وفاء المعلم للتلميذ – فائز جواد

في الامس القريب احتفلنا بالفيتنا عندما اعلنت زماننا صدور عددها الستة الاف وبدون ادنى شك ان الاحتفال هذا العام له معان ودلالات كبيرة، ولاتوصف ان احتفال الاصرار والتحدي والتغلب على الصعاب ربما ميزه عن الفياتنا المنصرمة التي احتفلنا بها مع زملاء المهنة منهم من رحل الى العالم الآخر ومنهم من غادر ارض الوطن ومنهم من مازال ينقش على ورق الصحافة الحرة الحب والتواصل والمهنية الحقة التي اكتسبناها من اساتذتنا لتكون عناوين نجاحنا وتواصلنا مع عالم الصحافة الورقية التي عادهاناه ان لانغادرها لاخر رمق من حياتنا ، نعم احتفلنا والفرح يملأ قلوبنا لاننا حققنا وبهمة الجميع ان تتصدر (الزمان) الصحافة العراقية لتكون ملكتها بحق وبجدارة.

احتفلنا وكلنا اصرار على ان نستمر رغم الصعاب الشعار الذي خطته (الزمان) على صدر صفحاتها مثلما نقشناه بقلوبنا ، نعم نتحدى الصعاب ونعمل ونضاعف جهودنا مواجهين تلك الصعاب التي لاتستطيع ان تعطل مسيرة ولاتوقف مهنيتنا ومبادئنا التي اكتسبناها من اساتذتنا ومعلمينا ، فالاستاذ الكبير سعد البزاز وعندما كان يلتقينا في عمان او ببغداد يضاعف في نفوسنا العمل والتواصل ويشدد في كل مرة على المصداقية والحيادية والمهنية اللتين هما اركان اساسية للصحفي الناجح ، ويقينا ان استاذنا الدكتور احمد عبد المجيد الذي كان ومازال اخا وصديقا ومعلما لجميع من عمل معه هو الاخر اكتسبنا منه، الخبرة الصحفية التي قادتنا للتواصل وتحقيق النجاح في الصحافة.

ولاننسى مواقفه الانسانية مع الجميع دون استثناء وبكل تاكيد تلك تضاعف جهودنا على التحدي والتغلب على الصعاب ، ويقينا ان وفاءه الذي عرف به منذ سنوات طويلة ليس غريبا في ان يستذكر اليوم وبكل التفاصيل تلامذته وزملاءه العاملين في (الزمان) ويشيد بجهودهم وامكانتهم وتواصلهم ، وضاعف افتخاري ان يذكرني شخصيا عندما التقينا بعد 9 نيسان 2003 واحيي فيه الذاكرة المفعمة بالحيوية والتجدد التي اتمنى من كل قلبي ان تدوم كما يدوم العمر بالصحة والتالق ، نعم انها ذاكرة وفاء يستذكرها في كل مناسبة ولقاء وتزيدني فخرا وتواصلا واحتراما ان اكون احد تلامذته وتعلمت منه الكثير خلال العقود المنصرمة التي جمعتنا به كرئيس تحرير وصديق واخ وقريب في اوقات الشدة والفرج ونعمل معا في (الزمان) بحلوها ومرها الذي هو بطعم الشهد ، شكرا لك ايها المعلم الوفي وانت تستذكر كل منتسب في الزمان التي جمعتنا على الحب والمهنية نتحدى فيها كل الصعاب. وهذا هو الوسام والتكريم الحقيقي ، وسنبقى على العهد نتواصل ونبذل الجهود وكل الفية و (الزمان) متالقة ومتواصلة نستنشق عبق صفحاتها.