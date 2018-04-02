الفنان والمعماري العراقي أركان النواس لـ (الزمان): أحييت مضيف جدي في سوق الشيوخ بهذا الملتقى الثقافي

سلوفينيا‭ – ‬سمير‭ ‬عبدالله‭ ‬الصائغ‭ ‬

الفنان‭ ‬والمعماري‭ ‬أركان‭ ‬النواس‭ ‬رسام‭ ‬ومهندس‭ ‬معماري‭ ‬عراقي‭ ‬مقيم‭ ‬في‭ ‬ليوبليانا‭ ‬عاصمة‭ ‬جمهورية‭ ‬سلوفينيا،‭ ‬جاء‭ ‬من‭ ‬الناصرية‭ ‬جنوب‭ ‬العراق‭ ‬وتحديدا‭ ‬من‭ ‬سوق‭ ‬الشيوخ‭ ‬ودرس‭ ‬الهندسة‭ ‬المعمارية‭ ‬و‭ ‬تخرج‭ ‬من‭ ‬كلية‭ ‬الهندسة‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬ليوبليانا‭. ‬يرسم‭ ‬لوحات‭ ‬معظمها‭ ‬مرتبط‭ ‬بتاريخ‭ ‬العراق‭ ‬القديم‭ ‬وحضارته‭.‬

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إلتقيت‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬قاعته‭ ‬الفنية‭ ‬‮«‬ديوان‮»‬‭ ‬المكتوبة‭ ‬باللغة‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬مدخل‭ ‬هذا‭ ‬المعرض‭ ‬الفني‭ ‬الدائم‭ ‬سألته‭:‬1عرفنا‭ ‬بنفسك‭ ‬أو‭ ‬أوضح‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أركان‭ ‬النواس‭ ‬وبمن‭ ‬تأثر‭ ‬كفنانين‭ ‬أو‭ ‬مدارس‭ ‬فنية‭ ‬مثلا‭ ‬رينوار‭..‬بيكاسو‭.. ‬المدرسة‭ ‬اﻹنطباعية‭ ‬أو‭ ‬التجريدية‭ ‬ام‭ ‬كليهما؟‭ .‬

‭- ‬أركان‭ ‬النواس‭ ‬عراقي‭ ‬من‭ ‬الناصرية‭ ‬قضاء‭ ‬سوق‭ ‬الشيوخ‭ ‬حالياً‭ ‬مقيم‭ ‬في‭ ‬عاصمة‭ ‬جمهورية‭ ‬سلوفينيا‭ ‬ليوبليانا،‭ ‬جاء‭ ‬قبل‭ ‬عقود‭ ‬بهدف‭ ‬إكمال‭ ‬تعليمه‭ ‬ودرس‭ ‬الهندسة‭ ‬المعمارية‭ ‬وتصميم‭ ‬المدن‭. ‬أما‭ ‬بالنسبة‭ ‬للرسم‭ ‬فكنت‭ ‬أرسم‭ ‬منذ‭ ‬وجودي‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬وأول‭ ‬معرض‭ ‬مشترك‭ ‬شاركت‭ ‬به‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬المدرسة‭ ‬الثانوية‭ ‬ونال‭ ‬المعرض‭ ‬إعجاب‭ ‬الجمهور‭ ‬ونلنا‭ ‬الجائزة‭ ‬الأولى‭ ‬ولهذا‭ ‬فإن‭ ‬الرسم‭ ‬مسألة‭ ‬تجري‭ ‬معي‭ ‬في‭ ‬كياني‭ ‬وعروقي‭ . ‬إذن‭ ‬فهو‭ ‬حالة‭ ‬ملازمة‭ ‬لي‭ ‬منذ‭ ‬الطفولة‭. ‬أما‭ ‬تأثري‭ ‬كما‭ ‬سألت‭ ‬بمدرسة‭ ‬فنية‭ ‬أو‭ ‬أخرى‭ ‬وفنان‭ ‬وآخر،‭ ‬فأنا‭ ‬أمتلك‭ ‬أسلوبي‭ ‬الخاص‭ ‬وعندما‭ ‬أرسم‭ ‬أعبر‭ ‬عن‭ ‬مشاعري‭ ‬مع‭ ‬الموسيقى‭ ‬حيث‭ ‬أنصت‭ ‬لها‭ ‬وأعيش‭ ‬في‭ ‬عالمي‭ ‬الخاص‭.‬

