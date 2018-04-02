مونديال موسكو 2018:شرطة سياحية لطمأنة المشجعين الأجانب

موسكو‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬الروسية‭ ‬امس‭ ‬إنشاء‭ ‬‮«‬شرطة‭ ‬سياحية‮»‬‭ ‬من‭ ‬الذكور‭ ‬والاناث،‭ ‬لطمأنة‭ ‬المشجعين‭ ‬الأجانب‭ ‬الذين‭ ‬يستعدون‭ ‬لزيارة‭ ‬البلاد‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬التي‭ ‬تنطلق‭ ‬في‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬2018‭. ‬وستركز‭ ‬السلطات‭ ‬الروسية‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬أفراد‭ ‬الجهاز‭ ‬الجديد‭ ‬يتقنون‭ ‬التحدث‭ ‬بلغات‭ ‬أجنبية‭ ‬وفي‭ ‬مقدمها‭ ‬الانكليزية،‭ ‬علما‭ ‬ان‭ ‬هذه‭ ‬المهمة‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬تكون‭ ‬سهلة،‭ ‬اذ‭ ‬ان‭ ‬نسبة‭ ‬التحدث‭ ‬بهذه‭ ‬اللغة‭ ‬قليلة‭ ‬خارج‭ ‬المدن‭ ‬الكبرى،‭ ‬لاسيما‭ ‬العاصمة‭ ‬موسكو‭ ‬ومدينة‭ ‬سانت‭ ‬بطرسبورغ‭. ‬وأوضحت‭ ‬المتحدثة‭ ‬باسم‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬إرينا‭ ‬فولك‭ ‬الاثنين‭ ‬ان‭ ‬وحدات‭ ‬الشرطة‭ ‬الجديدة‭ ‬‮«‬ستتألف‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬يتقنون‭ ‬اللغات‭ ‬الأجنبية‭ (…) ‬في‭ ‬حال‭ ‬الضرورة،‭ ‬سيخضع‭ ‬هؤلاء‭ ‬لتدريب‭ ‬إضافي‮»‬‭.‬

وأشارت‭ ‬المتحدثة‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬عناصر‭ ‬الجهاز‭ ‬الجديد‭ ‬سينتشرون‭ ‬في‭ ‬المدن‭ ‬الـ‭ ‬11‭ ‬المضيفة‭ ‬للمونديال‭ ‬بحلول‭ ‬25‭ ‬أيار‭/‬مايو،‭ ‬استعدادا‭ ‬للمنافسات‭ ‬الكروية‭ ‬التي‭ ‬تقام‭ ‬بين‭ ‬14‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬و15‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭. ‬وفي‭ ‬حين‭ ‬تشهد‭ ‬المدن‭ ‬الروسية‭ ‬الكبرى‭ ‬حركة‭ ‬سياحية‭ ‬نشطة،‭ ‬ستقام‭ ‬بعض‭ ‬مباريات‭ ‬المونديال‭ ‬في‭ ‬مدن‭ ‬بعيدة‭ ‬عن‭ ‬العاصمة،‭ ‬وغير‭ ‬معتادة‭ ‬بشكل‭ ‬دوري‭ ‬على‭ ‬استقبال‭ ‬أعداد‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬السياح‭ ‬الأجانب‭.‬

وغالبا‭ ‬ما‭ ‬يلاقي‭ ‬أفراد‭ ‬الشرطة‭ ‬الروسية‭ ‬انتقادات‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬البلاد،‭ ‬اذ‭ ‬تؤخذ‭ ‬عليهم‭ ‬حدتهم‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬معهم،‭ ‬والقيام‭ ‬بإجراءات‭ ‬تدقيق‭ ‬في‭ ‬الهويات‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬مسوغ‭ ‬قانوني،‭ ‬والتعامل‭ ‬بشدة‭ ‬مع‭ ‬التظاهرات‭. ‬الا‭ ‬ان‭ ‬روسيا‭ ‬التي‭ ‬تستضيف‭ ‬المونديال‭ ‬في‭ ‬خضم‭ ‬توتر‭ ‬حاد‭ ‬مع‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬قضية‭ ‬خلافية،‭ ‬تسعى‭ ‬للافادة‭ ‬من‭ ‬العرس‭ ‬الكروي‭ ‬العالمي‭ ‬الذي‭ ‬يشارك‭ ‬فيه‭ ‬32‭ ‬منتخبا،‭ ‬لتحسين‭ ‬صورتها‭.‬

وكان‭ ‬الرئيس‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬قد‭ ‬شدد‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬الماضي‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬سنوي‭ ‬لمسؤولي‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الأمن‭ ‬خلال‭ ‬المونديال‭ ‬لارتباط‭ ‬ذلك‭ ‬بـ‭ ‬‮«‬صورة‮»‬‭ ‬روسيا،‭ ‬داعيا‭ ‬الى‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬ليكون‭ ‬التنظيم‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬وقبل‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬ضمان‭ ‬أمن‭ ‬الرياضيين‭ ‬والمشجعين‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء‭ ‬وعلى‭ ‬أعلى‭ ‬مستوى‭ ‬ايضا‮»‬‭.‬