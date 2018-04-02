شكوى رسمية للإمارات ضد قطر في منظمة الطيران المدني

ابوظبي‭- ‬الزمان‭ ‬

تقدمت‭ ‬الامارات‭ ‬الاثنين‭ ‬بشكوى‭ ‬رسمية‭ ‬ضد‭ ‬قطر‭ ‬في‭ ‬المنظمة‭ ‬الدولية‭ ‬للطيران‭ ‬المدني،‭ ‬تتعلق‭ ‬باعتراض‭ ‬مقاتلات‭ ‬قطرية‭ ‬لطائرات‭ ‬مدنية‭ ‬اماراتية،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬اوردت‭ ‬وكالة‭ ‬انباء‭ ‬الامارات‭. ‬وتنفي‭ ‬قطر‭ ‬الاتهامات‭ ‬كلها‭ .‬واكد‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للطيران‭ ‬المدني‭ ‬الاماراتي‭ ‬سيف‭ ‬السويدي‭ ‬ان‭ ‬التعرض‭ ‬للطائرات‭ ‬الاماراتية‭ ‬‮«‬يشكل‭ ‬خرقاً‭ ‬متعمداً‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬قطر‭ ‬للمواثيق‭ ‬والاتفاقيات‭ ‬الدولية‭ ‬المنظمة‭ ‬للطيران‭ ‬المدني،‭ ‬وتهديداً‭ ‬لسلامة‭ ‬الطيران‭ ‬المدني،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬تسمح‭ ‬به‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‮»‬‭.‬وبحسب‭ ‬السويدي‭ ‬فأن‭ ‬هذا‭ ‬التصرف‭ ‬كان‭ ‬‮«‬غير‭ ‬مبرر‭ ‬وغير‭ ‬صحيح‭ ‬ويهدد‭ ‬سلامة‭ ‬الركاب‭ ‬وطاقم‭ ‬الطائرتين‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬الامارات‭ ‬اعلنت‭ ‬الاسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬أن‭ ‬طائرتين‭ ‬مقاتلتين‭ ‬قطريتين‭ ‬‮«‬اقتربتا‭ ‬بصورة‭ ‬خطيرة‮»‬‭ ‬من‭ ‬طائرة‭ ‬ركاب‭ ‬تجارية‭ ‬واخرى‭ ‬مروحية‭ ‬مدنية‭.‬

والعلاقات‭ ‬بين‭ ‬دولة‭ ‬الامارات‭ ‬والبحرين‭ ‬والسعودية‭ ‬ومصر‭ ‬من‭ ‬جهة،‭ ‬وقطر‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬ثانية،‭ ‬مقطوعة‭ ‬منذ‭ ‬الخامس‭ ‬من‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬الماضي‭ ‬بعدما‭ ‬اتهمت‭ ‬الدول‭ ‬الاربع‭ ‬الدوحة‭ ‬بدعم‭ ‬الارهاب‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬نفته‭ ‬الامارة‭ ‬الغنية‭ ‬مرارا‭.‬

وكانت‭ ‬الدول‭ ‬الاربع‭ ‬اتخذت‭ ‬لدى‭ ‬قطع‭ ‬علاقاتها‭ ‬مع‭ ‬قطر‭ ‬اجراءات‭ ‬عقابية‭ ‬بحقها‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لتضييق‭ ‬الخناق‭ ‬عليها‭ ‬تجاريا‭ ‬واقتصاديا،‭ ‬بينها‭ ‬منع‭ ‬الطائرات‭ ‬القطرية‭ ‬من‭ ‬عبور‭ ‬اجوائها‭. ‬وانخرطت‭ ‬الامارات‭ ‬وقطر‭ ‬في‭ ‬سجال‭ ‬بشأن‭ ‬انتهاكات‭ ‬للمجال‭ ‬الجوي‭ ‬خلال‭ ‬الاشهر‭ ‬الأخيرة‭. ‬وسبق‭ ‬ان‭ ‬اتهمت‭ ‬الامارات‭ ‬مقاتلات‭ ‬قطرية‭ ‬بالاقتراب‭ ‬من‭ ‬طائرات‭ ‬مدنية‭ ‬في‭ ‬اجواء‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬واقعتين‭.‬

وتؤشر‭ ‬الاتهامات‭ ‬المتبادلة‭ ‬حول‭ ‬سلامة‭ ‬الطيران‭ ‬وخرق‭ ‬الاجواء‭ ‬الى‭ ‬تصعيد‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬الازمة‭.‬