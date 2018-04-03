أردوغان: لن نطلب الإذن من بغداد لدخول سنجار

انقرة – ماهر اوغلو

هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان امس بالتدخل العسكري في سنجار في حال لم تتخذ الحكومة العراقية إجراءات ضد من أسماهم بـ(الجماعات الإرهابية) التي تنشط في المنطقة.وقال أردوغان خلال كلمة ألقاها في حفل لافتتاح 80 مدرسة و59 صالة للألعاب الرياضية المدرسية في إسطنبول (إذا كان باستطاعتكم أن تتعاملوا معهم، فافعلوا وإلا فسنأتي إلى سنجار ونتعامل معهم بطريقتنا)، مضيفاً (نحن لا نطلب الإذن من أحد، كما أننا لا نفعل ذلك من أجل أحد).

وأضاف (لقد قلنا سابقا إننا قد نأتي فجأة، وها قد أتينا.. التقينا مع جنودنا المرابطين على الحدود وجميعهم يؤدون عملهم بكل إيمان وتفان في سبيل بلوغ أهداف جديدة)، مشيراً الى (تحييد القوات التركية نحو اربعة آلاف إرهابي منذ بدء عمليات غصن الزيتون في مدينة عفرين السورية) .

في غضون ذلك كشفت صحيفة احوال التركية عن توغل القوات التركية داخل الاراضي العراقية بإقليم كردستان بعمق 17 كيلومترا وبدئها بانشاء طرق وقواعد متقدمة دائمية في المنطقة.واشارت الى أن (الجيش التركي كان قد توغل ايضا في مدينة عفرين الشهر الماضي لمحاربة وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من الولايات المتحدة).

وأعلن أردوغان، في وقت سابق، البدء بالتحضيرات لطرد المسلحين الأكراد من عين العرب وتل أبيض والحسكة حتى الحدود العراقية السورية، مشيرا إلى استعداد قواته لدخول سنجار في أي وقت. واوضح أردوغان أن قواته ستدخل سنجار (لتطهيرها من المسلحين الأكراد وتطهير العراق منهم وإيقاف أنشطتهم) واضاف ان (سنجار مثلها مثل قنديل بالنسبة إلينا، وسيستمر هذا حتى تطهيرها من التنظيمات الإرهابية، ومن أجل ذلك يمكننا أن نذهب إلى هناك على حين غرة).

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قد اكد إن أنقرة وبغداد ستنفذان عملية عسكرية مشتركة ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق في أيار المقبل. وعلى الصعيد الامني صوّت مجلس محافظة ذي قار خلال جلسة طارئة لمناقشة الخطة الامنية لعام 2018 بالإجماع على تبني الخطة التي اعدتها قيادة الشرطة والجهات الامنية الساندة لها.

وقال عضو اللجنة الامنية في المجلس داخل راضي في تصريح إن (الجلسة ناقشت بشكل دقيق تفاصيل الخطة بحضور جميع القيادات الامنية مع تسجيل الملاحظات عليها وإجراء التعديلات التي تؤمن حماية امن المحافظة) مشيرا الى ان (الخطة الجديدة تركز على تفعيل العنصر الاستخباري وسد الثغرات التي يمكن ان تستغلها المجموعات التي تحاول العبث بالأمن والاستقرار).

وأوضح راضي ان (خطة حماية الانتخابات ستكون لها مناقشة اضافية سيتم تحديدها في وقت لاحق).