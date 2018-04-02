مدير تربية السليمانية يذرف الدموع خشية ضياع العام الدراسي

حكومة كردستان تخفّض الإدخار في الرواتب الخاصة وسط تجدّد التظاهرات

اربيل – فريد حسن

خفضت حكومة اقليم كردستان رواتب موظفي الدرجات الخاصة من نسبة ادخار75 بالمئة الى 50 بالمئة .

ووفق جدول لوزارة المالية والاقتصاد في حكومة الاقليم فإن موظفي الدرجات العليا الذين يبلغ راتبهم 5 ملايين دينار وما فوق، ستنخفض نسبة الادخار في رواتبهم ا من 75 بالمئة الى 50 بالمئة .ويظهر الجدول ان عدد الاشخاص الذين يتقاضون رواتب الدرجات الخاصة يبلغ 936 موظفا، وراتبهم يتعدى الخمسة ملايين دينار.وشهدت محافظات اقليم كردستان تظاهرات للموظفين احتجاجاً على قرار حكومة الاقليم فرض ادخار اجباري على رواتبهم بعد ان أطلقتها الحكومة الاتحادية. وتجددت تظاهرات الموظفين والمعلمين في الاقليم امس للمطالبة بإلغاء الادخار الاجباري وصرف رواتبهم كاملة. وتظاهر العشرات من المعلمين والموظفين ومنتسبي دوائر الصحة في السليمانية وحلبجة وكفري للمطالبة بإلغاء الإدخار وأطلقوا شعارات تطالب بإجراء الاصلاحات، وأكدوا مواصلتهم الاحتجاجات لحين الاستجابة لمطالبهم. ودعا مدير تربية محافظة السليمانية دلشاد عمر امس المعلمين والتدريسيين الى انهاء الاعتصامات والاحتجاجات، محذرا من ضياع عام دراسي في المحافظة.وقال عمر خلال مؤتمر صحفي امس فيما كانت عيناه تدمعان (أرجو من المعلمين البدء بالدوام في مدارسهم إبتداءً من يوم الثلاثاء وإنهاء المقاطعة)، محذرا من (ضياع عام دراسي في المحافظة).وأكد أنه (يساند مطاليب المعلمين وسينضم الى الاعتصامات في حال عدم إتخاذ حكومة الاقليم الخطوات اللازمة لتعديل للرواتب مستقبلا).

وفي هذا الشأن طالب النائب عن كتلة تغيير الكردية هوشيار عبد الله امس الحكومة الاتحادية بإيجاد آلية فعلية لتطبيق ما أعلنت عنه مؤخراً بشأن مطالبة حكومة الإقليم بإيقاف سياسة الإدخار الإجباري.وقال عبد الله في بيان انه (في الوقت الذي نثمن فيه استجابة الحكومة الاتحادية لمطالبنا المتكررة بالضغط على حكومة الاقليم لإيقاف سياسة الادخار الاجباري لرواتب موظفي كردستان ومطالبتها على لسان الناطق باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي بصرف رواتبهم كاملة من خلال حصة الاقليم من الموازنة الى جانب الواردات النفطية وغير النفطية، نعطي الحق لموظفي الإقليم في قلقهم من احتمالية بقاء هذه التصريحات مجرد تسجيل موقف عبر وسائل الاعلام أو كإسقاط فرض)، مشيراً الى ان (القضية تتطلب التعامل معها بجدية نظراً لما تنطوي عليه من مخاطر تهدد المجتمع الكردستاني في الصميم).

وتابع أنه (في حال اكتفاء الحكومة بإعلانها عن موقفها هذا عبر وسائل الاعلام وعدم اتخاذها أية خطوة جدية ، فستترتب عليها مسؤولية تضعها في خانة واحدة مع حكومة الاقليم لأنها على دراية تامة بأن هناك امكانية لدى حكومة الاقليم لتوزيع الرواتب كاملة ). وشدد على (ضرورة أن تكون هناك آلية فعلية من الحكومة الاتحادية لإلزام حكومة الاقليم بإيقاف هذه السياسة الظالمة تجاه الموظفين وتوزيع رواتبهم كاملة مع الاسراع بتسديد كافة مستحقاتهم بأثر رجعي للشهور السابقة)، مؤكدا( وجود قلق لدى موظفي الإقليم من أن لا تتعدى هذه التصريحات تسجيل موقف فقط عبر وسائل الإعلام).

من جهة اخرى أعلن رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني امس رحيل دلوفان ادريس البارزاني شقيق رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان البارزاني اثر جلطة قلبية في اربيل.

وقال مسعود البارزاني في برقية تعزية (ببالغ من الأسى توفي صباح الاثنين دلوفان ادريس البارزاني اثر جلطة قلبية ). ودلوفان هو توأم رئيس حكومة الإقليم ومن مواليد 21 أيلول 1966 .

وقد شغل منصب ممثل رئيس وزراء الإقليم للشؤون الاجتماعية، كما كان مهتماً بأرشفة أحداث ووقائع ثورة كردستان منذ انطلاقتها في الاربعينات من القرن الماضي.