طبيب استشاري:عالجوا مرض التوحد بالكبسولة الثلاثية

القاهرة‭ -‬الزمان‭ ‬

كشف‭ ‬طبيب‭ ‬استشاري‭ ‬شهير‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬ثلاثيا‭ ‬من‭ ‬العلاجات‭ ‬تشبه‭ ‬الكبسولة‭ ‬المركبة‭ ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬مواد‭ ‬فاعلة‭ ‬هي‭ ‬الدواء‭ ‬الذي‭ ‬توصل‭ ‬اليه‭ ‬لعلاج‭ ‬التوحد‭ . ‬واعلن‭ ‬الدكتور‭ ‬مجدي‭ ‬بدران‭ ‬عضو‭ ‬الجمعية‭ ‬المصرية‭ ‬للحساسية‭ ‬والمناعة،‭ ‬واستشاري‭ ‬الأطفال‭ ‬وزميل‭ ‬كلية‭ ‬الدراسات‭ ‬العليا‭ ‬للطفولة‭ ‬بجامعة‭ ‬عين‭ ‬شمس‭ ‬في‭ ‬ندوة‭ ‬علمية‭ ‬بعنوان‭ ‬‮«‬اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للتوحد‮»‬‭ ‬نتائج‭ ‬18‭ ‬بحثا‭ ‬علميا‭ ‬عالميا‭ ‬جديدا‭ ‬صادرة‭ ‬منذ‭ ‬مطلع‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬٢٠١٨،‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬سبعة‭ ‬أبحاث‭ ‬سيتم‭ ‬نشرها‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬أبريل‭ ‬الجاري‭. ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬ندوة‭ ‬نظمها‭ ‬مركز‭ ‬تنمية‭ ‬منشأة‭ ‬ناصر‭ ‬التابع‭ ‬لجمعية‭ ‬مصر‭ ‬للثقافة‭ ‬وتنمية‭ ‬المجتمع‭ ‬بمساكن‭ ‬الحرفيين،‭ ‬بمقره‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬وليد‭ ‬عبد‭ ‬اللطيف‭ ‬مدير‭ ‬المركز،‭ ‬وذلك‭ ‬تزامنا‭ ‬مع‭ ‬احتفال‭ ‬العالم‭ ‬باليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للتوحد،‭ ‬الذي‭ ‬يوافق‭ ‬‮٢‬‭ ‬أبريل‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬عام،‭ ‬والذي‭ ‬أقرته‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬٢٠٠٧،‭ ‬بهدف‭ ‬زيادة‭ ‬الوعي‭ ‬العام‭ ‬واهتمام‭ ‬صانعي‭ ‬القرار‭ ‬بالأوتيزم‭ (‬التوحد‭)‬،‭ ‬كوباء‭ ‬عالمي‭ ‬جديد‭ ‬أخذ‭ ‬في‭ ‬الانتشار‭. ‬ودارت‭ ‬أطروحات‭ ‬الندوة‭ ‬حول‭ ‬10‭ ‬عناصر‭ ‬رئيسية،‭ ‬تناولت‭ ‬زيادة‭ ‬معدلات‭ ‬الإصابة‭ ‬بالتوحد‭ ‬عالميا،‭ ‬المناعة‭ ‬والمخيخ‭ ‬والأوتيزم،‭ ‬التوحد‭ ‬الإلكتروني،‭ ‬التلوث‭ ‬البيئي‭ ‬والمخ،‭ ‬تأثير‭ ‬التبغ‭ ‬على‭ ‬الشبكات‭ ‬العصبية،‭ ‬المعادن‭ ‬الثقيلة‭ ‬وتأخر‭ ‬اللغة،‭ ‬الإجهاد‭ ‬التأكسدي،‭ ‬حساسية‭ ‬الكازين‭ ‬والجلوتين،‭ ‬سموم‭ ‬الكانديدا،‭ ‬وفوائد‭ ‬جديدة‭ ‬للموسيقى‭ ‬للمصابين‭ ‬بالتوحد‭.‬

وقال‭ ‬بدران‭ ‬في‭ ‬حديث‭ ‬خاص‭ -‬لوكالة‭ ‬أنباء‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ – ‬اليوم‭ ‬إن‭ ‬تلك‭ ‬الأبحاث‭ ‬كشفت‭ ‬أن‭ ‬المناعة‭ ‬والرياضة‭ ‬والموسيقى‭ ‬كبسولة‭ ‬ثلاثية‭ ‬غير‭ ‬تقليدية‭ ‬في‭ ‬علاج‭ ‬مرض‭ ‬التوحد‭ ‬ومحاولة‭ ‬تقويض‭ ‬آثاره،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مرضى‭ ‬التوحد‭ ‬هم‭ ‬أطفال‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬مشاكل‭ ‬في‭ ‬اللغة‭ ‬والتخاطب،‭ ‬ولا‭ ‬يميلون‭ ‬لمشاركة‭ ‬الأطفال‭ ‬الآخرين‭ ‬في‭ ‬اللعب،‭ ‬وينفعلون‭ ‬ويغضبون‭ ‬عند‭ ‬محاولة‭ ‬التدخل‭ ‬في‭ ‬خصوصياتهم‭ ‬وكأنهم‭ ‬يعيشون‭ ‬مع‭ ‬أنفسهم‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬خاص‭ ‬بهم‭ .‬

ولا‭ ‬يهتمون‭ ‬بمن‭ ‬ينظر‭ ‬إليهم‭ ‬وكأنهم‭ ‬لا‭ ‬يرونه،‭ ‬ولا‭ ‬يستجيبون‭ ‬لمن‭ ‬يتحدث‭ ‬معهم‭ ‬وكأنهم‭ ‬لا‭ ‬يسمعونه،‭ ‬وتشمل‭ ‬اضطرابات‭ ‬التوحد‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المشاكل‭ ‬العصبية‭ ‬التنموية‭ ‬التي‭ ‬تبدأ‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬الطفولة‭ ‬المبكرة،‭ ‬وتتميز‭ ‬بانخفاض‭ ‬التواصل‭ ‬والتفاعل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬والتواصل‭ ‬اللفظي‭ ‬وغير‭ ‬اللفظي،‭ ‬مع‭ ‬أنماط‭ ‬سلوكية‭ ‬مقيدة‭ ‬ومتكررة‭.‬