كلوب يحدد خطته أمام مانشستر سيتي

برشلونة تخطّط اليوم لوقف لدغات الذئاب بدوري الأبطال

{ مدن – وكالات: يواجه فريق برشلونة الإسباني نظيره روما في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوربا اليوم الأربعاء في مباراة يعتقد الجميع بأنها سهلة وستكون من جانب واحد من الفريق الكتالوني لمستوى القوي من البارسا وسيطرته على الدوري الإسباني في الموسم الجاري. بالرغم من كل التكهنات والتوقعات التي قد تكون صحيحة أو خاطئة، فريق روما لن يكون الصيد السهل لبرشلونة في مباراة ملعب كامب نو.

نقاط القوة

نقطة القوة في فريق برشلونة خلال الموسم الجاري في اللعب ككتلة واحدة بفضل طريقة اللعب الجديدة مع ارنستو فالفيردي 4-4-2 الذي تخلى عن 4-3-3 في الموسم الجاري. بخلاف لعب برشلونة بصورة صلبة من الناحية الدفاعية، البارسا يحافظ على نهجه بالاستحواذ العال على الكرة مع الاعتماد الكبير على ليونيل ميسي، الحاسم في الكثير من المباريات وأخرهم مباراة إشبيلية يوم السبت الماضي. نقطة القوة الأخرى في برشلونة، الجبهة اليسرى التي يبدع فيها جوردي ألبا في غزو دفاعات الخصوم مع العرضيات الأرضية لميسي أو لاعب آخر في البارسا. بالمقابل، قوة روما في غلق المساحات بصورة كبيرة بفضل طريقة اللعب 4-3-3 لوجود 3 لاعبين وسط أقواء مثل كيفين ستروتمان،ناينجولان ودانييلي دي روسي تحت الثلاثي دييجو بيروتي، دزيكو وجنكيز أوندير. الهجمات المرتدة المنظمة من فريق روما التي قتلت نابولي في الدوري الإيطالي هذا الموسم بعد فوز الذئاب 4-2 سلاح خطير يهدد برشلونة لسرعة التركي جنكيز مع وجود المحطة البوسني ايدين دزيكو في الأمام بالإضافة إلى تحركات بيروتي في الجبهة اليسرى خلف الدفاعات بصورة مميزة. ويتعامل أوزيبيو دي فرانشيسكو، مدرب ساسولو السابق وروما الحالي بصورة جيدة مع الفرق التي تستحوذ على الكرة بصورة كبيرة بالضغط العالي من بداية الثلاثي الهجوم وعدم ترك مساحات للاعبي وسط خصومه في نقل الكرات لمهاجمي الذي سوف يتبعه ضد البارسا. يتقاسم برشلونة وروما نقطة قوة مشتركة وهي امتلاك حارسان مرمى مميزين مثل الألماني مارك تيرشتيجن والبرازيلي أليسون اللذين سيكونان من عوامل تحديد نتيجة مباراة ملعب كامب نو.

نقاط الضعف

نقطة ضعف برشلونة التي ظهرت في مباراة إشبيلية، المساحات الفارغة المتروكة خلف سيرجي روبيرتو وجوردي ألبا التي استغلها الفريق الأندلسي بصورة جيدة وشكل منها خطورة كبيرة على الحارس تير شتيجن بفضل سرعات خيسوس نافاس ولويس مورييل وميجيل لايون الذين يتميزون بنفس صفقات بيروني وجنكيز، ثنائي روما اللذين سوف يلعبان على تلك النقطة. يملك برشلونة نقطة ضعف أخرى وهى هبوط مستوى الفريق بشكل كامل عند تراجع مستوى واحد من ثلاثي الوسط بوسكيتس وراكيتيتش وإنييستا في صناعة الفرص على الخصوم والذي تسبب في مشاكل لفريق الكتالوني بلقاء إشبيلية بسبب غياب سيرجيو عن الوسط للإصابة. النقطة الآخرى، الاعتماد بشكل كبير على ليونيل ميسي في كل شيء والذي يعد في بعض الأحيان عيب لأنه الأرجنتيني يكون خارج الفورمة في بعض المباريات الذي يجعل البارسا في مأزق من دونه لغياب الحلول. أما بالنسبة لفريق روما، الجبهة اليسرى هى نقطة ضعف الذئاب بسبب بطء الكسندر كولاروف الذي قد يستغله البارسا جيدا حال وجود لاعب سريع يلعب خلفه مثل عثمان ديمبلي. نقطة الضعف الثانية في روما، سوء التمركز والأخطاء الساذجة من الثنائي فيدريكو فازيو وكوستاس مانولاس الذي تكرر منهم في أكثر من مباراة بالتحديد في عدم ضبط مصيدة التسلل أمام فرق ذات الاستحواذ العال. إجمالا، لقاء برشلونة مع روما سيكون فخا كبيرا زملاء ليونيل ميسي حال عدم التعامل بصورة جيدة لأنه فريق دي فرانشيسكو سوف يقتل المباراة بالهجمات المرتدة المنظمة.

