من دفتر لاجىء قديم

علي السوداني
كنت نزلتُ بعمّان عند أوشال خريف السنة الف وتسعمائة وأربعة وتسعون ، هارباً من مدينتي بغداد المريضة التي كانت تدشن عامها الرابع من حصار أسود قاتلٍ مجرمٍ لم يشهد له التأريخ الحديث مثيلاً ، حيث مُنع العراقيون ليس من حصتهم الطبيعية من الدواء والطعام ، بل حتى من حقهم في التعليم وأدواته التي وصلت بدول الحصار اللا أخلاقي ، حدّ منع أقلام الرصاص عن أطفاله بذريعة غبية وحاقدة عنوانها « المواد ذات الإستعمال المزدوج «
كان العراق كله يرقد فوق سرير الإحتضار ، والضيق الإقتصادي كان يتكىء على ضيق نفسي متصل بخنق الحريات والمتنفسات الفكرية عموماً .
كانت فكرة الهروب الأولى هي أن تكون عمّان محطة مؤقتة للوصول الى عالم آخر ، بدا مجهولاً وغامضاً لكنه كان خياراً وحيداً لعائلة ربّها لا يجيد أي عمل ذا جدوى اقتصادية ، سوى كتابة القصص والحكايات ونشرها حتى خيّمتُ الآن على كتابي الحادي عشر .
بعد نحو سنتين من العيش العمّاني الشحيح ، قدمت والعائلة طلب لجوء الى مكتب المفوضية السامية لشؤون وشجون اللاجئين ، وأرفقته بملف دسم نامت فيه كل أسباب القبول ، لكن العدد الضخم من العراقيين هنا كان سبباً مهماً في تأخير الاستجابة ، ثم تراكمت السنوات وتشابكت العلاقات مع أصدقائي الأردنيين الكرام من النخبة ومن العامة ، فوقعت في عشق ربة عمون وقررت البقاء فيها على أمل تغيير الوضع في بلدي العراق ومن ثم العودة الى بغدادي .
حصل التغيير بتاسوعاء نيسان الأسود ، وكان أسوأ وألعن مما صنعه مخيالنا الرومانسي ، فحلّت في ديارنا الطائفية المريضة والقتل على الهوية واستورد الوحوش الأمريكان لنا ، المخدرات والقاعدة وداعش وايران وحثالة بشر تم تنصيبهم على كرسي الحكم لينتجوا تالياً أفسد دولة على وجه الأرض ، باعترافهم هم وأيضاً منظمات الأمم المتحدة المتخصصة بهذا المجال . أمام هذا الوضع الكارثي الثقيل وفقداني لأي سند مادي مهم ، عادت فكرة اللجوء لتطل ثانية على أيام العائلة الصعبة ، حتى يممت وجهي مرة أخرى صوب مفوضية اللاجئين وقدمت لهم ملفاً أكثر دسامة من الأول . حدث هذا عند عتبة العام الفان وسبعة ، وبهذا حصلت وعائلتي المكونة من ستة أنفار على راتب شهري مقداره مائتين وخمسين دينارا أردنياً ، كانت كافية لسد كلفة ايجار الدار وفواتير الماء والكهرباء وبعض ثقوب الأيام . بعد ذلك بسنوات تم قطع هذا الراتب لأنهم زاروني الى الشقة التي أعيش فيها فوجدوها نظيفة وتخلو من عفن الرطوبة وإضاءتها جيدة ، وكان جل همّهم هو في كيفية ملء بطن اللاجىء بالطعام فقط !!!