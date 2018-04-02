روسيا تحصل على خرائط الألغام والأنفاق السرية مقابل انجاز صفقة خروج المعارضة من الغوطة

دمشق- بيروت- الزمان – (أ ف ب)
بدأت الاثنين عملية إجلاء مقاتلين ومدنيين من مدينة دوما، آخر جيب للفصائل المعارضة في الغوطة الشرقية، بموجب اتفاق أعلنت روسيا التوصل اليه مع جيش الاسلام، في خطوة تمهد طريق الجيش السوري لاستعادة كامل المنطقة قرب دمشق. ولم يصدر جيش الاسلام حتى اللحظة أي تعليق حول اتفاق الاجلاء الى شمال سوريا، فيما تحدث المرصد السوري لحقوق الانسان عن خلافات داخل الفصيل المعارض بين موافقين على الاتفاق وقياديين متشددين معارضين له. وقالت روسيا ان من شروط الاتفاق مع جيش الاسلام كما كان مع فيلق الرحمن هو الكشف عن خرائط الالغام والانفاق السرية . وبعد هجوم عنيف استمر نحو خمسة أسابيع وتسبب بمقتل أكثر من 1600 مدني، وافق فصيلا حركة أحرار الشام وفيلق الرحمن على اجلاء مقاتليهما بموجب اتفاق مع روسيا. وخرج خلال ثمانية أيام أكثر من 46 ألف شخص من مقاتلين ومدنيين الى شمال غرب سوريا. وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا الاثنين «خروج دفعة حافلات من مدينة دوما على متنها عدد من إرهابيي جيش الإسلام وعائلاتهم تمهيداً لنقلهم إلى جرابلس» الواقعة تحت سيطرة فصائل سورية موالية لأنقرة في محافظة حلب. وأفاد التلفزيون السوري عن خروج ست حافلات على الأقل حتى الآن عبر معبر الوافدين الواقع شمال دوما، الى نقطة تتجمع فيها الحافلات بانتظار اكتمال القافلة قبل تنطلق إلى مدينة جرابلس. ويأتي بدء خروج الحافلات غداة إعلان الجنرال في الجيش الروسي يوري ايفتوشينكو وفق تصريحات نقلتها وكالة انترفاكس ليل الأحد، التوصل الى «اتفاق مبدئي» لعملية «الاجلاء» من دون تحديد موعد بدئها، وذلك بعد نشر وسائل الاعلام السورية معلومات عن تفاصيل الاتفاق. وكانت قوات النظام عززت انتشارها في محيط دوما خلال الأيام الأخيرة بالتزامن مع المفاوضات تمهيداً لعمل عسكري في حال لم يتم التوصل الى اتفاق مع فصيل جيش الإسلام. وينص الاتفاق، وفق ما نقل الاعلام السوري الرسمي الأحد، على «خروج الارهابيين من دوما.. وتسوية أوضاع المتبقين» على أن تجري «عودة جميع مؤسسات الدولة وتسليم الارهابيين أسلحتهم الثقيلة والمتوسطة للدولة».
تركّزت المفاوضات في الأيام الأخيرة على وجهة مقاتلي جيش الإسلام لتنتهي بالاتفاق على خروجه إلى منطقة جرابلس في ريف حلب الشمالي الشرقي.
ومنذ الاعلان عن التوصل الى اتفاق، لم يصدر جيش الاسلام أي بيان رسمي فيما يمتنع قياديون فيه عن التعليق على الموضوع، بعدما كانوا قد كرروا خلال الأيام الأخيرة تمسكهم خلال المفاوضات مع روسيا برفض اي اتفاق يتضمن «تهجيرهم» من دوما، معقلهم في الغوطة الشرقية.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لفرانس برس «هناك محاولات لاقناع الجناح المتشدد في جيش الاسلام بعدم اعاقة تنفيذ الاتفاق».
وتعرض جيش الإسلام لضغوط داخلية من سكان دوما الذين طالبوا باتفاق يحمي المدينة من أي عمل عسكري.
ونشر جيش الاسلام الأحد على قناته على موقع يوتيوب شريط فيديو لقائده العام عصام البويضاني وهو يتحدث داخل مسجد في دوما، من دون تحديد تاريخ التصوير.
ويخاطب البويضاني الحاضرين بالقول «في أي لحظة قد تفتح المعركة وتًفرض علينا معركة (..) نحن باقون في هذه البلاد ولن نخرج منها. من يريد أن يخرج فليخرج لكن لا يشوش علينا».
وحذر من «الشائعات» عن خروج مقاتلي جيش الاسلام من دوما.
وإثر هجوم جوي عنيف بدأته في 18 شباط/فبراير ترافق لاحقاً مع عملية برية، ضيّقت القوات الحكومية تدريجا الخناق على الفصائل المعارضة، وقسّمت الغوطة إلى ثلاثة جيوب. وبعدما ازداد الضغط عليها، دخلت كل من الفصائل منفردة في مفاوضات مباشرة مع موسكو، انتهت باجلاء مقاتليها من جيبي حرستا وجنوب الغوطة.
وبات الجيش السوري يسيطر على 95 في المئة من مساحة الغوطة الشرقية.
وغادرت الأحد قافلة تنقل 1146 شخصاً من دوما الى ادلب وفق التلفزيون السوري. وضمت القافلة بحسب المرصد، مدنيين جرحى اضافة الى مقاتلين سابقين في فيلق الرحمن وأسرهم.
ووصلت القافلة في وقت مبكر من صباح الاثنين الى ريف حماة الشمالي، وفق ما افاد مراسل الصحافة الفرنسية.