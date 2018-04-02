الإعدام في بغداد لست تركيات رافقن أزواجهن المنتمين لداعش

العمّال الهنود القتلى وصلوا نيودلهي بعد إخراجهم من مقبرة قرب بادوش
بغداد- كريم عبد زاير
أصدرت محكمة عراقية الاثنين حكما بالاعدام بحق ست تركيات بتهمة الانتماء الى تنظيم داعش، بحسب ما افاد مصدر قضائيلوكالة الصحافة الفرنسية. وقال المصدر ان «قاضي المحكمة الجنائية المركزية أصدر حكما بالاعدام بحق ست نساء تركيات بتهمة الانتماء ودعم تنظيم داعش، فيما حكم على أخرى بالسجن المؤبد». واقرت النساء خلال المرافعة بدخولهن العراق وقبله سوريا بصورة غير شرعية بهدف مرافقة ازواجهن الذين ينتمون الى تنظيم داعش.
ورافق اطفال غالبية المدانات اللواتي قلن انهن سلمن انفسهن لقوات البشمركة الكردية بعدما فررن من تلعفر خلال عمليات استعادة هذه المدينة الواقعة في محافظة نينوى من الجهاديين. وحكم القضاء العراقي في شباط/فبراير باعدام 15 امرأة تركية تراوح اعمارهن بين عشرين وخمسين عاما، بتهمة الانتماء الى تنظيم داعش. وسبق ذلك صدور حكم باعدام المانية، بينما أفرج عن فرنسية وتقرر ترحيلها إلى بلادها. ويسمح قانون مكافحة الإرهاب العراقي بتوجيه الاتهام لاشخاص غير متورطين باعمال عنف لكن يشتبه بتقديمهم مساعدة لتنظيم داعش، وينص على تنفيذ عقوبة الاعدام بتهمة الانتماء الى الجماعات الارهابية حتى لغير المشاركين في اعمال قتالية. ويصل الى 20 الف شخص عدد المعتقلين في العراق بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش، وفقا لعدد من الباحثين.
ولم تكشف السلطات العراقية بشكل رسمي عدد الدواعش الذين اعتقلتهم خلال هجمات القوات العراقية التي تمكنت من طرد داعش من جميع المدن العراقية مع نهاية 2017. من جهتها، تقول سلطات اقليم كردستان العراق انها تعتقل نحو أربعة الاف داعشي بينهم اجانب. فيما وصل الاثنين رفات 38 عامل بناء هندي خطفوا وقتلوا بايدي عناصر تنظيم داعش في العراق في 2014، إلى بلادهم بعد أربع سنوات من خطفهم. وانتظرت الأسر الهندية المكلومة، التي ابلغهم مسؤولون حكوميون لسنين أن ذويهم احياء، في مطار في ولاية بنجاب بشمال غرب الهند لتسلم الجثامين التي وصلت من بغداد. وغالبية هؤلاء العمال من أسر فقيرة في ولاية بنجاب. وكانوا يعملون لحساب شركة إنشاءات في الموصل عندما تعرضوا للخطف في حزيران/يونيو 2014 مع سيطرة التنظيم الجهادي على مساحات واسعة من اراضي العراق واستيلائه على الموصل. والشهر الفائت، أبلغت سوشما سواراج وزيرة الخارجية الهندية البرلمان أنه تم العثور على رفاتهم في مقبرة جماعية في قرية بادوش شمال غرب الموصل (شمال العراق). ولم يعرف تحديدا متى قُتل العمال في العراق. واثبتت تجارب الحمض الريبي النووي هوية 38 من الرفات الـ39. ولم تتلق الحكومة الهندية أي مطالب بدفع فدية او اتصالا مباشرا من الخاطفين، بحسب ما أكدت الوزيرة سواراج الشهر الفائت. واصر المسؤولون الهنود على ان مواطنيهم المخطوفين لا يزالون على قيد الحياة حتى اثبات العكس، ما حمل ذوي الضحايا على اتهام الحكومة باخفاء الحقيقة عنهم.
لكن الوزيرة سواراج تنفي أن تكون الحكومة اعطت ذوي الضحايا أي أمل كاذب.