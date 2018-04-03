في المرمى

وجاهة وحسب – عبدالحكيم مصطفى

أميل الى عدم التفاؤل المفرط بالدور المتوقع ان يؤديه (نجومنا) المحليين في احداث التغيير المنشود في خريطة ادارة الرياضة المحلية، في حال وصول اي منهم الى اللجنة الرياضية في مجلس النواب العراقي، والعمل في هذه اللجنة باي صفة سواء كان رئيسا للجنة او عضوا فيها، خاصة وان هذه اللجنة لم تنل حظها من الاهتمام من قبل مجلس النواب في كل دوراتها السابقة، او ان اللجنة نفسها لم تكن مؤهلة لاداء دورها، اذ ان معظم الاحزاب لم تكترث لاهمية دور اللجنة الرياضية ورشحت (شخصيات) لا علاقة عضوية لها بالرياضة وهذا يعد من من كبائر العملية السياسية في البلاد .. وهنا تستثنى التجربة غير الناجحة لاحمد راضي الذي لم يمنح منصب رئيس اللجنة الرياضية القوة الادارية المتوقعة رغم انه يتكىء على تاريخ رياضي جيد نسبياً، وكان يتمتع بعلاقات عامة مشجعة، وعلى الارجح لم تسعفه الخبرة الادارية في تفعيل عمل اللجنة بالاتجاه الذي يخدم الحركة الرياضية وتشريع قوانين تخدمها وتخدم الرياضيين على حد سواء .. الاحزاب السياسية لم تكلف نفسها في الدورات البرلمانية السابقة، عناء البحث في عمقها الجماهيري عن شخصيات رياضية متمرسة واكاديمية، لتنيط بها مسؤولية رئاسة اللجنة الرياضية او عضويتها رغم انها كانت و لاتزال تعلم وعلى نحو مؤكد بان هناك شخصيات رياضية مرموقة تنتمي وبقوة لخطها السياسي، وعلى استعداد تام لتمثيلها من خلال اللجنة الرياضية .. يقول نجم محلي سابق بصدد مستقبل اللجنة الرياضية في البرلمان، أن الوقت حان لإحداث تغيير نوعي في خارطة العمل الرياضي، من خلال تقلد عدد من الرياضيين مناصب فاعلة في اللجنة الرياضية بمجلس النواب العراقي، وسنشدّ على أزر أي رياضي جاهز لأخذ زمام المبادرة والمسؤولية وتنظيف بيت الرياضة العراقية من كل الشوائب، ويسهم في النهوض برياضتنا وأجيالها التي تحتّم عليهم حماية حقوقهم من أجل غدٍ أفضل، مضيفاً أنه لابد أن يكون هناك برامج رصينة للمرشحين الرياضيين الذين يتطلعون للعمل البرلماني، ويكون تأثير هذه البرامج كبيراً على المشهد الرياضي، منها تنظيم قانون فاعل ينظم الأندية والاتحادات من أجل حفظ حقوق الرياضيين وتطوير الألعاب .. ويقول نجم محلي آخرأن الفرصة سانحة لأبطال الرياضة لخوض التجربة السياسية ويسهموا في التغيير والتعديل والإصلاح لمنظومتنا الرياضية العليلة، ونحن ننتظر من ممثلينا المرشحين “ابطال الرياضة” الكثير ليحققوه .. احترم مثل هذه الاراء ولكني لا اجد في كل رياضيينا، الكفاءة الادارية المطلوبة المؤهلة لاحداث التغييرات التي يتطلع اليها نجومنا المحليون، وعلى الارجح فان امتيازات مجلس النواب ستنسي (البطل الرياضي) في حال وصوله الى السلطة التشريعية، ما وعد به انصاره، و(سيختلق) الف مسوغ ليقنعنا بان منصبه لا يُمَكنه من احداث التغيير المنشود، وان التغيير يمر بمراحل وهو لا يستطيع اختزالها في المدة التي يعمل فيها .. اتمنى ان لا أكون صائباً في افتراضاتي هذه، ويثبت (البطل الرياضي) العكس.