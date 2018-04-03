حملة العشرة آلاف حاصود – عبدالكريم يحيى الزيباري

12 أيار 2018، عشرة آلاف مُرشَّح يأمل بمقعد في مجلس النواب العراقي، سيفوز منهم (328) عضواً، باعتبارهم الأفضل والأقوى والأكثر إخلاصاً وصدقاً. لدينا (9672) مرشَّحاً سيفشل حتماً! يسميهم البعض حواصيد، جمع حاصود يجمع الأصوات لرئيس قائمته. والبعض يسميهم حشوات كاذبة.

يا للكارثة! والفائزون سينفقون عشرات ربما مئات آلاف الدولار حملة إعلانات وهدايا ومؤتمرات وعمولات لقنوات فضائية تنتظر الموسم بصبرٍ جميل! يا للكارثة! والفائزين عليهم إعادة جمع أضعاف ما أنفقوه استعداداً للأربع سنوات المقبلة!

مَنْ سيؤرخ ليوميات أكبر حملة انتخابية في تاريخ العالَم أو تاريخ العراق؟ ولو برواية أو مسرحية؟ أين خليفة زينوفون (430- 354 قبل الميلاد) كتبَ يوميات حملة العشرة آلاف مُرتزق، اشتراهم كورش الأصغر ليستولي على عرشِ شقيقهِ الأكبر، الإمبراطور الأخميني، أرتحششتا الثاني؟

السياسي الحكيم يتفوَّق على الآخرين بعقله وحسن تدبيره، لا بسفاهته واندفاعه وطيشهِ التي لا تعكس شيئاً غير جهله، وربَّ سياسيٍّ بالفطرة، أفضل من مئة سياسي حاصل على شهادات عليا من جامعات مرموقة، والعكس صحيح. السياسة فن الممكن، والممكن يبدأ بفهم الواقع، والفهم لا يكون إلا بنظرة علمية موضوعية غير ذاتية، خالية من الخرافات والأساطير والأمنيات وأحلام العصافير والغضب والحب وغير من العواطف والانفعالات.

عشرة آلاف مُرشَّح، قدامى ومخضرمين وجُدُد، كل واحدٍ منهم مهموم بتأمين وجوده الاقتصادي الخاص، وضرورة اللحاق بقائمة سابقيه، مما يتطلب أحياناً لانسلاخ من قائمته أو حزبهِ. عشرة آلاف مُرشَّح يستخدمون نفوذهم امتيازاتهم المالية وصِفاتهم الشخصية ونفقات مالية بين نشر الصور والملصقات وتنظيم الزيارات والولائم والاجتماعات من أجل مقعد في مجلس النواب يضمن مستقبلاً أفضل له ولعائلته، فإذا فشلَ ستصبُّ المقاعد التي حصلَ عليها في خدمة القائمة الانتخابية، وبذلك يسمونهم في اللغة الدَّارجة (الحواصيد) وعددهم 9672 حاصوداً. حالما تنتهي الانتخابات، يبدأ رؤساء القوائم الكبيرة بالتفاوض على الوزارات، والأصغر حول المناصب الأقل بمكافأة مناصريهم لِقاء جهودهم وأمانتهم، رئيس تحرير جريدة الحزب، رئيس اتحاد، مدير بلدية، وصولاً إلى مدير مدرسة، وبذلك يحدث انقلاب جذري في إدارة الدولة، فيكون المنصب لمن يدفع الثمن أو قد دفعه مقدَّماً.

إذا كانت الدولة أية دولة منذ بدء التاريخ تقوم على القوة، باعتبارها مصدر الحقوق الوحيد، باعتبارها الجهة الوحيدة المخوَّلة بحمل السلاح واستخدام القوة، الدولة التي تملك سلطة فرض الطاعة على مواطنيها كافة، بغضِّ النَّظر عن أنسابهم وثرواتهم وتاريخهم وحاضرهم، الدولة باعتبارها قوة النظام لا قوة الظلام والفوضى، قوة الوحدة والاجتماع والأخوَّة، لا الخلافات والاختلافات والعنصرية والثارات والشحناء والعداوات، قوة الحق لا قوة الباطل، قوة العدل والمساواة لا قوة الفساد واللا مساواة. إنَّ أيَّة محاولة مهما كانت صغيرة، لمخالفة النِظام ولو بعدم احترام إشارات المرور أو إطلاق العيارات النَّارية أو رمي الأوساخ عشوائياً، وصولاً إلى جرائم الخطف والقتل والابتزاز، أية محاولة تمرُّ بغير حساب، أو تُقيَّد ضد مجهول، تسهم في زعزعة النِّظام، نظام الدولة، وتسهم كذلك في نشر الفوضى.

مَنْ يطيع السلطة، بحبٍّ وإخلاص؟ موظفو الدولة، استناداً إلى مكتسباتهم الشخصية، والخوف من خسارة المراتب الشهري، والمكانة الاجتماعية.

استناداً إلى أطماعهم في كسب ودِّ الذين يحتكرون هذه الوظائف، من أجل تأمين مستقبلٍ أفضل لأبنائهم وأحفادهم.

لكنَّ عِراقاً معافىً من الفساد سيكون أأمن وأفضل للكلِّ، لأنَّ اللا مساواة، ومبدأ توريــــــث الوظائف – حتى الصغيرة منها- سيخلق تربة خصـــــــبة للجريمة المنظَّمة والعـــــــشوائية، وحيث لا مساواة لا أمن.

في الغرب منذ أكثر من مئة عام، تعتبر السياسة- فنَّاً لإدارة الدولة- علماً ومهنة كالطب والهندسة، وإذا لم تكن السياسة علماً ولا مهنة هدفها تحقيق المصلحة العامة، ماذا ستكون غير سلوك لا عقلاني وزيف أخلاقي وفراغ فني.

يفشل في التدريس، في الطب، في التجارة، يتمكن بسهولة من إقناع رئيس كتلة، بضمِّهِ إلى قائمته الانتخابية، يترشَّح يفوز يُصرِّح تصريحات عنصرية تتلاعب بعواطف الجماهير الهائجة، بعد دورة أو دورتين يصير رئيس قائمة، يؤسس حـــــــزباً مستقلاً شِعاره خِدمـــــــة المواطن، يتصدَّر عنـــــــــاوين الأخبــــــــــار، يؤسس لعائلة عريقة تدخل تاريخ الـــعراق كعائلة جاك بريفيرا العريقة.