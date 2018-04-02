العبادي يزور موقع سبايكر للمرة الأولى ويوجّه بعودة النازحين

الهجرة: سياسيون يزايدون على معاناة العوائل العائدة إلى منازلها

تكريت – مازن عبد الحميد

زار رئيس الوزراء حيدر العبادي امس موقع جريمة سبايكر في مدينة تكريت بمحافظة صلاح الدين وهي الأولى له بعد الانتصار على تنظيم داعش. واكد العبادي في كلمة بالمناسبة ان (هذه الدماء الطاهرة والارواح البريئة هي التي هزمت داعش وصنعت النصر وان افضل رد من جانبنا على هذه المجزرة كان الحاق الهزيمة بداعش والقصاص من مجرميها وتحرير أرضنا ومدننا بوحدتنا وشجاعة قواتنا الامنية)، مشدداً على (وجوب مواصلة العمل بنفس القوة والعزيمة لمنع عودة الارهاب والحفاظ على وحدتنا وامننا واستقرارنا). وعقد العبادي خلال زيارته المحافظة اجتماعاً موسعاً في مقر مجلس المحافظة حضره المحافظ ورئيس واعضاء مجلس المحافظة والقيادات الامنية.وبحسب بيان لمكتبه فقد(تم خلال الاجتماع بحث ملفات الأمن والاستقرار وإعادة النازحين ومشاريع خدمات الماء والكهرباء والبنى التحتية والمستشفيات والمدارس والطرق والجسور).ونقل البيان عن العبادي تأكيده ان (عودة النازحين موضوع اساس بعد التحرير ويجب مواصلة الجهود لتثبيت الأمن والاستقرار وتعزيز الجهد الاستخباري في المحافظة).وأشار الى (أهمية إنجاز المشاريع الخدمية والصحية في المحافظة والتوجيه بمتابعتها وتلبية احتياجات ابناء المحافظة بالسرعة الممكنة). وفي هذا الشأن نفت وزارة الهجرة والمهجرين صحة ما يصدر عن بعض السياسيين بشأن المنح المالية الخاصة بالعوائل العائدة من النزوح والبالغة مليون ونصف المليون دينار.وقالت الوزارة في بيان امس ان (هذه التصريحات تأتي في مجال الدعاية الانتخابية التي يحاول بعض السياسيين من خلالها ايهام الجماهير واللعب بعواطفهم عن طريق محاولة الغاء دور الوزارة في اداء مهامها تجاه فئات عنايتها من النازحين والعائدين) مضيفة انه (في الوقت الذي تؤكد فيه الوزارة بأن المنح لم ولن تسلم الى المحافظات وانها ماضية في اداء واجبها ومهامها وفق قانون الموازنة للعام الجاري).واشار البيان الى ان (قاعدة البيانات والمسح الميداني لتسجيل العوائل العائدة جارية على قدم وساق في كل المحافظات). واعلن مدير المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر حمادة في منشور على موقع فيسبوك ان العبادي سيبدأ الاسبوع الجاري زيارة إلى اليابان لـ(بحث العديد من الملفات في ما يتعلق بالاستثمار والشراكة والتعاون مع طوكيو والاشتراك بمؤتمر مشترك حول خلق فرص العمل).وأضاف ان (رئيس الوزراء سيلتقي برئيس وزراء اليابان وعدد من المسؤولين). ورأى حمادة ان (العراق يدخل مرحلة جديدة من العلاقات مع العالم وان طوكيو هي المحطة المقبلة). في غضون ذلك ، نقلت صحيفة قطرية عن مصدر مسؤول قوله ان (العراق لم يتسلم حتى اليوم دولاراً واحداً من تعهدات الدول التي شاركت في مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق، على الرغم من مرور شهرين على انعقاده، والجهد الكبير الذي بذلته السفارات والبعثات العراقية في تلك الدول أخيراً، باستثناء مساعدات جمعيات كويتية وقطرية في مجالات التعليم والصحة في الفلوجة والموصل ومناطق أخرى صُنفت منكوبة). وعزا المصدر سبب ذلك الى (جوانب فنية وأمور أخرى تتعلق بظروف تلك الدول أيضاً)، موضحا ان (الحكومة العراقية اكدت أنها وزعت استمارات على الدول المتعهدة في مؤتمر الكويت لغرض تأصيل الموضوع والبدء بوضع خطة للإعمار).وتابع أن (أغلب الدول تراجع تفاعلها وهناك فتور في الموضوع)، موضحا ان (العراق يسعى حالياً لتبيان مواقف تلك الدول النهائية، ومعرفة ما إذا كانت ستلتزم بوعودها أم لا؟).