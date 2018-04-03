صليب الآلام في (الزمان) – باسل القادري

حافظت (الزمان) على نهجها الموسوم منذ صدور طبعتها في بغداد فاتخذت الحيادية وصوت الحقيقة و صنعت شعار الاعلام المستقل في كل حروفها وكلماتها، ولان الاعلام المستقل غير المدعوم من اي جهة محاط بالضغوط المادية والنفسية فقد عانت كثيرا في مهمتها كمنبر حر وصوتا للمظلومين وتعبير حقيقيا عن الاغلبية الشعبية التي تقدم الواجبات وتريد الحقوق.

ومهمة مثل هذا الخط صعبة وضريبة مضاعفة في ظروف عصيبة واقتصاد مترنح و فساد واضح .. ومع هذا ظلت صحيفة الزمان كما هي تصارع و تقاوم من اجل الاستمرار في بلاط الصحافة و ضمن السلطة الرابعة كصوت قوي و مقروء ومسموع .. فكانت نجمة وضاءة متوهجة وسط سماء مليئة بالنجوم التي تلاشت وانطفأت تحمل صولجان الكلمة.

وظل العمل الناجح بما هو متوفر وموجود شعار هذه المرحلة العصيبة التي تمر بها (الزمان) بعد ان تبخرت الاعلانات التي هي ركيزة كل مطبوع، وكان ان تقلصت صفحاتها اقتصادا بالنفقات و اوفى كادرها بعهدهم و تخلو عن الامتيازات لتظل الصحيفة منبرا حرا و صوتا هادرا و مطبوعا يشار له.

صحيفة (الزمان) بقت كما هي بصفحاتها القليلة الدسمة تعصر المعاناة وتوظف المستحيل لخدمة الاعلام المستقل فحافظت على نهجها الجلي لاتطبل لهذا ولا تزمر لذاك .. ولا تلمع صورة احد .. لهذا فان طريق الكلمة الهادفة صعب و شائك تحمله الجميع من اجل ان لا تكون الجريدة بوقا لفلان او علان، فكانت منبر الجميع وكانت (الزمان) دائما وابدا ملكا للجميع و صوتها هادر وسط الجميع ..وهي تحمل شموع المعاناة لتنير دروب الاخرين .. وسوف تبقى حاملة (صليب الالام) وتسير على دروب الاشواك لتقدم صورة الاعلام الحر النزيه الذي لم ولن يحيد عن الطريق مهما كانت المحن و الصعاب والالغام .. وهذا هو قدر (مهنة المتاعب) .. ويقينا فان بصيص الضوء مهما كان ضئيلا فانه ينير الظلام.

ديالى