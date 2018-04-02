الفنان والمعماري العراقي أركان النواس لـ (الزمان): أحييت مضيف جدي في سوق الشيوخ بهذا الملتقى الثقافي

سلوفينيا – سمير عبدالله الصائغ
الفنان والمعماري أركان النواس رسام ومهندس معماري عراقي مقيم في ليوبليانا عاصمة جمهورية سلوفينيا، جاء من الناصرية جنوب العراق وتحديدا من سوق الشيوخ ودرس الهندسة المعمارية و تخرج من كلية الهندسة في جامعة ليوبليانا. يرسم لوحات معظمها مرتبط بتاريخ العراق القديم وحضارته.
إلتقيت به في قاعته الفنية «ديوان» المكتوبة باللغة العربية في مدخل هذا المعرض الفني الدائم سألته:1عرفنا بنفسك أو أوضح أكثر من أركان النواس وبمن تأثر كفنانين أو مدارس فنية مثلا رينوار..بيكاسو.. المدرسة اﻹنطباعية أو التجريدية ام كليهما؟ .
- أركان النواس عراقي من الناصرية قضاء سوق الشيوخ حالياً مقيم في عاصمة جمهورية سلوفينيا ليوبليانا، جاء قبل عقود بهدف إكمال تعليمه ودرس الهندسة المعمارية وتصميم المدن. أما بالنسبة للرسم فكنت أرسم منذ وجودي في العراق وأول معرض مشترك شاركت به كان في المدرسة الثانوية ونال المعرض إعجاب الجمهور ونلنا الجائزة الأولى ولهذا فإن الرسم مسألة تجري معي في كياني وعروقي . إذن فهو حالة ملازمة لي منذ الطفولة. أما تأثري كما سألت بمدرسة فنية أو أخرى وفنان وآخر، فأنا أمتلك أسلوبي الخاص وعندما أرسم أعبر عن مشاعري مع الموسيقى حيث أنصت لها وأعيش في عالمي الخاص.
متى بدأت الرسم ومتى عرضت لوحاتك ومتى تم إفتتاح هذه القاعة؟
- كما ذكرت منذ الصغر وكذلك فالمعرض اﻷول في المدرسة الثانوية وإفتتحت القاعة سنة 2011.
كيف تولدت فكرة إنشاء هكذا مكان؟
- تولدت الفكرة منذ زمن فقد كان المرحوم والدي الحاج مزهر النواس يمتلك ديوانا في سوق الشيوخ وأنا عشت طفولتي في هذا الديوان الذي يستقبل الضيوف ثلاث مرات في الأسبوع في المساء ومن تأثيراته اﻹيجابية هو أني فكرت في إعادة إحياء ذلك الديوان لكن بشكل عصري وفني وثقافي.
فقد أقمنا في هذه القاعة بحدود التسعين فعالية ثقافية وفنية مختلفة وورشات عمل باﻹضافة للمعارض، وقد أجرت قناة البغدادية لقاء هاتفي معي بخصوص تلك النشاطات.
تعرض لوحات فنية شخصية فقط لك، لماذا لاتوجد لوحات لفنانين آخرين، وهل سبق ان أقام أحدهم معرضا هنا؟
- لوحاتي التي تراها اﻵن مؤقتة الوجود هنا، وحين نقيم معارض لفنانين آخرين أقوم بنقل لوحاتي إلى مكان آخر وهكذا.
كيف هو اﻹقبال على زيارة القاعة الكاليري؟
- اﻹقبال جد جيد وأقمنا من خلال هذه القاعة صداقات وعلاقات فنية وثقافية متعددة ففي الفترة الأخيرة أصبح ولله الحمد إسم الديوان معروفا في جمهورية سلوفينيا وربما في أماكن وبلدان أخرى كالنمسا وإيطاليا وحتى السويد وإنكلترا.
هل الرواد سلوفان فقط أم من جنسيات مختلفة؟
- من جنسيات مختلفة من كل أنحاء العالم.
هذه القاعة إفتتحتها بمجهودك الشخصي فقط أم ساهمت هيئات فنية وثقافية بمساعدتك؟
- مجهود شخصي فقط وبمساعدة عائلتي هنا أقصد زوجتي اﻷجنبية وبنتاي.
كيف هو الحال مع الملحقية الثقافية العراقية في فينا «لاتوجد سفارة عراقية في سلوفينيا» هل تقدم لكم أي دعم؟
- لاأتخيل وجود ملحقية ثقافية في السفارة العراقية في فينا.
وفي إحدى المناسبات كان لدينا معرض وطلبنا منهم بوسترات عن العراق وحضارته، فلم نستلم لابوسترات ولا أجوبة ولاتبريرات!
هل هذه هي القاعة الوحيدة من نوعها في جمهورية سلوفينيا، أقصد كونها ﻷجانب مقيمين في البلاد.
سبق أن ذكرت لي شيئا عن تجمع أو مقر لحركة ثقافية وفنية هنا في ليوبليانا لكنها لم تستمر؟
- هي الوحيدة في عموم سلوفينيا، وكانت هنا قبل سنوات جمعية ثقافية لفترة محدودة لكن بلا مقر وانتهت.
هل من كلمة أخيرة، هل ترغب في توجيه نداء ﻷي جهة ثقافية أو فنية؟
- نعم بالطبع أدعو كل المؤسسات الثقافية والفنية العربية والأجنبية لمساندة مشروعنا الثقافي الفني وذلك باﻹتصال ببريدي اﻹلكتروني الشخصي.
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