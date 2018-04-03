يوم الملوية – ساجد احمد

وأشرقت شمس سامراء المقدسة بصباح بهي ليس ككل الصباحات.صباح جمع كل أطياف الشعب العراقي من أقصى شماله الشامخ إلى أقصى جنوبه الأسمر المعطاء ليقول للعالم أجمع بأننا جسد واحد لا يقبل القسمة ولايقبل اي جسم غريب فيه.هنا في سرمن رأى صدحت الحناجر كبارا وصغارا تحت منارة الماذنة الملوية الشامخة شموخ العراقيين في كل المحافل وهي تحاكي للحضور الكرام عن أمجاد سبقت وحظارات اندثرت وماض تليد وامجاد وتاريخ ورجال صدحت لتقول أهلا وسهلا ومرحبا وبكل معاني الترحيب بكل عراقي أصيل جاء من كل بقاع العراق ليشاركنا فرحتنا بتحقيق حلم انتظرناه طويلا وناضلنا من اجله حلم كل السامرائيين والعراقيين الاصلاء إلا وهو اختيار مدينة سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية. حلم تحقق بسواعد أبطال هبوا لإظهار مدينتهم بابهى وأجمل صورة لتخرج للعالم وكأنها عروس في ليلة زفافها .أبطال هبو لإستقبال كل الزائرين بكل طرق الترحاب العراقية المتجذرة فيهم .والاصيلة والكرم العراقي منقطع النظير ولسان حالهم يقول (ياضيفنا لو زرتنا لوجدتنا نحن الضيوف وإنت رب المنزل) .ان مدينة سامراء المقدسة ألتي يعطر ثراها إل البيت الأطهار عليهم السلآم هذه المدينة التي أنجبت خيرة بناة العراق والعرب والعالم مدينة معطاءة بالكفاءات العلمية والعلماء والأساتذة والمفكرين والمثقفين قاومت كل إشكال الإرهاب الأعمى وصمدت وانتصرت وكانت أرضها المباركة منطلقآ لتحرير باقي مدننا وقرانا العزيزة ومنها شعت أنوار العلم والمعرفة حالها حال أغلب مدن العراق.مدينة سامراء العريقة عمرها أكثر من 7000 عام متوغلة في التاريخ وشاهدة على فتوحات جيوش المسلمين وعندما كانت عاصمة الخلافة انطلقت من أرضها جيوش المسلمين لفتح عمورية. افرحي ياسامراء بيومك البهي ومبارك عرسك يامدينتنا المقدسة ومبارك لنا بك ومبارك لتاريخنا العريق ومبارك لحظارتنا وعهدا منا يا قلعتنا الحصينة سنبقى أبناءك المخلصين المدافعين عن كل شبر من أرض العراق الطاهرة حالنا حال كل أبناء الرافدين الأبرار والمحاربين القدامى ان نبقى كما عهدتمونا الرجال الرجال.وانتم ياشهداء سامراء الأبرار ارقدوا بسلام وارواحكم ترفرف فوق القباب مفتخرة بدمائكم الزكية التي روت ثرى مدينتكم وباقي المدن العراقية الأصيلة ونحن في هذا اليوم لن ننساكم.

نعم سنبقى عراقيين مرفوعي الهامات بكل عناوين الفخر والاعتزاز وفرحين بجميع زوار مدينتنا فاهلا وسهلا ومرحبا بالجميع .