كلوب يقلل من تأثير جوارديولا

وفي المباراة الثانية يرفض يورجن كلوب مدرب ليفربول تغيير أسلوب فريقه عندما يواجه غريمه مانشستر سيتي في دور الثمانية لدوري أبطال أوربا لكرة القدم اليوم الأربعاء ويبدو مقتنعا بقدرته على إزعاج فريق المدرب بيب جوارديولا. ودفعت هيمنة سيتي على الدوري الإنكليزي الممتاز هذا الموسم عدة فرق لتجربة طرق مختلفة للحد من فعالية أساليب المدرب الإسباني ومهارة لاعبيه. لكن ليفربول يبقى هو الفريق الوحيد الذي نجح في إلحاق الهزيمة بمان سيتي في الدوري هذا الموسم بنتيجة 4-3 في أنفيلد في يناير/ كانون الثاني الماضي، ويرى كلوب أنه سيلعب بالطريقة نفسها في مباراة الذهاب بين الفريقين اليوم الأربعاء. وقال المدرب الألماني لموقع الاتحاد الأوربي لكرة القدم: طريقتنا في الهجوم والدفاع لا تسعد منافسينا فإذا لعبنا بطريقة ممتازة فإن سيتي سيواجه صعوبة في التعامل مع ليفربول. وأكمل: ستكون مباراة حماسية ويمكن أن يحدث فيها أي شيء. في النهاية سيحسم اللاعبون في الملعب نتيجة المباراة. وسيكون الثلاثي روبرتو فيرمينو وساديو ماني إضافة إلى المتألق محمد صلاح ركيزة الهجوم وجميعهم سجل في فوز ليفربول على سيتي في يناير/كانون الثاني إضافة إلى دورهم الحيوي في الضغط على دفاعات فريق جوارديولا. وقال المدرب الألماني: النجاح سيتوقف على قدرتنا على أداء أشياء أكثر بطريقة صحيحة أمام المنافس لأنه لا يمكن الركون للدفاع أمام سيتي. إنه فريق خطير جدا. ويحتاج أسلوب الضغط على المنافس الذي تبناه كلوب في بوروسيا دورتموند إلى سرعة في احتلال مواقع المنافسين عندما يفقدون الكرة وقوة دفاع عالية لتقليل المساحات واستغلال الطاقة الهجومية الكبيرة. أما الفرق التي سبق أن دربها جوارديولا ومنهم برشلونة وبايرن ميونخ فتعتمد على بدء الهجمة من خط الدفاع وتناقل الكرة بسرعة في خط الوسط مع الاستغلال الذكي للمساحات.

مباراة الضغط على المنافس

وسيضع ضغط لاعبي وسط وهجوم ليفربول لاعبي سيتي على المحك، لكن كلوب يرى أن الطريقتين لا تختلفان كثيرا كما يظن كثيرون. وقال كلوب: في الحقيقة لا يوجد فارق كبير. كل ما في الأمر أن بيب كان يدرب دائما فرقا أفضل من الفرق التي كنت أدربها وهذا ما تراه الآن مع مانشستر سيتي الذي حصد نقاطا أكثر من التي جمعناها. وواصل: لكن هذا الفوارق تضاءلت جدا حاليا عن المدة السابقة عندما كان جوارديولا يدرب بايرن ميونخ وقت أن كنت أدرب بروسيا دورتموند. كان الفارق كبيرا بالفعل. وفي الوقت الذي يعزو فيه كثيرون معظم النجاح الذي حققه سيتي إلى المدرب فإن كلوب يعتقد أن النجاح الذي تحقق بالانفراد بصدارة الدوري الممتاز بفارق 16 نقطة مع احتمال حسم اللقب بالفوز على مانشستر يونايتد.