متى‭ ‬بدأت‭ ‬الرسم‭ ‬ومتى‭ ‬عرضت‭ ‬لوحاتك‭ ‬ومتى‭ ‬تم‭ ‬إفتتاح‭ ‬هذه‭ ‬القاعة؟‭ ‬

‭- ‬كما‭ ‬ذكرت‭ ‬منذ‭ ‬الصغر‭ ‬وكذلك‭ ‬فالمعرض‭ ‬اﻷول‭ ‬في‭ ‬المدرسة‭ ‬الثانوية‭ ‬وإفتتحت‭ ‬القاعة‭ ‬سنة‭ ‬2011‭.‬

كيف‭ ‬تولدت‭ ‬فكرة‭ ‬إنشاء‭ ‬هكذا‭ ‬مكان؟‭ ‬

‭- ‬تولدت‭ ‬الفكرة‭ ‬منذ‭ ‬زمن‭ ‬فقد‭ ‬كان‭ ‬المرحوم‭ ‬والدي‭ ‬الحاج‭ ‬مزهر‭ ‬النواس‭ ‬يمتلك‭ ‬ديوانا‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬الشيوخ‭ ‬وأنا‭ ‬عشت‭ ‬طفولتي‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الديوان‭ ‬الذي‭ ‬يستقبل‭ ‬الضيوف‭ ‬ثلاث‭ ‬مرات‭ ‬في‭ ‬الأسبوع‭ ‬في‭ ‬المساء‭ ‬ومن‭ ‬تأثيراته‭ ‬اﻹيجابية‭ ‬هو‭ ‬أني‭ ‬فكرت‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬إحياء‭ ‬ذلك‭ ‬الديوان‭ ‬لكن‭ ‬بشكل‭ ‬عصري‭ ‬وفني‭ ‬وثقافي‭.‬

فقد‭ ‬أقمنا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬القاعة‭ ‬بحدود‭ ‬التسعين‭ ‬فعالية‭ ‬ثقافية‭ ‬وفنية‭ ‬مختلفة‭ ‬وورشات‭ ‬عمل‭ ‬باﻹضافة‭ ‬للمعارض،‭ ‬وقد‭ ‬أجرت‭ ‬قناة‭ ‬البغدادية‭ ‬لقاء‭ ‬هاتفي‭ ‬معي‭ ‬بخصوص‭ ‬تلك‭ ‬النشاطات‭.‬

تعرض‭ ‬لوحات‭ ‬فنية‭ ‬شخصية‭ ‬فقط‭ ‬لك،‭ ‬لماذا‭ ‬لاتوجد‭ ‬لوحات‭ ‬لفنانين‭ ‬آخرين،‭ ‬وهل‭ ‬سبق‭ ‬ان‭ ‬أقام‭ ‬أحدهم‭ ‬معرضا‭ ‬هنا؟‭ ‬

‭- ‬لوحاتي‭ ‬التي‭ ‬تراها‭ ‬اﻵن‭ ‬مؤقتة‭ ‬الوجود‭ ‬هنا،‭ ‬وحين‭ ‬نقيم‭ ‬معارض‭ ‬لفنانين‭ ‬آخرين‭ ‬أقوم‭ ‬بنقل‭ ‬لوحاتي‭ ‬إلى‭ ‬مكان‭ ‬آخر‭ ‬وهكذا‭.‬

كيف‭ ‬هو‭ ‬اﻹقبال‭ ‬على‭ ‬زيارة‭ ‬القاعة‭ ‬الكاليري؟

‭- ‬اﻹقبال‭ ‬جد‭ ‬جيد‭ ‬وأقمنا‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬القاعة‭ ‬صداقات‭ ‬وعلاقات‭ ‬فنية‭ ‬وثقافية‭ ‬متعددة‭ ‬ففي‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة‭ ‬أصبح‭ ‬ولله‭ ‬الحمد‭ ‬إسم‭ ‬الديوان‭ ‬معروفا‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬سلوفينيا‭ ‬وربما‭ ‬في‭ ‬أماكن‭ ‬وبلدان‭ ‬أخرى‭ ‬كالنمسا‭ ‬وإيطاليا‭ ‬وحتى‭ ‬السويد‭ ‬وإنكلترا‭.‬

