خمس دول في أول مهرجان لموسيقى المكفوفين

الدار البيضاء – الزمان
اختتمت فعاليات الدورة الأولى من مهرجان ملامس الدولي للموسيقيين المكفوفين نهاية الأسبوع المنصرم بقاعة سينما ABC بالدار البيضاء بالمغرب، بعروض موسيقية للمشاركين من كل من مصر، تونس، إيران، السودان والمغرب.
افتتحت السهرة الختامية للمهرجان التي تنظمه جهة الدار البيضاء السطات بإشراف جمعية فضاء الإبداع للمكفوفين، على إيقاع ألحان مصرية وعربية شهيرة، أداها الفنان رامي مصطفى، عازف البيانو وممثل جمهورية مصر، ومنها «باذكر اسمك»، «وانا مالي»، «انا قلبي دليلي»، ثم شهيرة الغيوان «الله يامولانا».
وجاء بعد ذلك عرض أرض الكنانة، عرض آخر للفرقة التونسية، حيث أبدعت الفنانة الشابة شيرين وفرقة الموسيقيين المكفوفين التي ترافقها، كشكول أغاني من الريبرتوار التونسي، تلاها عرض الفرقة الإيرانية التي أعجب الجمهور بإنشادها الروحاني. وعرفت السهرة الختامية أيضا، عرضا موسيقيا للفنان عبد الفتاح النكادي، جعل الحضور يستمتع بمجموعة من أغانيه وألحانه، ويرافقه في أدائها، لتختتم السهرة بعرض الفرقة السودانية، التي سافرت بالجمهور لعمق السودان، بآداء أغاني سودانية تراثية.