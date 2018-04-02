الإعدام في بغداد لست تركيات رافقن أزواجهن المنتمين لداعش

العمّال الهنود القتلى وصلوا نيودلهي بعد إخراجهم من مقبرة قرب بادوش

بغداد‭- ‬كريم‭ ‬عبد‭ ‬زاير‭ ‬

أصدرت‭ ‬محكمة‭ ‬عراقية‭ ‬الاثنين‭ ‬حكما‭ ‬بالاعدام‭ ‬بحق‭ ‬ست‭ ‬تركيات‭ ‬بتهمة‭ ‬الانتماء‭ ‬الى‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬افاد‭ ‬مصدر‭ ‬قضائيلوكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭. ‬وقال‭ ‬المصدر‭ ‬ان‭ ‬‮«‬قاضي‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬المركزية‭ ‬أصدر‭ ‬حكما‭ ‬بالاعدام‭ ‬بحق‭ ‬ست‭ ‬نساء‭ ‬تركيات‭ ‬بتهمة‭ ‬الانتماء‭ ‬ودعم‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش،‭ ‬فيما‭ ‬حكم‭ ‬على‭ ‬أخرى‭ ‬بالسجن‭ ‬المؤبد‮»‬‭. ‬واقرت‭ ‬النساء‭ ‬خلال‭ ‬المرافعة‭ ‬بدخولهن‭ ‬العراق‭ ‬وقبله‭ ‬سوريا‭ ‬بصورة‭ ‬غير‭ ‬شرعية‭ ‬بهدف‭ ‬مرافقة‭ ‬ازواجهن‭ ‬الذين‭ ‬ينتمون‭ ‬الى‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭.‬

ورافق‭ ‬اطفال‭ ‬غالبية‭ ‬المدانات‭ ‬اللواتي‭ ‬قلن‭ ‬انهن‭ ‬سلمن‭ ‬انفسهن‭ ‬لقوات‭ ‬البشمركة‭ ‬الكردية‭ ‬بعدما‭ ‬فررن‭ ‬من‭ ‬تلعفر‭ ‬خلال‭ ‬عمليات‭ ‬استعادة‭ ‬هذه‭ ‬المدينة‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬نينوى‭ ‬من‭ ‬الجهاديين‭. ‬وحكم‭ ‬القضاء‭ ‬العراقي‭ ‬في‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬باعدام‭ ‬15‭ ‬امرأة‭ ‬تركية‭ ‬تراوح‭ ‬اعمارهن‭ ‬بين‭ ‬عشرين‭ ‬وخمسين‭ ‬عاما،‭ ‬بتهمة‭ ‬الانتماء‭ ‬الى‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭. ‬وسبق‭ ‬ذلك‭ ‬صدور‭ ‬حكم‭ ‬باعدام‭ ‬المانية،‭ ‬بينما‭ ‬أفرج‭ ‬عن‭ ‬فرنسية‭ ‬وتقرر‭ ‬ترحيلها‭ ‬إلى‭ ‬بلادها‭. ‬ويسمح‭ ‬قانون‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬العراقي‭ ‬بتوجيه‭ ‬الاتهام‭ ‬لاشخاص‭ ‬غير‭ ‬متورطين‭ ‬باعمال‭ ‬عنف‭ ‬لكن‭ ‬يشتبه‭ ‬بتقديمهم‭ ‬مساعدة‭ ‬لتنظيم‭ ‬داعش،‭ ‬وينص‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬عقوبة‭ ‬الاعدام‭ ‬بتهمة‭ ‬الانتماء‭ ‬الى‭ ‬الجماعات‭ ‬الارهابية‭ ‬حتى‭ ‬لغير‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬اعمال‭ ‬قتالية‭. ‬ويصل‭ ‬الى‭ ‬20‭ ‬الف‭ ‬شخص‭ ‬عدد‭ ‬المعتقلين‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬بتهمة‭ ‬الانتماء‭ ‬إلى‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش،‭ ‬وفقا‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬الباحثين‭.‬

