‭ ‬في‭ ‬أجهزتهم‭ ‬الرقمية‭ ‬ومنازلهم‭.‬

وفي‭ ‬تقرير‭ ‬نشرته‭ ‬الصحيفة‭ ‬امس‭ ‬لاول‭ ‬على‭ ‬موقعها‭ ‬الإلكتروني‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬مرحبا‭ ‬أليكسا،‭ ‬ما‭ ‬الذي‭ ‬يمكنك‭ ‬سماعه؟‭ ‬وماذا‭ ‬ستفعلين‭ ‬به‮»‬،‭ ‬سلطت‭ ‬‮«‬نيويورك‭ ‬تايمز‮»‬‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬تصاعد‭ ‬المخاوف‭ ‬من‭ ‬ممارسة‭ ‬شركات‭ ‬التقنيات‭ ‬الرقمية‭ ‬للتنصت،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬براءات‭ ‬اختراع‭ ‬تقدمت‭ ‬مؤخرا‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬‮«‬أمازون‮»‬‭ ‬و»جوجل‮»‬‭ ‬للحصول‭ ‬عليها‭ – ‬بعضها‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬قيد‭ ‬النظر‭ – ‬أظهرت‭ ‬كيف‭ ‬وإلى‭ ‬أي‭ ‬مدى‭ ‬يستطيع‭ ‬المساعدون‭ ‬الرقميون‭ ‬مراقبة‭ ‬ما‭ ‬يقوله‭ ‬ويفعله‭ ‬المستخدمون‭.‬

وتقول‭ ‬الشركتان‭ ‬الأمريكيتان‭ ‬الرائدتان‭ ‬في‭ ‬بيع‭ ‬تلك‭ ‬التقنيات‭ ‬‮«‬أمازون‮»‬‭ ‬و»جوجل‮»‬‭ ‬إن‭ ‬المساعد‭ ‬الرقمي‭ ‬يسجل‭ ‬ويجري‭ ‬عمليات‭ ‬على‭ ‬الأصوات‭ ‬فقط‭ ‬إذا‭ ‬دعاهم‭ ‬المستخدم‭ ‬لذلك‭ ‬بالضغط‭ ‬على‭ ‬مفتاح‭ ‬أو‭ ‬قول‭ ‬كلمات‭ ‬مثل‭ ‬‮«‬مرحبا‭ ‬أليسكا‮»‬‭ ‬أو‭ ‬‮«‬حسنا‭ ‬جوجل‮»‬،‭ ‬لكن‭ ‬طلبات‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬براءات‭ ‬الاختراع‭ ‬الخاصة‭ ‬بالشركتين‭ ‬تعرض‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الإمكانيات‭ ‬التي‭ ‬تستطيع‭ ‬تلك‭ ‬الأجهزة‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬مراقبة‭ ‬المزيد‭ ‬مما‭ ‬يقول‭ ‬ويفعل‭ ‬المستخدمون؛‭ ‬حيث‭ ‬تضمنت‭ – ‬بحسب”نيويورك‭ ‬تايمز‮»‬‭ – ‬معلومات‭ ‬يمكن‭ ‬استخدامها‭ ‬للتعرف‭ ‬على‭ ‬رغبات‭ ‬واهتمامات‭ ‬الشخص،‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬ثم‭ ‬قد‭ ‬تُستغل‭ ‬في‭ ‬إظهار‭ ‬إعلانات‭ ‬تجارية‭ ‬معينة‭ ‬وتوصيات‭ ‬للمستخدمين‭ ‬بشراء‭ ‬منتجات‭ ‬تتصل‭ ‬باهتماماته‭.‬

في‭ ‬إحدى‭ ‬تلك‭ ‬الطلبات،‭ ‬تصف‭ ‬‮«‬أمازون‮»‬‭ ‬كيف‭ ‬يمكن‭ ‬استخدام‭ ‬‮«‬لوغاريتم‭ ‬شمّ‭ ‬الصوت‮»‬‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الأجهزة،‭ ‬كالحاسوب‭ ‬اللوحي‭ ‬وقارئ‭ ‬الكتب‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬لتحليل‭ ‬الصوت‭ ‬خلال‭ ‬تعاملات‭ ‬المستخدم‭ ‬اليومية‭ ‬عندما‭ ‬يسمع‭ ‬كلمات‭ ‬مثل‭ ‬‮«‬أحب‮»‬،‭ ‬أو‭ ‬‮«‬اشتريت‮»‬‭ ‬أو‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يعجبني‮»‬،‭ ‬لمعرفة‭ ‬ما‭ ‬يفضله‭ ‬وما‭ ‬يحبه‭ ‬المستخدم‭ ‬أو‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يحبه‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬ما‭ ‬يعتزم‭ ‬شراءه‭.‬