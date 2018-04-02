الخارجية المصرية لـ (الزمان): ننسق مع العراق لإعادة سوريا للجامعة العربية

القاهرة – الزمان – مصطفى عمارة
كشف مصدر بالخارجية المصرية فى تصريحات خاصة لمراسل (الزمان) في القاهرة عن إنّ هناك تنسيقاً يجرى الان بين مصر والعراق لاعادة سوريا الى مقعدها بجامعة الدول العربية ،واكد المصدر ان المصلحة القومية تتطلب اعادة سوريا فى هذا التوقيت الذى تتعرض فيه المنطقة لتهديدات خارجية وداخلية.
وقال المصدر ان اعادة سوريا الى الجامعة العربية لا تعني تغييرا فى الموقف المصري الداعم لتطلعات الشعب السوري فى اقامة نظام ديموقراطي تشارك فيه كل الاطياف من خلال المفاوضات .
فى السياق ذاته اكد بسام الملك عضو الائتلاف السوري المعارض انّ القمة العربية المقبلة ستبحث هذا الملف ،واضاف فى تصريحات للزمان ان هناك مؤشرات لعدم معارضة الدول العربية لعودة سوريا الى مقعدها بالجامعة، منها تصريح ولي العهد السعودي فى امريكا بان بشارالاسد باق والحديث الامريكي عن انسحاب امريكي قريب من سوريا ،فيما أكد رضا احمد حسن عضو المجلس المصري للشئون الخارجية ان وقف عضوية سوريا كان خطأ كبيرا لان ما يحدث فى سوريا شأن داخلي ، واضاف ان إعادة
فيما فاز عبد الفتاح السيسي بولاية رئاسية ثانية في مصر بنسبة 97% من الاصوات الصحيحة في رابع انتخابات رئاسية تعددية في تاريخ البلاد، بحسب ما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات الاثنين.
وفي مؤتمر صحافي بالقاهرة، قال لاشين ابراهيم رئيس الهيئة أن عدد من أدلوا بأصواتهم خلال الانتخابات داخل وخارج البلاد بلغ 24 مليونا و254 الفا و152 ناخبا بنسبة مشاركة 41%، لافتا الى ان نسبة الأصوات الصحيحة منها بلغت 92,7%.
ووصف ابراهيم الانتخابات بأنها كانت «ملحمة في حب مصر». وقال «وقف المصريون صفوفا امام لجان الاقتراع داخل مصر وخارجها وادلوا باصواتهم في الانتخابات الرئاسية». وبلغ عدد الأصوات التي حصل عليها السيسي 21 مليونا و835 الفا و387 صوتا، بحسب ما قال ابراهيم. في المقابل، بلغ عدد الاصوات غير المعترف بها مليونا و762 الف صوت نسبتها 7,27% من جملة الأصوات، فيما حصد خصم السيسي الوحيد موسى مصطفى موسى نسبة 2,92 في المئة من الأصوات الصحيحة.
وفي مداخلة هاتفية مساء الاربعاء الماضي آخر ايام الاقتراع، قال موسى للاعلامي المصري المؤيد للحكومة أحمد موسى على القناة الفضائية الخاصة صدى البلد «كنت اتمنى ان أصل لنحو 10%»، معتبرا ان تقديرات النتيجة تدل على «شعبية كبيرة وجارفة للرئيس السيسي». وعزا موسى الأصوات غير المعترف بها إلى عزوف «بعض الشباب» عن التصويت. وبلغت قاعدة الناخبين المسجلين في مصر 59 مليون ناخب موزعين على 13 الفا و687 لجنة اقتراع على مستوى الجمهورية، بحسب بيانات الهيئة.سوريا لمقعدها هو تصحيح لقرار خاطئ.