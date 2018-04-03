(الزمان) وانسانية المبدع سعد البزاز – صباح الشيخلي

بمناسبة احتفال جريدة الزمان بصدور عددها الـ 6000 يطيب لي ان انتهز هذه الفرصة لابعث لكل القامات الصحفية التي تقف وراء هذا الجهد الصحفي الرائع والذي اثبت حضوره في الساحة العراقية من خلال التزام معايير المهنية والشجاعة في الطرح وتبني المواقف التي تهم قضايا الشعب والوطن ويقف على رأس هرم هذا الجهد الرائع الاستاذ سعد البزاز (رئيس مؤسسة الزمان العراقية الدولية للصحافة والنشــــــــر) و الاعلامي المــــــبدع والاكاديمي البارع (الدكتور احمد عبد المجيد) رئيــــــــس تحــــرير الزمان طبعة العراق..

وقد كنت في غاية السرور وانا اقوم بتقديم باقـــــــة ورد عطرة بهذه المناسبة الى الدكتور احمد عبد المجيد ومن خلاله الى الاستاذ سعد البزاز واسمحوا لي ان ابث لكم امنياتي وتطلعاتي بان يقوم الاستاذ سعد البزاز وهو المبادر والجدير بذلك بأنشاء مستوصف متخصص بمعالجة المرضى من العوائل الفقيرة يحمل اسم مستوصف (سعد البزاز) ويكون كادره الطبي من ملاك وزارة الصحة تحديدا..

ولا شك ان مشروعا كهذا من شأنه ان يخدم شرائح اجتماعية مسحوقة وهذا ليس بغريب على الاستاذ سعد البزاز الذي يقدم على مدار الايام مساعدات انسانية ومبادرات متنوعة سواء تلك التي تتعلق بعلاج مرضى او تأمين سكن يأوي عائلة فقيرة..

اكرر تحياتي لكل مبدعي جريدة (الزمان) وان شاء الله التواصل والديمومة لها والاحتفال بصدور العدد 7000 ولكم محبتي ودعواتي القلبية الخالصة.