روسيا تحصل على خرائط الألغام والأنفاق السرية مقابل انجاز صفقة خروج المعارضة من الغوطة

دمشق‭- ‬بيروت‭- ‬الزمان‭ – (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬

بدأت‭ ‬الاثنين‭ ‬عملية‭ ‬إجلاء‭ ‬مقاتلين‭ ‬ومدنيين‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬دوما،‭ ‬آخر‭ ‬جيب‭ ‬للفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬في‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية،‭ ‬بموجب‭ ‬اتفاق‭ ‬أعلنت‭ ‬روسيا‭ ‬التوصل‭ ‬اليه‭ ‬مع‭ ‬جيش‭ ‬الاسلام،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬تمهد‭ ‬طريق‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‭ ‬لاستعادة‭ ‬كامل‭ ‬المنطقة‭ ‬قرب‭ ‬دمشق‭. ‬ولم‭ ‬يصدر‭ ‬جيش‭ ‬الاسلام‭ ‬حتى‭ ‬اللحظة‭ ‬أي‭ ‬تعليق‭ ‬حول‭ ‬اتفاق‭ ‬الاجلاء‭ ‬الى‭ ‬شمال‭ ‬سوريا،‭ ‬فيما‭ ‬تحدث‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭ ‬عن‭ ‬خلافات‭ ‬داخل‭ ‬الفصيل‭ ‬المعارض‭ ‬بين‭ ‬موافقين‭ ‬على‭ ‬الاتفاق‭ ‬وقياديين‭ ‬متشددين‭ ‬معارضين‭ ‬له‭. ‬وقالت‭ ‬روسيا‭ ‬ان‭ ‬من‭ ‬شروط‭ ‬الاتفاق‭ ‬مع‭ ‬جيش‭ ‬الاسلام‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬مع‭ ‬فيلق‭ ‬الرحمن‭ ‬هو‭ ‬الكشف‭ ‬عن‭ ‬خرائط‭ ‬الالغام‭ ‬والانفاق‭ ‬السرية‭ . ‬وبعد‭ ‬هجوم‭ ‬عنيف‭ ‬استمر‭ ‬نحو‭ ‬خمسة‭ ‬أسابيع‭ ‬وتسبب‭ ‬بمقتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬1600‭ ‬مدني،‭ ‬وافق‭ ‬فصيلا‭ ‬حركة‭ ‬أحرار‭ ‬الشام‭ ‬وفيلق‭ ‬الرحمن‭ ‬على‭ ‬اجلاء‭ ‬مقاتليهما‭ ‬بموجب‭ ‬اتفاق‭ ‬مع‭ ‬روسيا‭. ‬وخرج‭ ‬خلال‭ ‬ثمانية‭ ‬أيام‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬46‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬مقاتلين‭ ‬ومدنيين‭ ‬الى‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬سوريا‭. ‬وأوردت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬السورية‭ ‬الرسمية‭ ‬سانا‭ ‬الاثنين‭ ‬‮«‬خروج‭ ‬دفعة‭ ‬حافلات‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬دوما‭ ‬على‭ ‬متنها‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬إرهابيي‭ ‬جيش‭ ‬الإسلام‭ ‬وعائلاتهم‭ ‬تمهيداً‭ ‬لنقلهم‭ ‬إلى‭ ‬جرابلس‮»‬‭ ‬الواقعة‭ ‬تحت‭ ‬سيطرة‭ ‬فصائل‭ ‬سورية‭ ‬موالية‭ ‬لأنقرة‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬حلب‭. ‬وأفاد‭ ‬التلفزيون‭ ‬السوري‭ ‬عن‭ ‬خروج‭ ‬ست‭ ‬حافلات‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬عبر‭ ‬معبر‭ ‬الوافدين‭ ‬الواقع‭ ‬شمال‭ ‬دوما،‭ ‬الى‭ ‬نقطة‭ ‬تتجمع‭ ‬فيها‭ ‬الحافلات‭ ‬بانتظار‭ ‬اكتمال‭ ‬القافلة‭ ‬قبل‭ ‬تنطلق‭ ‬إلى‭ ‬مدينة‭ ‬جرابلس‭. ‬ويأتي‭ ‬بدء‭ ‬خروج‭ ‬الحافلات‭ ‬غداة‭ ‬إعلان‭ ‬الجنرال‭ ‬في‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬يوري‭ ‬ايفتوشينكو‭ ‬وفق‭ ‬تصريحات‭ ‬نقلتها‭ ‬وكالة‭ ‬انترفاكس‭ ‬ليل‭ ‬الأحد،‭ ‬التوصل‭ ‬الى‭ ‬‮«‬اتفاق‭ ‬مبدئي‮»‬‭ ‬لعملية‭ ‬‮«‬الاجلاء‮»‬‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تحديد‭ ‬موعد‭ ‬بدئها،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬نشر‭ ‬وسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬السورية‭ ‬معلومات‭ ‬عن‭ ‬تفاصيل‭ ‬الاتفاق‭. ‬وكانت‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬عززت‭ ‬انتشارها‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬دوما‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬المفاوضات‭ ‬تمهيداً‭ ‬لعمل‭ ‬عسكري‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬التوصل‭ ‬الى‭ ‬اتفاق‭ ‬مع‭ ‬فصيل‭ ‬جيش‭ ‬الإسلام‭. ‬وينص‭ ‬الاتفاق،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬نقل‭ ‬الاعلام‭ ‬السوري‭ ‬الرسمي‭ ‬الأحد،‭ ‬على‭ ‬‮«‬خروج‭ ‬الارهابيين‭ ‬من‭ ‬دوما‭.. ‬وتسوية‭ ‬أوضاع‭ ‬المتبقين‮»‬‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تجري‭ ‬‮«‬عودة‭ ‬جميع‭ ‬مؤسسات‭ ‬الدولة‭ ‬وتسليم‭ ‬الارهابيين‭ ‬أسلحتهم‭ ‬الثقيلة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬للدولة‮»‬‭.‬

