إستبداد السلطة – ناجح صالح

يغامرون بحياتنا كأنها لعبة في أيديهم .

أجل يغامرون بهذه الحياة المغامرة الرعناء الطائشة كأنها حياة لا تستحق التكريم .

وهم بذلك يلغون وجودنا ويسحقون تطلعاتنا ، فالويل لهم مما يفعلون .

أليس للرعية ذمة في أعناقهم .. هؤلاء الذين تسلقوا على أكتاف الغير ليجلسوا على قمة السلطة ! أليست للرعية حقوق أولها حق الحياة وثانيها حق الحرية فلماذا يقيدونها بقيود موغلة في الأذى !

أين هي مقومات الدولة التي يجب ان يكون لها سلطانها العادل على الأرض ؟ أم تراها مجرد سلطة فقدت محتواها وآثرت المكاسب لتحرم الرعية من كل شيء ؟

أية مسافة تفصل هذه السلطة عن رعيتها ؟ أية موجة يركبونها لتصعد بهم الى الأعالي وعلى أكتاف هذه الرعية المغلوبة على أمرها .

انه من الاجحاف ألا يكون لهذه الرعية دورها في مسيرة الوطن ونهضته .. لقد عطلت طاقاتها وخمدت أنفاسها وارتعشت أوصالها بهذا الظلم الواقع على حياتها ، حتى أنها فقدت القدرة للوقوف على أقدامها .. فقر وجهل وتخلف ، يرافق ذلك كله اغتيال لكل صرخة ووأد لكل كلمة .وهكذا يحلو للسلطة أن تفعل ما تريد فعله متجاوزة الأنظمة والقوانين والأعراف .وهكذا راح الوطن يئن تحت الضربات الموجعة أنينا صامتا

محزنا كأنما هو وطن أشباح ليس ثمة ضوء في سمائه ولا فسحة أمل تبدو في أفقه ، تلاشت منه الأشياء الجميلة وضاعت منه معالم مجده وفقد تألقه الذي كان على الدوام عطاء متدفقا لمن حوله من أوطان .وتمضي السلطة في استبدادها متجاهلة أبسط القواعد في التعامل مع رعيتها .. سلطة جاءت في غفلة من الزمن تسعى سعيا سريعا من وراء الكرسي اللعين لتسرق الثروة وتستأثر بمكاسب لم تحلم بها يوما وترى في الرعية عدوا لدودا يجب سحقه ، سلطة ينقصها الولاء للوطن وروائح جرائمها تزكم الأنوف غير آبهة بضحاياها الذين كانت صفحتهم ناصعة بيضاء .

أية مفارقة عجيبة نحن ازاءها ! ذلك أن الدولة التي لها مواصفاتها ترفق برعيتها وتأخذ بيدها الى شاطئ الأمان ، بينما تظل السلطة التي افتقدت أصالتها تنظر بازدراء الى رعيتها تلعب معها اللعبة القذرة .

فانظر ماذا ترى ؟ أي فارق بين دولة مستنيرة وسلطة مستبدة !