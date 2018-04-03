عذراً جريدة (الزمان) – عبد الخالق الشاهر

عذرا جريدة الزمان العزيزة .. تأخرت عن التهنئة بألفك السادس ..وصارت تهنئتي تتزامن مع بدء الفيتك السابعة التي ستكون متميزة عن الفيتك السادسة كعادتك في القفز الى امام دوما.

عذرا لعراقية باجة الحاتي ، وعذرا لعراقية شربت حجي زبالة ، وعذرا لعراقية شناشيل البصرة ، والحدباء الراحلة العائدة ، وعذرا لعراقية النواب وعبدالواحد وحزقيل ساسون الذي عراقيته افضل من انتماءات العديد من وزراء المالية الذين لحقوه وعذرا لعراقية كل حاضرة عراقية ..عراقية فقط في زمن تعدد الانتماءات وخفوت الانتماء للعراق ..تركنا انتماءنا له وبتنا نبحث عن الدين والمذهب والعشيرة والمنطقة وكانت (الزمان) نبراسا للعراقية رغم التحديات ولذلك استمرت لأنها لم تكن تابعة لكل تلك الانتماءات كونها اختارت ان تكون عراقية الى الابد وستبقى.

التحديات قائمة ومنها تحدي وسائط التواصل الالكتروني وأفول نجم الصحافة الورقية الا انك اعتمدت طريقا يجعلك منافسا كفوءاً وهو انك نأيت بنفسك عن الصراعات السياسية والحزبية ونايت بنفسك عن حالات السب والشتم والتعرض العنيف وكنت مهنية تتجدد باستمرار متوائمة مع المتغيرات ولم تتركي شريحة او تهملي اخرى فكنت جريدة الجميع.

لم يكن يهمك في الحق لومة لائم ولم تهادني الفساد والمفسدين ولم تعزفي على اوتار الطائفية المقيتة ولذلك كانت اعمدة كتابك اعمدة لحق الرأي والمعتقد وقبول الرأي الآخر ولذلك لم تغلق ابوابك كما فعل الكثيرون

كتبت فيك مئات المقالات الجريئة الناقدة للاحتلال في حينه وللسلطة في حينها ولم يتغير حرف مما كتبت يوما وأتذكر اول مقال لي قبل عقد ونصف وكان فيه نقد للطبقة السياسية التي كانت تتبجح بأنها (اكتوت بنار الغربة) وكان عنوان مقالي مقولة للأمام علي عليه السلام ( الغنى في الغربة وطن والفقر في الوطن غربة).

أخيرا هناك قاعدة اكدت انت ان لها استثناءات وهي ان قيادة الجريدة دون تغيير رؤوس تحريرها لفترات طويلة لم يؤثر على عطائهم وعلى قدرتهم على التجدد والرفد بكل ما هو جديد ..

وفقك الله وأدامك ولن اقول الى الامام لأنك سائرة الى الأمام دوما.