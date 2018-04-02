خمس دول في أول مهرجان لموسيقى المكفوفين

الدار‭ ‬البيضاء‭ – ‬الزمان‭ ‬

اختتمت‭ ‬فعاليات‭ ‬الدورة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬مهرجان‭ ‬ملامس‭ ‬الدولي‭ ‬للموسيقيين‭ ‬المكفوفين‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬المنصرم‭ ‬بقاعة‭ ‬سينما‭ ‬ABC‭ ‬بالدار‭ ‬البيضاء‭ ‬بالمغرب،‭ ‬بعروض‭ ‬موسيقية‭ ‬للمشاركين‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬مصر،‭ ‬تونس،‭ ‬إيران،‭ ‬السودان‭ ‬والمغرب‭.‬

‭ ‬افتتحت‭ ‬السهرة‭ ‬الختامية‭ ‬للمهرجان‭ ‬التي‭ ‬تنظمه‭ ‬جهة‭ ‬الدار‭ ‬البيضاء‭ ‬السطات‭ ‬بإشراف‭ ‬جمعية‭ ‬فضاء‭ ‬الإبداع‭ ‬للمكفوفين،‭ ‬على‭ ‬إيقاع‭ ‬ألحان‭ ‬مصرية‭ ‬وعربية‭ ‬شهيرة،‭ ‬أداها‭ ‬الفنان‭ ‬رامي‭ ‬مصطفى،‭ ‬عازف‭ ‬البيانو‭ ‬وممثل‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر،‭ ‬ومنها‭ ‬‮«‬باذكر‭ ‬اسمك‮»‬،‭ ‬‮«‬وانا‭ ‬مالي‮»‬،‭ ‬‮«‬انا‭ ‬قلبي‭ ‬دليلي‮»‬،‭ ‬ثم‭ ‬شهيرة‭ ‬الغيوان‭ ‬‮«‬الله‭ ‬يامولانا‮»‬‭.‬

وجاء‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬عرض‭ ‬أرض‭ ‬الكنانة،‭ ‬عرض‭ ‬آخر‭ ‬للفرقة‭ ‬التونسية،‭ ‬حيث‭ ‬أبدعت‭ ‬الفنانة‭ ‬الشابة‭ ‬شيرين‭ ‬وفرقة‭ ‬الموسيقيين‭ ‬المكفوفين‭ ‬التي‭ ‬ترافقها،‭ ‬كشكول‭ ‬أغاني‭ ‬من‭ ‬الريبرتوار‭ ‬التونسي،‭ ‬تلاها‭ ‬عرض‭ ‬الفرقة‭ ‬الإيرانية‭ ‬التي‭ ‬أعجب‭ ‬الجمهور‭ ‬بإنشادها‭ ‬الروحاني‭. ‬وعرفت‭ ‬السهرة‭ ‬الختامية‭ ‬أيضا،‭ ‬عرضا‭ ‬موسيقيا‭ ‬للفنان‭ ‬عبد‭ ‬الفتاح‭ ‬النكادي،‭ ‬جعل‭ ‬الحضور‭ ‬يستمتع‭ ‬بمجموعة‭ ‬من‭ ‬أغانيه‭ ‬وألحانه،‭ ‬ويرافقه‭ ‬في‭ ‬أدائها،‭ ‬لتختتم‭ ‬السهرة‭ ‬بعرض‭ ‬الفرقة‭ ‬السودانية،‭ ‬التي‭ ‬سافرت‭ ‬بالجمهور‭ ‬لعمق‭ ‬السودان،‭ ‬بآداء‭ ‬أغاني‭ ‬سودانية‭ ‬تراثية‭.‬