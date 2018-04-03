قرار أمريكي يريح صانعي السيارات بشأن شروط الوقود وسلامة البيئة

واشنطن‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تراجعت‭ ‬إدارة‭ ‬الرئيس‭ ‬الاميركي‭ ‬دونالد‭ ‬ترامب‭ ‬الاثنين‭ ‬عن‭ ‬قواعد‭ ‬تتعلق‭ ‬بالتلوث‭ ‬وكفاءة‭ ‬الوقود‭ ‬للسيارات‭ ‬والشاحنات‭ ‬الصغيرة،‭ ‬أقرت‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬باراك‭ ‬أوباما‭ ‬معتبرة‭ ‬أنها‭ ‬كانت‭ ‬شديدة‭ ‬الصرامة‭.‬

والقرار‭ ‬الذي‭ ‬صدر‭ ‬عن‭ ‬وكالة‭ ‬حماية‭ ‬البيئة‭ ‬التابعة‭ ‬لإدارة‭ ‬الأميركية‭ ‬يعني‭ ‬أنه‭ ‬ستتم‭ ‬مراجعة‭ ‬معايير‭ ‬الانبعاثات‭ ‬في‭ ‬المركبات‭ ‬التي‭ ‬ستنتج‭ ‬بين‭ ‬العامين‭ ‬2022‭ ‬و2025،‭ ‬وهو‭ ‬أمر‭ ‬سعى‭ ‬إليه‭ ‬صانعو‭ ‬السيارات‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الوكالة‭ ‬سكوت‭ ‬برويت‭ ‬إن‭ ‬‮«‬ما‭ ‬عزمت‭ ‬عليه‭ ‬إدارة‭ ‬أوباما‭ ‬كان‭ ‬خاطئا‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬الوكالة‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬أوباما‭ ‬‮«‬وضعت‭ ‬فرضيات‭ ‬بشأن‭ ‬المعايير‭ ‬لا‭ ‬تطابق‭ ‬الواقع‭ ‬ووضعت‭ ‬معايير‭ ‬مرتفعة‭ ‬للغاية‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬رحب‭ ‬تحالف‭ ‬مصنعي‭ ‬السيارات‭ ‬بتحرك‭ ‬إدارة‭ ‬ترامب‭ ‬معتبرا‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬سيجعل‭ ‬السيارات‭ ‬الجديدة‭ ‬متاحة‭ ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬السعر‭ ‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬الأميركيين‮»‬‭.‬

وأكدت‭ ‬المجموعة‭ ‬التي‭ ‬تمثل‭ ‬‮«‬فيات‭ ‬كرايزلر‮»‬‭ ‬و»فورد‮»‬‭ ‬و»جنرال‭ ‬موتورز‮»‬‭ ‬و»تويوتا‮»‬‭ ‬و»فولكسفاغن‮»‬‭ ‬وغيرها‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬صائب‭ ‬وندعم‭ ‬الإدارة‭ ‬في‭ ‬سعيها‭ ‬للتوصل‭ ‬إلى‭ ‬تحرك‭ ‬مبني‭ ‬على‭ ‬معلومات‭ ‬وبرنامج‭ ‬وطني‭ ‬موحد،‭ ‬إذ‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬الانتهاء‭ ‬من‭ ‬وضع‭ ‬المعايير‭ ‬المستقبلية‮»‬‭.‬

وسعت‭ ‬القيود‭ ‬التي‭ ‬وضعت‭ ‬عام‭ ‬2012‭ ‬إلى‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬الملوثات‭ ‬التي‭ ‬تنبعث‭ ‬في‭ ‬الهواء‭ ‬عبر‭ ‬زيادة‭ ‬فعالية‭ ‬الوقود‭ ‬بشكل‭ ‬تدريجي‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬طرازات‭ ‬السيارات‭ ‬التي‭ ‬يعرضها‭ ‬المصنعون‭ ‬لتبلغ‭ ‬54‭,‬5‭ ‬ميلا‭ ‬للغالون‭ (‬4,32‭ ‬ليترا‭ ‬لكل‭ ‬مئة‭ ‬كيلومتر‭) ‬مقارنة‭ ‬بـ35‭,‬5‭ ‬ميلا‭ ‬للغالون‭ ‬في‭ ‬2016‭.‬

وتدرس‭ ‬الوكالة‭ ‬كذلك‭ ‬اعفاء‭ ‬يسمح‭ ‬لكاليفورنيا،‭ ‬الولاية‭ ‬الأكبر‭ ‬لجهة‭ ‬عدد‭ ‬السكان،‭ ‬بفرض‭ ‬معايير‭ ‬أكثر‭ ‬تشددا‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬ينص‭ ‬عليها‭ ‬‮«‬قانون‭ ‬الهواء‭ ‬النظيف‮»‬‭.‬

وأكد‭ ‬برويت‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬السياق‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬لولاية‭ ‬واحدة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬تحدد‭ ‬المعايير‭ ‬لبقية‭ ‬البلاد‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬وكالته‭ ‬‮«‬ستحدد‭ ‬معيارا‭ ‬وطنيا‭ ‬لانبعاثات‭ ‬غازات‭ ‬الدفيئة‭ ‬يسمح‭ ‬للمصنعين‭ ‬بإنتاج‭ ‬سيارات‭ ‬يرغب‭ ‬بها‭ ‬الناس‭ ‬وبإمكانهم‭ ‬شراؤها‭ ‬مع‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬توسيع‭ ‬رقعة‭ ‬السلامة‭ ‬البيئية‭ ‬للسيارات‭ ‬الأحدث‮»‬‭.‬

ويرجح‭ ‬أن‭ ‬يفتح‭ ‬ذلك‭ ‬معركة‭ ‬قضائية‭ ‬طويلة‭ ‬الأمد‭ ‬بين‭ ‬كاليفورنيا،‭ ‬التي‭ ‬تميل‭ ‬تقليديا‭ ‬إلى‭ ‬الحزب‭ ‬الديموقراطي،‭ ‬وإدارة‭ ‬ترامب‭ ‬الجمهورية‭.‬

ورأى‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬كزافييه‭ ‬باكيرا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬اعتداء‮»‬‭ ‬وكالة‭ ‬حماية‭ ‬البيئة‭ ‬على‭ ‬المعايير‭ ‬التي‭ ‬وضعت‭ ‬في‭ ‬2012‭ ‬‮«‬يعرض‭ ‬للخطر‭ ‬قدرتنا‭ ‬على‭ ‬حماية‭ ‬صحة‭ ‬أطفالنا‭ ‬والتعامل‭ ‬مع‭ ‬التبدل‭ ‬المناخي‭ ‬وادخار‭ ‬أموال‭ ‬الأميركيين‭ ‬العاملين‭ ‬بكد‮»‬‭.‬وأضاف‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬مستعدون‭ ‬لرفع‭ ‬دعوى‭ ‬قضائية‭ ‬لحماية‭ ‬هذه‭ ‬المعايير‭ ‬الرئيسية‭ ‬ومواجهة‭ ‬حرب‭ ‬الإدارة‭ (‬الحالية‭) ‬على‭ ‬بيئتنا‮»‬‭.‬

وتراجعت‭ ‬واشنطن‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬ترامب‭ ‬عن‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬القواعد،‭ ‬بينها‭ ‬معايير‭ ‬بيئية،‭ ‬وضعها‭ ‬سلفه‭ ‬الديموقراطي‭. ‬وتضمن‭ ‬ذلك‭ ‬الانسحاب‭ ‬من‭ ‬معاهدة‭ ‬باريس‭ ‬للمناخ‭.‬