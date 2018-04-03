مؤسسات إعلامية تطلق معايير للصحافيين لمحاربة الأخبار المضللة

باريس‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أطلقت‭ ‬منظمة‭ ‬‮«‬مراسلون‭ ‬بلا‭ ‬حدود‮»‬‭ ‬ومؤسسات‭ ‬اعلامية‭ ‬كبرى‭ ‬الثلاثاء‭ ‬مبادرة‭ ‬لمكافحة‭ ‬‮«‬الأخبار‭ ‬المضللة‮»‬‭ ‬تتضمن‭ ‬مجموعة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬معايير‭ ‬الثقة‭ ‬والشفافية‭ ‬للصحافيين‭.‬

وتدعم‭ ‬وكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬للاذاعات‭ ‬وشبكة‭ ‬المحررين‭ ‬الدولية‭ ‬‮«‬مبادرة‭ ‬الثقة‭ ‬بالصحافة‮»‬‭ ‬التي‭ ‬يؤمل‭ ‬بان‭ ‬تكون‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬اعطاء‭ ‬شهادات‭ ‬مصادقة‭ ‬لوسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬ومصادر‭ ‬الاخبار‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بمعايير‭ ‬اخلاقية‭ ‬واستقلال‭ ‬عال‭.‬

وقال‭ ‬كريستوف‭ ‬ديلوار‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لمنظمة‭ ‬‮«‬مراسلون‭ ‬بلا‭ ‬حدود‮»‬‭ ‬ان‭ ‬الفكرة‭ ‬ترتكز‭ ‬على‭ ‬اعطاء‭ ‬محركات‭ ‬البحث‭ ‬ومنصات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬معاملة‭ ‬تفضيلية‭ ‬للوسائل‭ ‬الاعلامية‭ ‬التي‭ ‬تراعي‭ ‬هذه‭ ‬المعايير‭.‬

وهو‭ ‬يأمل‭ ‬بان‭ ‬تؤدي‭ ‬الى‭ ‬انشاء‭ ‬‮«‬علامة‮»‬‭ ‬خاصة‭ ‬لوسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬الموثوق‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬يشهد‭ ‬هجوما‭ ‬متزايدا‭ ‬للأخبار‭ ‬المضللة‭.‬

وتهدف‭ ‬المبادرة‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬للاذاعات‭ ‬الذي‭ ‬يعد‭ ‬أكبر‭ ‬تحالف‭ ‬لمؤسسات‭ ‬اذاعية‭ ‬عامة‭ ‬الى‭ ‬تحديد‭ ‬معايير‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الأخبار‭ ‬من‭ ‬المدونات‭ ‬الشخصية‭ ‬الى‭ ‬المجموعات‭ ‬الاعلامية‭ ‬العملاقة‭. ‬وقال‭ ‬ديلوار‭ ‬‮«‬في‭ ‬الحلبة‭ ‬الاعلامية‭ ‬الجديدة‭ ‬حيث‭ ‬تنتشر‭ ‬المعلومات‭ ‬الزائفة‭ ‬بشكل‭ ‬أسرع‭ ‬من‭ ‬الأخبار‭ ‬الحقيقية،‭ ‬فان‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬الصحافة‭ ‬يتطلب‭ ‬عكس‭ ‬هذه‭ ‬النزعة‭ ‬عبر‭ ‬اعطاء‭ ‬أفضلية‭ ‬حقيقية‭ ‬لكل‭ ‬هؤلاء‭ ‬الذين‭ ‬ينتجون‭ ‬أخبارا‭ ‬ومعلومات‭ ‬بشكل‭ ‬موثوق‭ ‬به‭ ‬مهما‭ ‬كانت‭ ‬مكانتهم‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬ابتكرنا‭ ‬آلية‭ ‬ذاتية‭ ‬التنظيم‭ ‬تستند‭ ‬الى‭ ‬تحليلات‭ ‬عالمية‭ ‬للأخبار‭ ‬والمعلومات،‭ ‬ما‭ ‬يتيح‭ ‬الجمع‭ ‬بين‭ ‬الاهتمامات‭ ‬الأخلاقية‭ ‬والاقتصادية‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬مقتنعون‭ ‬بان‭ ‬مبادرتنا‭ ‬ستساعد‭ ‬على‭ ‬تأمين‭ ‬حاضنة‭ ‬للنزاهة‭ ‬في‭ ‬النقاشات‭ ‬العامة‭ ‬مع‭ ‬ضمان‭ ‬التعددية‭ ‬الاعلامية‭ ‬والاستقلالية‮»‬‭.‬

