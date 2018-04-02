سعد الدين ابراهيم لـ (الزمان): زيارتي لإسرائيل من ضمن تخصصي في المركز ولا تعني التطبيع

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

أثارت‭ ‬تصريحات‭ ‬الاكاديمي‭ ‬المصري‭ ‬سعد‭ ‬الدين‭ ‬ابراهيم‭ ‬رئيس‭ ‬مركز‭ ‬ابن‭ ‬خلدون‭ ‬عن‭ ‬عزمه‭ ‬على‭ ‬زيارة‭ ‬اسرائيل‭ ‬خلال‭ ‬الاسابيع‭ ‬القادمة‭ ‬ضمن‭ ‬وفد‭ ‬شعبي‭ ‬مصري‭ ‬يضم‭ ‬مثقفين‭ ‬ومواطنين‭ ‬ردود‭ ‬فعل‭ ‬غاضبة‭ ‬خاصة‭ ‬ان‭ ‬الاعلان‭ ‬عن‭ ‬تلك‭ ‬الزيارة‭ ‬جاء‭ ‬بعد‭ ‬اشهر‭ ‬قليلة‭ ‬من‭ ‬زيارته‭ ‬لاسرائيل‭ ‬حيث‭ ‬القى‭ ‬محاضرة‭ ‬فى‭ ‬جامعة‭ ‬بن‭ ‬غوربون‭ ‬،وفى‭ ‬اول‭ ‬رد‭ ‬فعل‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬الزيارة‭ ‬تقدم‭ ‬المحامي‭ ‬سمير‭ ‬صبرى‭ ‬بدعوى‭ ‬قضائية‭ ‬الى‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬مطالباً‭ ‬بمحاكمته‭ ‬متهما‭ ‬اياه‭ ‬بالخيانه‭ ‬العظمى‭ ‬،من‭ ‬جانبه‭ ‬شن‭ ‬النائب‭ ‬مصطفى‭ ‬بكري‭ ‬هجوما‭ ‬عنيفا‭ ‬على‭ ‬ابراهيم‭ ‬متهما‭ ‬اياه‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬للزمان‭ ‬بالتآمرعلى‭ ‬مصر‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دعوته‭ ‬لمؤتمر‭ ‬الاقليات‭ ‬فى‭ ‬العالم‭ ‬والذي‭ ‬عقد‭ ‬فى‭ ‬قبرص‭ ‬واعتبر‭ ‬فيه‭ ‬الاقباط‭ ‬والنوبة‭ ‬من‭ ‬الاقليات‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬اعترافه‭ ‬عن‭ ‬اقتطاع‭ ‬2‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬من‭ ‬المعونة‭ ‬الامريكية‭ ‬لصالح‭ ‬مركز‭ ‬ابن‭ ‬خلدون‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬زياراته‭ ‬المتكررة‭ ‬لاسرائيل‭ ‬وسعيه‭ ‬لتشويه‭ ‬صورة‭ ‬النظام‭ ‬السياسي‭ ‬المصري‭.‬

فيما‭ ‬اعتبر‭ ‬يحيى‭ ‬الكرواني‭ ‬وكيل‭ ‬لجنة‭ ‬الامن‭ ‬والدفاع‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬المصري‭ ‬سعد‭ ‬الدين‭ ‬ابراهيم‭ ‬عميلا‭ ‬لاسرائيل‭ ‬يسعى‭ ‬لضرب‭ ‬الامن‭ ‬القومي‭ ‬المصري‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الموساد‭ ‬الاسرائيلى‭ .‬

ورداً‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الهجوم‭ ‬اكد‭ ‬د‭/ ‬سعد‭ ‬الدين‭ ‬ابراهيم‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬انه‭ ‬لن‭ ‬يتراجع‭ ‬عن‭ ‬زيارته‭ ‬لاسرائيل‭ ‬لان‭ ‬ذلك‭ ‬لا‭ ‬يعتبر‭ ‬تطبيعا‭ ‬بل‭ ‬تاتي‭ ‬من‭ ‬منطلق‭ ‬تخصصه‭ ‬فى‭ ‬ادارة‭ ‬مركز‭ ‬مفتوح‭ ‬لكل‭ ‬التيارات‭ ‬والتوجهات‭ ‬،واضاف‭ ‬انه‭ ‬اجتمع‭ ‬مع‭ ‬السفير‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬بالقاهرة‭ ‬وطلب‭ ‬منه‭ ‬تشكيل‭ ‬وفد‭ ‬شعبي‭ ‬لزيارة‭ ‬اسرائيل‭ ‬لازالة‭ ‬الخلافات‭ ‬خاصة‭ ‬ان‭ ‬الحكومه‭ ‬المصرية‭ ‬والاسرائيلية‭ ‬وقعت‭ ‬مؤخرا‭ ‬اتفاقية‭ ‬لاستيراد‭ ‬الغاز‭ ‬من‭ ‬اسرائيل،‭ ‬وقال‭ ‬ان‭ ‬الوفد‭ ‬سيضم‭ ‬20‭ ‬شخصا‭ ‬وسوف‭ ‬تتم‭ ‬الزيارة‭ ‬قبل‭ ‬شهر‭ ‬رمضان‭.‬