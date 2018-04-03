البصرة: تحسن إمدادات الكهرباء خلال الصيف

حقوق الإنسان تطالب الحكومة بتحسين أوضاع النازحين في مخيمات الموصل – بغداد – قصي منذر

رصدت المفوضية العليا لحقوق الانسان خلال زيارتها لمخيمات النازحين في الموصل نقصاً في الخدمات الصحية المقدمة من وزارة الصحة الى النازحين الساكنين في المجمعات المذكورة مؤكدة انها ستفاتح الجهات الحكومية بخصوص والشكاوى والانتهاكات التي وثقتها.

وقالت المفوضية في بيان امس ان (اغلب النازحين يشكون ضعف الحال وسوء الخدمات المقدمة اليهم اضافة الى عدم توفر فرص العمل الكافية لابنائهم مطالبين الحكومتين المركزية والمحلية بايلاء الجانب الانساني قدرا أكبر). واشارت الى ان(فرق المفوضية وثقت ان اغلب كبار السن منهم يعاني من حالات مرضية مزمنة تتطلب الرعاية الكافية مثل امراض القلب و الفشل الكلوي والشلل الرباعي اضافة الى الامراض المزمنة الاخرى كالضغط والسكري فيما يشكو طلبة مخيم المدرج بدورهم من نقص الملاكات التعليمية والمناهج الدراسية)، مضيفة ان(غالبيتهم يطالبون الجهات المختصة بضرورة توفير الخدمات واعادة اعمار مناطقهم المحررة لتسهيل العودة الطوعية وتوفير فرص العمل المشروع لابنائهم). وتابع البيان انه (بناء على ذلك ستقوم المفوضية بمفاتحة جميع الجهات الحكومية والوزارات المعنية بخصوص هذه الطلبات والشكاوى والانتهاكات التي وثقتها فرق المفوضية خلال زيارتها للمخيمات ودعوتها لرفع الحيف عن العوائل التي تسكن في تلك المخيمات وتقديم ابسط الحقوق اليهم للعيش بسلام وامان وتأمين المناطق المحررة وتسهيل عودتهم الطوعية لمناطقهم باسرع وقت ممكن).

مطالب مشروعة

وفي سياق آخر طالبت المفوضية الحكومة بتلبية المطالب المشروعة للمتظاهرين في بغداد والمحافظات وتنفيذ وعودها بتحسين الواقع الخدمي.وقال المتحدث الرسمي باسم المفوضية علي البياتي في بيان امس إن (المفوضية وانطلاقاً من واجبها الوطني والإنساني رصدت تظاهرة في محافظة البصرة نظمها الحراك المدني واللجان التنسيقية للتظاهرات في المحافظة بمشاركة عشرات المواطنين على الطريق الرابط بين مركز المدينة وقضاء الزبير) موضحاً أن (القائمين على التظاهرة سلموا المفوضية مطالب المتظاهرين التي كانت جميعها مطالب مشروعة كالمطالبة بتوفير الخدمات الأساسية ومعالجة مشاكل البطالة والسكن وملوحة المياه وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة وصرف مستحقات المحافظة من أموال البترودولار وتفعيل قانون رقم 21 الخاص بنقل الصلاحيات للمحافظات)، مؤكداً أن (تلبية هذه المطالب مسؤولية تقع على عاتق الحكومة المركزية والحكومة المحلية في المحافظة).

فقدان ثقة

وأنتقد البياتي (عدم حضور أي مسؤول محلي للاستماع إلى مطالب المتظاهرين ومتابعة تنفيذها) وقال ان ذلك (يؤدي الى فقدان الثقة بين المواطن والمسؤول)، لكنه اشاد بـ(أداء الأجهزة الأمنية المكلفة بحماية التظاهرة وتعاونها التام مع المتظاهرين). في غضون ذلك، رجحت لجنة الكهرباء في مجلس البصرة ان يشهد العام الجاري زيادة في معدلات انتاج الطاقة الكهربائية في المحافظة ليصل الى 4 الاف و 300 ميغاواط بعد دخول محطة الرميلة الاستثمارية الى الخدمة. وقال رئيس اللجنة مجيب الحساني في تصريح امس ان(العمل جار على قدم وساق لاضافة الـ 1000 الاول من محطة الرميلة الاستثمارية وربطه على الشبكة المحلية في البصرة عن طريق خطوط محطة الرميلة الغازية)، مشيراً الى ان(جزءاً من تلك الطاقة سيتم ربطه مع الشبكة الوطنية لتزويد محافظات ميسان وذي قار والمثنى بالطاقة الكهربائية)..ورجح الحساني ايضا (زيادة معدلات انتاج الطاقة من محطة شط البصرة بالتزامن مع زيادة كميات الغاز المنتج والمجهز لتلك المحطة، وحصول زيادة ملحوظة في معدلات انتاج النجيبية وخور الزبير بعد اكمال عمليات الصيانة الدورية الجارية). وفي شأن ذي صلة تظاهر العشرات من أهالي ناحية بهرز في محافظة ديالى رافضين مشروع خصخصة الكهرباء داخل الناحية.وقال رئيس مجلس الناحية عبد المطلب السامرائي في تصريح إن(العشرات من أهالي بهرز تظاهروا أمام دائرة كهرباء الناحية لرفض خصخصة الكهرباء) وأكد أن (التظاهرة سلمية وقد تمت بعد استحصال الموافقات الأصولية). ولفت الى أن (مجلس بهرز سيقوم بنقل مطالب الأهالي إلى إدارة ومجلس ديالى). وكان مجلس الوزراء قد اقر في جلسته الاخيرة خطة التنمية الوطنية الخمسية وملاحقة المتاجرين بالبطاقات الانتخابية. وقال بيان للمجلس ان(مجلس الوزراء ضيف في الجلسة اعضاء مجلس المفوضين ومديري مكاتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في بغداد والمحافظات، وجرى خلال الجلسة المطولة مناقشة سير عمل الاستعدادات لتوزيع بطاقات الناخب، وكيفية منع بيع البطاقات او التلاعب بها – الاجراءات والضمانات – وغلق جميع الثغرات كما ناقش احتياجات مفوضية الانتخابات، وموقف توزيع البطاقات وبالأخص في محافظات نينوى والانبار وصلاح الدين). وتابع ان المجلس (قرر التأكيد على الجهات المختصة بالتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق اي شخص يقوم بعملية بيع وشراء البطاقة الانتخابية او استخدامها من الشخص الممنوحة له او قيام الشخص بتغيير ارادة الناخب او تعمد الشخص التصويت باسم غيره كونها تعد جرائم يعاقب عليها القانون وذلك لغرض ايقاع العقوبات المحددة قانونا لمرتكبي تلك الجرائم). واقر المجلس، بحسب البيان،(خطة التنمية الوطنية الخمسية 2018- 2022 التي تقوم على محاور رئيسة هي الحكم الرشيد، القطاع الخاص، اعادة الإعمار في المحافظات، التخفيف من الفقر، وتركز على النهوض بالقطاعات الانتاجية -الزراعة والصناعة – التي تحرك بقية القطاعات وصولا الى معدل نمو اقتصادي مستهدف قدره 7 بالمئة)، مضيفاً ان(الخطة تشمل ايضا زيادة القدرة الانتاجية في قطاع النفط الخام الى 6،5 مليون برميل يوميا بالإضافة الى توفير فرص العمل المستدام وخفض نسبة الفقر والعديد من الفقرات الأخرى).