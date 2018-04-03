الإتصالات تعد بتحسين خدمة الإنتريت خلال أيام

معصوم يدعو لإستثمار تكنولوجيا المعلومات في تطوير التعليم – بغداد – الزمان

اكد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم وجوب تطوير الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات في جميع المجالات في اطار تحديث السياسات التربوية والتعليمية على المستويات كافة لضمان مستقبلٍ أفضل للعراق ولقطع الطريق مبكرا على الفكر التكفيري المنحرف. وبحسب بيان رئاسي تلقته (الزمان) فقد شدد معصوم خلال استقباله رئيس المنظمة العربية لجودة التعليم طلال أبو غزالة – رئيس الوزراء الأردني السابق جواد العناني على (ضرورة تعزيز الرقابة والمعايير العلمية العالمية على مناهج وعمل الجامعات الاهلية بما يضمن امتلاكها للمستوى العلمي والاداري المطلوب)، مشيراً الى ان(تشديد الرقابة وتطبيق المعايير العلمية العالمية على الجامعات الاهلية في العراق وضمان اعتمادها الشروط الاكاديمية اللازمة في المجالات كافة غدا ضروريا اكثر من اي وقت في اشارة الى وجود ضعف بنيوي في هذه الرقابة) . من جهته اكد أبو غزالة (أهمية تحويل التعليم الى قاعدة صلبة لضمان مستقبل بلداننا في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية) مثمنًا (الطاقات العراقية في المجالات العلمية والتربوية في مختلف الحقب)، معربا عن الامل والثقة في (ان يستعيد العراق دوره الريادي في هذا المجال الحيوي قريبا) .

تحسن خدمة

من جهة اخرى وعدت وزارة الاتصالات بتحسن خدمة الانترنت خلال الايام المقبلة، مؤكدة معالجة بعض الاشكالات في تقديم الخدمة. وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حازم محمد علي في تصريح إن (هناك تحسناً في خدمة الانترنت تمثلت في تشغيل مشروع سمفوني ايرثلنك، بعدما تم تشغيله بنسبة 10 بالمئة لغرض الفحص والصيانة)، مؤكدا ان (الشركات العاملة قيد تسلم المشروع). واضاف علي أن (المواطن سيلمس تحسنا في خدمة الانترنت في المستقبل القريب)، موضحا ان (خدمة الانترنت كانت تعاني من اشكالات خلال الايام الماضية وتمت معالجة هذه المشكلة). ولفت الى أن (وزير الاتصالات يقوم بمتابعة موضوع تهريب السعات الخاصة بالانترنت مع الجهات المعنية، والتحقيقات مازالت مستمرة بخصوصه)، مضيفاً ان (الاخبار التي نشرت بخصوص هذا الموضوع خلال المدة الاخيرة، هي اخبار قديمة والهدف منها عرقلة عمل الوزارة).