تركّزت‭ ‬المفاوضات‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة‭ ‬على‭ ‬وجهة‭ ‬مقاتلي‭ ‬جيش‭ ‬الإسلام‭ ‬لتنتهي‭ ‬بالاتفاق‭ ‬على‭ ‬خروجه‭ ‬إلى‭ ‬منطقة‭ ‬جرابلس‭ ‬في‭ ‬ريف‭ ‬حلب‭ ‬الشمالي‭ ‬الشرقي‭.‬

ومنذ‭ ‬الاعلان‭ ‬عن‭ ‬التوصل‭ ‬الى‭ ‬اتفاق،‭ ‬لم‭ ‬يصدر‭ ‬جيش‭ ‬الاسلام‭ ‬أي‭ ‬بيان‭ ‬رسمي‭ ‬فيما‭ ‬يمتنع‭ ‬قياديون‭ ‬فيه‭ ‬عن‭ ‬التعليق‭ ‬على‭ ‬الموضوع،‭ ‬بعدما‭ ‬كانوا‭ ‬قد‭ ‬كرروا‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة‭ ‬تمسكهم‭ ‬خلال‭ ‬المفاوضات‭ ‬مع‭ ‬روسيا‭ ‬برفض‭ ‬اي‭ ‬اتفاق‭ ‬يتضمن‭ ‬‮«‬تهجيرهم‮»‬‭ ‬من‭ ‬دوما،‭ ‬معقلهم‭ ‬في‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭.‬

وقال‭ ‬مدير‭ ‬المرصد‭ ‬رامي‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬محاولات‭ ‬لاقناع‭ ‬الجناح‭ ‬المتشدد‭ ‬في‭ ‬جيش‭ ‬الاسلام‭ ‬بعدم‭ ‬اعاقة‭ ‬تنفيذ‭ ‬الاتفاق‮»‬‭.‬

