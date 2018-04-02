شخص مجهول يفوز بجائزة يانصيب مقدارها نصف مليار دولار

واشنطن -الزمان
فاز شخص مجهول الهوية بجائزة وقيمتها 521 مليون دولار في مسابقة «Mega» الأمريكية، بحسب قناة «فوكس نيوز». ولا تزال المسابقة تنتظره لتسليمه الجائزة ذات المبلغ الخيالي لجائزة يانصيب . القناة التلفزيونية التي ذكرت أن الفائز المجهول قام بشراء التذكرة من محطة «لوك أويل» الواقعة في إحدى ضواحي ريفرديل بمقاطعة موريس، مستندة في ذلك على الموقع الرسمي للمسابقة الذي نشر أين تمت عملية بيع هذه البطاقة.
وأكدت القناة أن حامل البطاقة الذي استطاع التنبؤ وتخمين جميع الأرقام الفائزة لا يزال مجهول الهوية.
يذكر بأن شركة «لوك أويل» النفطية الروسية دخلت الأسواق الأمريكية منذ العام 2000، وتمتلك عددا من محطات الوقود في بعض الولايات الأمريكية.