وشدد‭ ‬ديلوار‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬الوسائل‭ ‬الاعلامية‭ ‬التي‭ ‬ستدخل‭ ‬‮«‬القائمة‭ ‬البيضاء‮»‬‭ ‬لن‭ ‬تزيد‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬جمهورها،‭ ‬بل‭ ‬من‭ ‬المرجح‭ ‬ايضا‭ ‬ان‭ ‬تجتذب‭ ‬عائدات‭ ‬اعلانية‭ ‬أكثر‭.‬

واشار‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬النظام‭ ‬سيساعد‭ ‬ايضا‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تمويل‭ ‬عام‭ ‬للاعلام‭. ‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تعمل‭ ‬فيه‭ ‬بروكسل‭ ‬على‭ ‬خطة‭ ‬لمواجهة‭ ‬الأخبار‭ ‬المضللة‭ ‬على‭ ‬الانترنت‭ ‬في‭ ‬اوروبا‭ ‬وسط‭ ‬خشية‭ ‬من‭ ‬تدخل‭ ‬روسي‭ ‬في‭ ‬انتخابات‭ ‬دول‭ ‬القارة‭.‬

كما‭ ‬صادقت‭ ‬المانيا‭ ‬على‭ ‬قانون‭ ‬يهدد‭ ‬الشبكات‭ ‬الاجتماعية‭ ‬بغرامات‭ ‬مالية‭ ‬تصل‭ ‬الى‭ ‬50‭ ‬مليون‭ ‬يورو‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬لم‭ ‬تعمد‭ ‬الى‭ ‬ازالة‭ ‬التقارير‭ ‬الزائفة‭ ‬والمنشورات‭ ‬التي‭ ‬تحض‭ ‬على‭ ‬الكراهية‭ ‬بشكل‭ ‬فوري‭. ‬وتعمل‭ ‬فرنسا‭ ‬ايضا‭ ‬على‭ ‬نص‭ ‬تشريع‭ ‬لوقف‭ ‬انتشار‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المواد‭ ‬التي‭ ‬يزيد‭ ‬انتشارها‭ ‬قبل‭ ‬المواسم‭ ‬الانتخابية‭.‬

وقالت‭ ‬مديرة‭ ‬الأخبار‭ ‬في‭ ‬وكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬ميشيل‭ ‬ليريدون‭ ‬ان‭ ‬‮«‬المعركة‭ ‬ضد‭ ‬انتشار‭ ‬التضليل‭ ‬والأخبار‭ ‬الزائفة‭ ‬هي‭ ‬في‭ ‬صميم‭ ‬مهمتنا‭ (..‬‭.) ‬من‭ ‬اجل‭ ‬تأمين‭ ‬أخبار‭ ‬دقيقة‭ ‬وغير‭ ‬منحازة‭ ‬وموثوق‭ ‬بها‮»‬‭. ‬والوكالة‭ ‬شريكة‭ ‬في‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬التي‭ ‬تعالج‭ ‬مشكلة‭ ‬الأخبار‭ ‬المضللة،‭ ‬كما‭ ‬انها‭ ‬عضو‭ ‬في‭ ‬مجموعة‭ ‬خبراء‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬التي‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬قضية‭ ‬التضليل‭.‬