وتعرض‭ ‬جيش‭ ‬الإسلام‭ ‬لضغوط‭ ‬داخلية‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬دوما‭ ‬الذين‭ ‬طالبوا‭ ‬باتفاق‭ ‬يحمي‭ ‬المدينة‭ ‬من‭ ‬أي‭ ‬عمل‭ ‬عسكري‭.‬

ونشر‭ ‬جيش‭ ‬الاسلام‭ ‬الأحد‭ ‬على‭ ‬قناته‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬يوتيوب‭ ‬شريط‭ ‬فيديو‭ ‬لقائده‭ ‬العام‭ ‬عصام‭ ‬البويضاني‭ ‬وهو‭ ‬يتحدث‭ ‬داخل‭ ‬مسجد‭ ‬في‭ ‬دوما،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تحديد‭ ‬تاريخ‭ ‬التصوير‭.‬

ويخاطب‭ ‬البويضاني‭ ‬الحاضرين‭ ‬بالقول‭ ‬‮«‬في‭ ‬أي‭ ‬لحظة‭ ‬قد‭ ‬تفتح‭ ‬المعركة‭ ‬وتًفرض‭ ‬علينا‭ ‬معركة‭ (..) ‬نحن‭ ‬باقون‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البلاد‭ ‬ولن‭ ‬نخرج‭ ‬منها‭. ‬من‭ ‬يريد‭ ‬أن‭ ‬يخرج‭ ‬فليخرج‭ ‬لكن‭ ‬لا‭ ‬يشوش‭ ‬علينا‮»‬‭.‬

وحذر‭ ‬من‭ ‬‮«‬الشائعات‮»‬‭ ‬عن‭ ‬خروج‭ ‬مقاتلي‭ ‬جيش‭ ‬الاسلام‭ ‬من‭ ‬دوما‭.‬

وإثر‭ ‬هجوم‭ ‬جوي‭ ‬عنيف‭ ‬بدأته‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬ترافق‭ ‬لاحقاً‭ ‬مع‭ ‬عملية‭ ‬برية،‭ ‬ضيّقت‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية‭ ‬تدريجا‭ ‬الخناق‭ ‬على‭ ‬الفصائل‭ ‬المعارضة،‭ ‬وقسّمت‭ ‬الغوطة‭ ‬إلى‭ ‬ثلاثة‭ ‬جيوب‭. ‬وبعدما‭ ‬ازداد‭ ‬الضغط‭ ‬عليها،‭ ‬دخلت‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الفصائل‭ ‬منفردة‭ ‬في‭ ‬مفاوضات‭ ‬مباشرة‭ ‬مع‭ ‬موسكو،‭ ‬انتهت‭ ‬باجلاء‭ ‬مقاتليها‭ ‬من‭ ‬جيبي‭ ‬حرستا‭ ‬وجنوب‭ ‬الغوطة‭.‬

وبات‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‭ ‬يسيطر‭ ‬على‭ ‬95‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬مساحة‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭.‬

وغادرت‭ ‬الأحد‭ ‬قافلة‭ ‬تنقل‭ ‬1146‭ ‬شخصاً‭ ‬من‭ ‬دوما‭ ‬الى‭ ‬ادلب‭ ‬وفق‭ ‬التلفزيون‭ ‬السوري‭. ‬وضمت‭ ‬القافلة‭ ‬بحسب‭ ‬المرصد،‭ ‬مدنيين‭ ‬جرحى‭ ‬اضافة‭ ‬الى‭ ‬مقاتلين‭ ‬سابقين‭ ‬في‭ ‬فيلق‭ ‬الرحمن‭ ‬وأسرهم‭.‬

ووصلت‭ ‬القافلة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬مبكر‭ ‬من‭ ‬صباح‭ ‬الاثنين‭ ‬الى‭ ‬ريف‭ ‬حماة‭ ‬الشمالي،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬افاد‭ ‬مراسل‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭.‬