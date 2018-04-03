السعودية تفعّل خطاً ملاحياً مباشراً بميناء أم قصر

تأهيل الطريق الدولي بين العراق والأردن لجذب المستثمرين وتطمينهم

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

بحث وزير التخطيط وزير التجارة وكالة سلمان الجميلي مع السفير الاردني لدى بغداد عادل الزعبي تأهيل الطريق الدولي الرابط بين البلدين .وذكر بيان امس ان الجميلي التقى في مكتبه الزعبي (وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية).واضاف ان (الجانبين اكدا خلال اللقاء ضرورة تمتين العلاقات الثنائية وصولا لتحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين اذ يمثل كل منهما عمقا للاخر ).ونقل البيان عن الجميلي قوله ان (الحكومة تعمل الآن على تأهيل الطريق الدولي الرابط بين العراق والاردن لما يمثله من اهمية لزيادة حجم التبادل التجاري سواء في ما يتعلق بالتجارة البينية او تجارة الترانزيت).من جانبه اعرب الزعبي عن ( رغبة المملكة في تقديم كل انواع الدعم للعراق) ، مشيراً الى ان (هناك توجيهات من العاهل الاردني لتعزيز العلاقات ، لأن قوة العلاقات بين العراق والاردن من شأنها ان تنعكس ايجابا على خريطة الاستثمار العربي والدولي في العراق). ورأى ان (تأهيل وتشغيل الطريق الدولي الرابط هو الآخر يمثل عامل جذب وتطمين للمستثمرين في العراق).

وعرض الامين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق على السفير المصري علاء موسى اسهام الشركات المصرية في مشروع بناء 300 الف وحدة سكنية في عموم العراق.وقال بيان للامانة امس ان العلاق بحث مع موسى (الفرص الاستثمارية المتاحة في العراق واستعداد الشركات المصرية للاستثمار في قطاع الإسكان)، مؤكدا (عزم العراق بناء 300 الف وحدة سكنية في عموم العراق ورغبته بدخول الشركات المصرية هذا المجال بالنظر الى خدمتها في هذا القطاع). واشار العلاق الى أن (مشاريع الإسكان ستحرك بقية القطاعات وتعزز ثقة المواطن بالمصارف والنظـــــــــام المصرفي في العراق)، موضحاً ان (خطة التنمية التي اقرها مجلس الوزراء للسنوات 2022 – 2018 تعد استراتيجية مكافحة الفقر احد أسسها، وهي استراتيجية تعتمد على بناء المجمعات السكنية واطئة الكلفة واسكان المتجاوزين في العشوائيات فيها لانهاء ملف التجاوزات في العراق). من جهته دعا موسى الى (زيارة الشركات المصرية المختصة في مجال الاسكان )، مؤكداً (رغبة هذه الشركات في المشاركة بملتقى المستثمرين المقرر عقده في بغداد نهاية الشهر الجاري)، مشيراً الى ان (الشركات الاستثمارية المصرية ليست لديها مشاكل في التمويل لكنها تنتظر الاجراءات المناسبة للمساهمة في عملية تسويق المشاريع الاستثمارية كي تضمن الشركات إنجاح مشاريعها في المستقبل). الى ذلك بحث العلاق مع السفير الروسي لدى بغداد ماكسيم ماكسيموف العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وإنشاء مجمع جديد للسفارة الروسية في بغداد.وبحسب بيان للامانة العامة لمجلس الوزراء فقد اكد السفير الروسي ( رغبة حكومته بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات كافة وتطوير التعاون الاقتصادي) ، مشيرا الى ( أهمية حماية وتشجيع الاستثمار بين البلدين،اضافة الى رغبة الشركات الروسية للعمل في العراق والمشاركة في عملية البناء والإعمار) . من جانبه دعا العلاق الشركات الروسية الى (المشاركة في ملتقى فرص الاستثمار والاعمار الذي سيعقد في العراق قريباً)، مؤكداً (أهمية مساندة الدول الشقيقة والصديقة لجهود الحكومة العراقية في اعمار المدن المتضررة وإعادة الاستقرار للمناطق المحررة) .

وفي سياق ذي صلة فعَّل ميناء الملك عبد العزيز بالدمام خطا ملاحيا بحريا مباشرا يربطه بميناء أم قصر يهدف إلى تكثيف التبادل التجاري بين السعودية والعراق خلال المرحلة المقبلة.واوضح مصدر سعودي امس ان (هذه الخطوة تأتي تماشيا مع مبادرة اللجنة المشتركة بين البلدين التي عقدت في آب الماضي تشجيعا للتبادل الاقتصادي وترسيخا لسعي الموانئ بالتماشي مع رؤية المملكة 2030 وتعزيز التجارة البينية بين البلدين) ، مشيراً إلى أن (الرحلات الملاحية بين الميناءين بدأت فعليا مطــــلع شهر اذار الماضي) . ولفت الى أن (إدارة ميناء الملك عبد العزيز تبحث تطوير هذا الخط بالتنسيق مع عدد من شركات الشحن البحري لجعل ميناء الدمـــــــام منصة لوجستية لاستقبال السفن العملاقة مع الموانئ المنافسة في المنطقة قبيل إعادة تصديرها للعراق عبر الخط الملاحي المباشر).