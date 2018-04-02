الخارجية المصرية لـ (الزمان): ننسق مع العراق لإعادة سوريا للجامعة العربية

القاهرة‭ – ‬الزمان‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

كشف‭ ‬مصدر‭ ‬بالخارجية‭ ‬المصرية‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬لمراسل‭ (‬الزمان‭) ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬عن‭ ‬إنّ‭ ‬هناك‭ ‬تنسيقاً‭ ‬يجرى‭ ‬الان‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬والعراق‭ ‬لاعادة‭ ‬سوريا‭ ‬الى‭ ‬مقعدها‭ ‬بجامعة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬،واكد‭ ‬المصدر‭ ‬ان‭ ‬المصلحة‭ ‬القومية‭ ‬تتطلب‭ ‬اعادة‭ ‬سوريا‭ ‬فى‭ ‬هذا‭ ‬التوقيت‭ ‬الذى‭ ‬تتعرض‭ ‬فيه‭ ‬المنطقة‭ ‬لتهديدات‭ ‬خارجية‭ ‬وداخلية‭.‬

وقال‭ ‬المصدر‭ ‬ان‭ ‬اعادة‭ ‬سوريا‭ ‬الى‭ ‬الجامعة‭ ‬العربية‭ ‬لا‭ ‬تعني‭ ‬تغييرا‭ ‬فى‭ ‬الموقف‭ ‬المصري‭ ‬الداعم‭ ‬لتطلعات‭ ‬الشعب‭ ‬السوري‭ ‬فى‭ ‬اقامة‭ ‬نظام‭ ‬ديموقراطي‭ ‬تشارك‭ ‬فيه‭ ‬كل‭ ‬الاطياف‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المفاوضات‭ .‬

فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬اكد‭ ‬بسام‭ ‬الملك‭ ‬عضو‭ ‬الائتلاف‭ ‬السوري‭ ‬المعارض‭ ‬انّ‭ ‬القمة‭ ‬العربية‭ ‬المقبلة‭ ‬ستبحث‭ ‬هذا‭ ‬الملف‭ ‬،واضاف‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬للزمان‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬مؤشرات‭ ‬لعدم‭ ‬معارضة‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬لعودة‭ ‬سوريا‭ ‬الى‭ ‬مقعدها‭ ‬بالجامعة،‭ ‬منها‭ ‬تصريح‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬السعودي‭ ‬فى‭ ‬امريكا‭ ‬بان‭ ‬بشارالاسد‭ ‬باق‭ ‬والحديث‭ ‬الامريكي‭ ‬عن‭ ‬انسحاب‭ ‬امريكي‭ ‬قريب‭ ‬من‭ ‬سوريا‭ ‬،فيما‭ ‬أكد‭ ‬رضا‭ ‬احمد‭ ‬حسن‭ ‬عضو‭ ‬المجلس‭ ‬المصري‭ ‬للشئون‭ ‬الخارجية‭ ‬ان‭ ‬وقف‭ ‬عضوية‭ ‬سوريا‭ ‬كان‭ ‬خطأ‭ ‬كبيرا‭ ‬لان‭ ‬ما‭ ‬يحدث‭ ‬فى‭ ‬سوريا‭ ‬شأن‭ ‬داخلي‭ ‬،‭ ‬واضاف‭ ‬ان‭ ‬إعادة‭ ‬

فيما‭ ‬فاز‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬السيسي‭ ‬بولاية‭ ‬رئاسية‭ ‬ثانية‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬بنسبة‭ ‬97%‭ ‬من‭ ‬الاصوات‭ ‬الصحيحة‭ ‬في‭ ‬رابع‭ ‬انتخابات‭ ‬رئاسية‭ ‬تعددية‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬البلاد،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أعلنت‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬للانتخابات‭ ‬الاثنين‭.‬

وفي‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬بالقاهرة،‭ ‬قال‭ ‬لاشين‭ ‬ابراهيم‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أدلوا‭ ‬بأصواتهم‭ ‬خلال‭ ‬الانتخابات‭ ‬داخل‭ ‬وخارج‭ ‬البلاد‭ ‬بلغ‭ ‬24‭ ‬مليونا‭ ‬و254‭ ‬الفا‭ ‬و152‭ ‬ناخبا‭ ‬بنسبة‭ ‬مشاركة‭ ‬41%،‭ ‬لافتا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬نسبة‭ ‬الأصوات‭ ‬الصحيحة‭ ‬منها‭ ‬بلغت‭ ‬92,7%.

