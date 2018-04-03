حضور مميز لمحترفي المغرب في الدوريات الأوربية

حكيمي يعاود الظهور وبنعطية يتألق مع السيدة العجوز

{ مدن – وكالات: تألق محترفو المغرب، في الدوريات الأوربية، وأكثر ما ميزهم، هو عودة العديد من اللاعبين، لأجواء المنافسة، حيث شارك أغلبهم في المباريات. وسجلت بداية الأسبوع الحالي، عودة الدولي أشرف حكيمي إلى الظهور مع ريال مدريد، بعد غياب طويل، في مباراة لاس بالماس، في إطار الجولة الـ 30 بالدوري الإسباني. ودخل حكيمي، في الشوط الأول، بدلا من المصاب ناتشو، في المباراة التي انتهت بفوز الملكي 3-0 . الجولة ذاتها، عرفت أيضا عودة الحارس ياسين بونو للمنافسة، بعد أن اشتكى من الإصابة، وشارك مع فريقه جيرونا، أمام ليفانتي، في مباراة انتهت بالتعادل 1-1 . ولعب يوسف النصيري كأساسي مع ناديه مالاجا في مباراة فياريال، وكان مستواه جيدا، وساهم في فوز فريقه بهدف دون رد، حيث يواصل رسميته منذ مدة مع الفريق الإسباني. وواصل نور الدين أمرابط، حضوره مع ليجانيس ولعب كأساسي، في مباراة فالنسيا، وخسر بهدف دون رد، ورغم الجهود التي قام بها في المباراة، إلا أنه تعذر عليه التسجيل. واستمر منير المحمدي، الحارس الأساسي للمنتخب المغربي، في غيابه عن المنافسة، إذ دخل مجددا احتياطيا، مع ناديه نومانسيا، الذي فاز على قرطبة، بنتيجة 2-1 . وقاد حكيم زياش، أياكس لفوز مثير على جرونينجين، بنتيجة 2-1، في الجولة الـ 29 بالدوري الهولندي، وكان زياش، صاحب تمريرة الهدف الأول، كما صنع هجمة الهدف الثاني. وتألق كريم الأحمدي مع ناديه فينورد في مباراة أكسيلسيور في الدوري الهولندي، حيث فاز فريقه بخماسية نظيفة، وكان مستواه جيدا، ولعب دورا كبيرا في الوسط، ومرر أيضا كرة الهدف الرابع. ولعب سفيان المرابط، الدولي المغربي الآخر بفينورد، وشارك في النصف ساعة الأخيرة. وفي إيطاليا، قدم المهدي بنعطية، واحدة من أفضل مبارياته مع ناديه يوفنتوس، في الكلاسيكو أمام ميلان، في إطار الدوري، وساهم بمستواه الجيد، في فوز فريقه، بنتيجة 3-1 . ولا زال الاحتياط يلازم جواد يميق مع جنوى، في مباراة سبال، التي انتهت بالتعادل 1-1، حيث لم يشارك في أي مباراة، منذ تعاقده مع الفريق الإيطالي، في المريكاتو الشتوي المنصرم، بينما شارك عادل تاعرابت في النصف ساعة الأخيرة من المباراة. وفي الجولة الـ 28 بالدوري الألماني، قدم الدولي المغربي الشاب، أمين حارث، مستويات جيدة، بعد دخوله في الدقيقة 54 في مباراة فرايبورج، ومنح إضافة هجومية لفريقه، الذي تمكن من تسجيل هدف الفوز، قبل نهاية المباراة بـ 10 دقائق. وفي الجولة الـ 28، بالدرجة الثانية الألمانية، تعادل الدولي المغربي عزيز بوهدوز، مع فريقه سان باولي أمام ساندهوزن، بنتيجة 1-1، ولم يكن اللاعب محظوظا، حيث أضاع ركلة جزاء في الدقيقة 67 . وفي الجولة الـ 32 بالدوري الإنكليزي الممتاز، تعرض سفيان بوفال، وفريقه ساوثهامبتون، لخسارة مذلة، بثلاثية نظيفة، على يد وست هام، حيث دخل بوفال في الدقيقة 67، دون أن يغير من هزيمة فريقه. وفي الدرجة الأولى الإنكليزي، يقترب غانم سايس، وفريقه وولفرهامبتون من تحقيق الصعود للدوري الممتاز، بعد الفوز على ميدلسبره، بنتيجة 2-1، سايس كالعادة لعب المباراة كاملة. ولعب خالد بوطيب، أساسيا مع ناديه مالطيا سبور، الذي فاز برباعية على جيكلينبيرليجي، ورغم أنه لم يسجل، إلا أن مستواه كان جيدا.