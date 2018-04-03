الحملات الإنتخابية والإنتخابات – حسن عاتي الطائي

على الرغم من ان المفوضية العليا للإنتخابات قد حذرت القوى والأحزاب والتيارات والكتل السياسية وسائر المرشحين للإنتخابات المقبلة التي ستجري في الثاني عشر من ايار المقبل من مغبة البدء بالحملات الانتخابية قبل موعدها المحدد في الثاني عشر من هذا الشهر وانها قد شكلت لجانا لغرض رصد المخالفين للضوابط التي وضعتها وانها ستفرض غرامات مالية على اولئك الذين لا يلتزمون بالسقف الزمني الخاص بتلك الحملات الا ان اغلبها ان لم يكن كلها قد تجاهلت تلك التحذيرات واطلقت حملاتها بحرية كاملة مستحدثة طرقا واساليب جديدة وذلك من خلال القيام بتعليق الصور واللافتات والبوسترات وغيرها من ادوات الدعاية والإعلان التي غزت الساحات والشوارع دون الإشارة الى اسم الحزب او التيار الذي ينتمي اليه المرشحون تجنبا على ما يبدو للغرامات المالية المفترضة التي هددت مفوضية الإنتخابات بايقاعها على من يخرق الأنظمة التي وضعتها بهذا الخصوص..بالاضافة الى هذا فقد لجأت تلك القوى للإعلان عن نفسها والترويج لمرشحيها عن طريق منصات التواصل الاجتماعي خارقة بذلك تلك الضوابط دون ان تطالها اية عقوبات تذكر..وبهذا تكون المفوضية قد غضت الطرف عن الذين خرقوا ضوابطها وقاموا بطرق ملتوية بالترويج لقوائمهم ومرشحيهم..الى. جانب ذلك فأن بعض وسائل الإعلام قد دخلت هي الاخرى على الخط للتشجيع على بدء الحملات الانتخابية اذ قامت بنشراسماء قوائم قالت انها ستشارك في الإنتخابات وهو ما نفته المفوضية مؤكدة انها ما زالت مستمرة بتوزيع البطاقات الألكترونية على الناخبين حيث ان هناك الكثير من المواطنين لم يتسلموا بطاقاتهم بعد في كافة انحاء العراق..وفي حمى التنافس الانتخابي ببن تلك القوى المتصارعة للحصول على اكبر عدد ممكن من المقاعد في البرلمان القادم فأن البعض منها قد لجأ الى شراءالأصوات بمبالغ من المال تراوحت ما ببن100الى500دولار للبطاقة الواحدة وتقديم الهدايا واطلاق الوعود بالتعيينات وانجاز الخدمات وهو ما قوبل بالسخرية والإستهزاء من قبل المواطنين الذين ملوا من تلك الوعود الفارغة التي يلوح بها الفاسدون في كل انتخابات وخبروا اساليبهم الرخيصة التي يستخدمونها في مثل هذه المناسبات..وبهذا الصدد فقد امر السيد رئيس الوزراء حيدر العبادي بفتح التحقيقات بملفات فساد تتعلق بإدعاءات بيع عقود وظيفية لأغراض انتخابية وحذر من التلاعب بملف التعيينات وخاصة من قبل المحافظين الذين يطلقون الوعود بالتوظيف كما اكد على ان(بيع وشراء البطاقات الانتخابية جريمة تصل عقوبتها الى السجن خمسة عشر عاما..) وكان مجلس الوزراء قد طالب الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق اي شخص يقوم بعملية بيع وشراء البطاقة الانتخابية..اما هيئة النزاهة فقد دعت الناخبين والإعلاميين والفعاليات المجتمعية للتعاون معها في الإبلاغ عن الجهات التي. تقدم على عمليات بيع لأصوات الناخبين..وعلى صعيد الاستعدادات الخاصة بالإنتخابات فقد ذكرت المفوضية العليا ان ما نسبته85 بالمئة من معدل استعدادها قد اكتمل وان نسبة توزيع بطاقات الناخبين قد تجاوزت الـ51 بالمئة..اما عددبطاقات الناخبين التي وزعت حتى الان فقد تعدت الـ7ملايين و200ألف بطاقة من أصل العدد الكلي البالغ13مليون و994ألف بطاقة..ان الانتخابات القادمة ستكون دون ادنى شك اهم انتخابات تجري في العراق منذ العام2003 بعد خمسة عشر عاما من التخبط والتحجر والتبعثر السياسي تمكن فيها الفاسدون والمفسدون من نهب وسرقة واستنزاف اموال وموارد وثروة الوطن والشعب الذي لم يجن من خيراته تلك سوى الفقر والمعاناة والحرمان..وستكون ايضا حاسمة ونقطة تحول كبرى في تاريخ الحركة السياسية العراقية المعاصرة..

بغداد