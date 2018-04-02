شخص مجهول يفوز بجائزة يانصيب مقدارها نصف مليار دولار

واشنطن‭ -‬الزمان‭ ‬

فاز‭ ‬شخص‭ ‬مجهول‭ ‬الهوية‭ ‬بجائزة‭ ‬وقيمتها‭ ‬521‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬‮«‬Mega‮»‬‭ ‬الأمريكية،‭ ‬بحسب‭ ‬قناة‭ ‬‮«‬فوكس‭ ‬نيوز‮»‬‭. ‬ولا‭ ‬تزال‭ ‬المسابقة‭ ‬تنتظره‭ ‬لتسليمه‭ ‬الجائزة‭ ‬ذات‭ ‬المبلغ‭ ‬الخيالي‭ ‬لجائزة‭ ‬يانصيب‭ . ‬القناة‭ ‬التلفزيونية‭ ‬التي‭ ‬ذكرت‭ ‬أن‭ ‬الفائز‭ ‬المجهول‭ ‬قام‭ ‬بشراء‭ ‬التذكرة‭ ‬من‭ ‬محطة‭ ‬‮«‬لوك‭ ‬أويل‮»‬‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬ضواحي‭ ‬ريفرديل‭ ‬بمقاطعة‭ ‬موريس،‭ ‬مستندة‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬الموقع‭ ‬الرسمي‭ ‬للمسابقة‭ ‬الذي‭ ‬نشر‭ ‬أين‭ ‬تمت‭ ‬عملية‭ ‬بيع‭ ‬هذه‭ ‬البطاقة‭.‬

وأكدت‭ ‬القناة‭ ‬أن‭ ‬حامل‭ ‬البطاقة‭ ‬الذي‭ ‬استطاع‭ ‬التنبؤ‭ ‬وتخمين‭ ‬جميع‭ ‬الأرقام‭ ‬الفائزة‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬مجهول‭ ‬الهوية‭.‬

يذكر‭ ‬بأن‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬لوك‭ ‬أويل‮»‬‭ ‬النفطية‭ ‬الروسية‭ ‬دخلت‭ ‬الأسواق‭ ‬الأمريكية‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2000،‭ ‬وتمتلك‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬محطات‭ ‬الوقود‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الولايات‭ ‬الأمريكية‭.‬