ولم‭ ‬تكشف‭ ‬السلطات‭ ‬العراقية‭ ‬بشكل‭ ‬رسمي‭ ‬عدد‭ ‬الدواعش‭ ‬الذين‭ ‬اعتقلتهم‭ ‬خلال‭ ‬هجمات‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬التي‭ ‬تمكنت‭ ‬من‭ ‬طرد‭ ‬داعش‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬المدن‭ ‬العراقية‭ ‬مع‭ ‬نهاية‭ ‬2017‭. ‬من‭ ‬جهتها،‭ ‬تقول‭ ‬سلطات‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬انها‭ ‬تعتقل‭ ‬نحو‭ ‬أربعة‭ ‬الاف‭ ‬داعشي‭ ‬بينهم‭ ‬اجانب‭. ‬فيما‭ ‬وصل‭ ‬الاثنين‭ ‬رفات‭ ‬38‭ ‬عامل‭ ‬بناء‭ ‬هندي‭ ‬خطفوا‭ ‬وقتلوا‭ ‬بايدي‭ ‬عناصر‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬2014،‭ ‬إلى‭ ‬بلادهم‭ ‬بعد‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬خطفهم‭. ‬وانتظرت‭ ‬الأسر‭ ‬الهندية‭ ‬المكلومة،‭ ‬التي‭ ‬ابلغهم‭ ‬مسؤولون‭ ‬حكوميون‭ ‬لسنين‭ ‬أن‭ ‬ذويهم‭ ‬احياء،‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬بنجاب‭ ‬بشمال‭ ‬غرب‭ ‬الهند‭ ‬لتسلم‭ ‬الجثامين‭ ‬التي‭ ‬وصلت‭ ‬من‭ ‬بغداد‭. ‬وغالبية‭ ‬هؤلاء‭ ‬العمال‭ ‬من‭ ‬أسر‭ ‬فقيرة‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬بنجاب‭. ‬وكانوا‭ ‬يعملون‭ ‬لحساب‭ ‬شركة‭ ‬إنشاءات‭ ‬في‭ ‬الموصل‭ ‬عندما‭ ‬تعرضوا‭ ‬للخطف‭ ‬في‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬2014‭ ‬مع‭ ‬سيطرة‭ ‬التنظيم‭ ‬الجهادي‭ ‬على‭ ‬مساحات‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬اراضي‭ ‬العراق‭ ‬واستيلائه‭ ‬على‭ ‬الموصل‭. ‬والشهر‭ ‬الفائت،‭ ‬أبلغت‭ ‬سوشما‭ ‬سواراج‭ ‬وزيرة‭ ‬الخارجية‭ ‬الهندية‭ ‬البرلمان‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬رفاتهم‭ ‬في‭ ‬مقبرة‭ ‬جماعية‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬بادوش‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬الموصل‭ (‬شمال‭ ‬العراق‭). ‬ولم‭ ‬يعرف‭ ‬تحديدا‭ ‬متى‭ ‬قُتل‭ ‬العمال‭ ‬في‭ ‬العراق‭. ‬واثبتت‭ ‬تجارب‭ ‬الحمض‭ ‬الريبي‭ ‬النووي‭ ‬هوية‭ ‬38‭ ‬من‭ ‬الرفات‭ ‬الـ39‭. ‬ولم‭ ‬تتلق‭ ‬الحكومة‭ ‬الهندية‭ ‬أي‭ ‬مطالب‭ ‬بدفع‭ ‬فدية‭ ‬او‭ ‬اتصالا‭ ‬مباشرا‭ ‬من‭ ‬الخاطفين،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أكدت‭ ‬الوزيرة‭ ‬سواراج‭ ‬الشهر‭ ‬الفائت‭. ‬واصر‭ ‬المسؤولون‭ ‬الهنود‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬مواطنيهم‭ ‬المخطوفين‭ ‬لا‭ ‬يزالون‭ ‬على‭ ‬قيد‭ ‬الحياة‭ ‬حتى‭ ‬اثبات‭ ‬العكس،‭ ‬ما‭ ‬حمل‭ ‬ذوي‭ ‬الضحايا‭ ‬على‭ ‬اتهام‭ ‬الحكومة‭ ‬باخفاء‭ ‬الحقيقة‭ ‬عنهم‭.‬

لكن‭ ‬الوزيرة‭ ‬سواراج‭ ‬تنفي‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الحكومة‭ ‬اعطت‭ ‬ذوي‭ ‬الضحايا‭ ‬أي‭ ‬أمل‭ ‬كاذب‭.‬