هل‭ ‬الرواد‭ ‬سلوفان‭ ‬فقط‭ ‬أم‭ ‬من‭ ‬جنسيات‭ ‬مختلفة؟‭ ‬

‭- ‬من‭ ‬جنسيات‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭.‬

هذه‭ ‬القاعة‭ ‬إفتتحتها‭ ‬بمجهودك‭ ‬الشخصي‭ ‬فقط‭ ‬أم‭ ‬ساهمت‭ ‬هيئات‭ ‬فنية‭ ‬وثقافية‭ ‬بمساعدتك؟‭ ‬

‭- ‬مجهود‭ ‬شخصي‭ ‬فقط‭ ‬وبمساعدة‭ ‬عائلتي‭ ‬هنا‭ ‬أقصد‭ ‬زوجتي‭ ‬اﻷجنبية‭ ‬وبنتاي‭.‬

كيف‭ ‬هو‭ ‬الحال‭ ‬مع‭ ‬الملحقية‭ ‬الثقافية‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬فينا‭ ‬‮«‬لاتوجد‭ ‬سفارة‭ ‬عراقية‭ ‬في‭ ‬سلوفينيا‮»‬‭ ‬هل‭ ‬تقدم‭ ‬لكم‭ ‬أي‭ ‬دعم؟‭ ‬

‭- ‬لاأتخيل‭ ‬وجود‭ ‬ملحقية‭ ‬ثقافية‭ ‬في‭ ‬السفارة‭ ‬العراقية‭ ‬في‭ ‬فينا‭.‬

وفي‭ ‬إحدى‭ ‬المناسبات‭ ‬كان‭ ‬لدينا‭ ‬معرض‭ ‬وطلبنا‭ ‬منهم‭ ‬بوسترات‭ ‬عن‭ ‬العراق‭ ‬وحضارته،‭ ‬فلم‭ ‬نستلم‭ ‬لابوسترات‭ ‬ولا‭ ‬أجوبة‭ ‬ولاتبريرات‭!‬

هل‭ ‬هذه‭ ‬هي‭ ‬القاعة‭ ‬الوحيدة‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬في‭ ‬جمهورية‭ ‬سلوفينيا،‭ ‬أقصد‭ ‬كونها‭ ‬ﻷجانب‭ ‬مقيمين‭ ‬في‭ ‬البلاد‭. ‬

سبق‭ ‬أن‭ ‬ذكرت‭ ‬لي‭ ‬شيئا‭ ‬عن‭ ‬تجمع‭ ‬أو‭ ‬مقر‭ ‬لحركة‭ ‬ثقافية‭ ‬وفنية‭ ‬هنا‭ ‬في‭ ‬ليوبليانا‭ ‬لكنها‭ ‬لم‭ ‬تستمر؟‭ ‬

‭- ‬هي‭ ‬الوحيدة‭ ‬في‭ ‬عموم‭ ‬سلوفينيا،‭ ‬وكانت‭ ‬هنا‭ ‬قبل‭ ‬سنوات‭ ‬جمعية‭ ‬ثقافية‭ ‬لفترة‭ ‬محدودة‭ ‬لكن‭ ‬بلا‭ ‬مقر‭ ‬وانتهت‭.‬

هل‭ ‬من‭ ‬كلمة‭ ‬أخيرة،‭ ‬هل‭ ‬ترغب‭ ‬في‭ ‬توجيه‭ ‬نداء‭ ‬ﻷي‭ ‬جهة‭ ‬ثقافية‭ ‬أو‭ ‬فنية؟‭ ‬

‭- ‬نعم‭ ‬بالطبع‭ ‬أدعو‭ ‬كل‭ ‬المؤسسات‭ ‬الثقافية‭ ‬والفنية‭ ‬العربية‭ ‬والأجنبية‭ ‬لمساندة‭ ‬مشروعنا‭ ‬الثقافي‭ ‬الفني‭ ‬وذلك‭ ‬باﻹتصال‭ ‬ببريدي‭ ‬اﻹلكتروني‭ ‬الشخصي‭. ‬

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