ووصف‭ ‬ابراهيم‭ ‬الانتخابات‭ ‬بأنها‭ ‬كانت‭ ‬‮«‬ملحمة‭ ‬في‭ ‬حب‭ ‬مصر‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬وقف‭ ‬المصريون‭ ‬صفوفا‭ ‬امام‭ ‬لجان‭ ‬الاقتراع‭ ‬داخل‭ ‬مصر‭ ‬وخارجها‭ ‬وادلوا‭ ‬باصواتهم‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‮»‬‭. ‬وبلغ‭ ‬عدد‭ ‬الأصوات‭ ‬التي‭ ‬حصل‭ ‬عليها‭ ‬السيسي‭ ‬21‭ ‬مليونا‭ ‬و835‭ ‬الفا‭ ‬و387‭ ‬صوتا،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬ابراهيم‭. ‬في‭ ‬المقابل،‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬الاصوات‭ ‬غير‭ ‬المعترف‭ ‬بها‭ ‬مليونا‭ ‬و762‭ ‬الف‭ ‬صوت‭ ‬نسبتها‭ ‬7,27%‭ ‬من‭ ‬جملة‭ ‬الأصوات،‭ ‬فيما‭ ‬حصد‭ ‬خصم‭ ‬السيسي‭ ‬الوحيد‭ ‬موسى‭ ‬مصطفى‭ ‬موسى‭ ‬نسبة‭ ‬2,92‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬الأصوات‭ ‬الصحيحة‭.‬

وفي‭ ‬مداخلة‭ ‬هاتفية‭ ‬مساء‭ ‬الاربعاء‭ ‬الماضي‭ ‬آخر‭ ‬ايام‭ ‬الاقتراع،‭ ‬قال‭ ‬موسى‭ ‬للاعلامي‭ ‬المصري‭ ‬المؤيد‭ ‬للحكومة‭ ‬أحمد‭ ‬موسى‭ ‬على‭ ‬القناة‭ ‬الفضائية‭ ‬الخاصة‭ ‬صدى‭ ‬البلد‭ ‬‮«‬كنت‭ ‬اتمنى‭ ‬ان‭ ‬أصل‭ ‬لنحو‭ ‬10%»،‭ ‬معتبرا‭ ‬ان‭ ‬تقديرات‭ ‬النتيجة‭ ‬تدل‭ ‬على‭ ‬‮«‬شعبية‭ ‬كبيرة‭ ‬وجارفة‭ ‬للرئيس‭ ‬السيسي‮»‬‭. ‬وعزا‭ ‬موسى‭ ‬الأصوات‭ ‬غير‭ ‬المعترف‭ ‬بها‭ ‬إلى‭ ‬عزوف‭ ‬‮«‬بعض‭ ‬الشباب‮»‬‭ ‬عن‭ ‬التصويت‭. ‬وبلغت‭ ‬قاعدة‭ ‬الناخبين‭ ‬المسجلين‭ ‬في‭ ‬مصر‭ ‬59‭ ‬مليون‭ ‬ناخب‭ ‬موزعين‭ ‬على‭ ‬13‭ ‬الفا‭ ‬و687‭ ‬لجنة‭ ‬اقتراع‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الجمهورية،‭ ‬بحسب‭ ‬بيانات‭ ‬الهيئة‭.‬سوريا‭ ‬لمقعدها‭ ‬هو‭ ‬تصحيح‭ ‬لقرار‭ ‬خاطئ‭.‬

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