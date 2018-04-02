الجبوري في القاهرة لحضور إجتماعات الإتحاد البرلماني العربي

العراق يطالب كوبا بتسديد الديون المترتبة بذمتها

كربلاء – محمد فاضل ظاهر

القاهرة – الزمان

تسلـم وزير الخارجية ابراهيم الجعفري نسخة من أوراق اعتماد سفير كوبا الجديد غير المقيم في بغداد ألكسيس باندريش فيغا وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل الارتقاء بها إلى ما يحقق طموح الشعبين . ونقل بيان للوزارة عن الجعفري قوله أنَّ (الحكومة تتجه إلى ترويج فرص الاستثمار في العراق، وبإمكان الشركات الكوبية الاستفادة منها، والمساهمة في إعادة الإعمار).ونوه الى (أهمَة التعاون العلمي والثقافي بين بغداد وهافانا، وتوقيع مذكـرات التفاهم في مختِف المجالات).ودعا الجعفريّ (الجانب الكوبي إلى التعاون مع العراق في معالجة ملف الديون العراقـية المترتبة في ذمة كوبا؛ إذ يمرّ العراق بظروف استثنائيَّة بسبب انخفاض أسعار النفط، وتكلفة الحرب ضد عصابات داعش الإرهابيّة) موجها دعوة رسميَّ لنظيره الكوبي لزيارة العراق.من جهته أكـَّد فيغا استعداد بلاده لتعزيز العلاقات مع العراق بمُختلِف المجالات واستعدادها لتلبية احتياجات العراق. واكد السفير الباكستاني لدى بغداد ساجد بلال سعي بلاده الجاد لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع العراق.وقال بيان للوزارة ان (الجعفري تسلم نسخة من أوراق اعتماد بلال مُبدياً استعداد الوزارة لتقديم كل الدعم لإنجاح عمل البعثة الدبلوماسيَّة في العراق).وأضاف ان (الجانبين بحثا على هامش مراسم تسليم اوراق الاعتماد، العلاقات الثنائية بين بغداد وإسلام آباد وسبل تعزيزها بما يحقـق مصالح الشعبين الصديقين).ونقل البيان عن الجعفري قوله ان (علينا تكثيف الجهود لتفعيل المصالح المشتركة ومواجهة المخاطر المشتركة، والتنسيق في المجالات كافة، وأهمها التعاون الأمني، والاستخباري للحدِّ من انتشار الإرهاب، وفي مجال السياحة الدينية، وزيادة أعداد الزائرين للعتبات المقدسة)، معرباً عن(رغبة بغداد في الارتقاء بالعلاقات مع باكستان إلى مُستوى طموح الشعبين الصديقين).

من جانبه أكـد بلال أن (العراق وباكستان يتمتعان بصداقة عميقة، ولدينا جذور عميقة مشتركة بين شعبينا) مضيفا ان (بلدينا واجها وحشية الإرهاب وانتصرا في محاربته ودحره، وعلينا الاستمرار في التعاون في تبادل الخبرات بمجال مكافحة الإرهاب). وتابع ( سنبذل كلّ ما بوسعنا لتعزيز العلاقات الاقتصادية، والتجارية، والاستثمارية، والزراعية، والعلمية).

على صعيد اخروصل رئيس مجلس النواب سليم الجبوري امس الى العاصمة المصرية القاهرة لحضور اجتماعات الاتحاد البرلماني العربي. وافاد مصدر مقرب من الجبوري في تصريح امس ان (الزيارة تأتي بهدف المشاركة في اجتماعات الاتحاد البرلماني العربي التي سيحضرها من رؤساء البرلمانات العربية)، موضحاً أن (من اهم المواضيع التي ستتم مناقشتها في الاجتماع، التعاون بين برلمانات الدول العربية من اجل تحقيق التنمية ومكافحة الارهاب والتطرف، بالاضافة الى تبادل الافكار بشأن الازمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها المنطقة). وفي كربلاء أكد وزير الداخلية قاسم الأعرجي وجود تعاون بين العراق والسعودية والكويت والأردن من أجل مسك وتأمين الحدود المشتركة، مشيراً إلى أن مرحلة ما بعد تنظيم داعش تتطلب مسك الحدود وتفعيل الدور الاستخباراتي.

وقال الأعرجي في كلمة القاها خلال افتتاح معمل الكونكريت والمنتوجات الإنشائية التابع لحرس الحدود إن (عام2018 سيكون عام دعم لحرس الحدود والاستخبارات وفتح التعاون مع جميع الدول).وأضاف أن (مرحلة ما بعد داعش تتطلب منا مسك الحدود وتفعيل الدور الاستخباراتي)، مؤكداً أن (هناك تعاوناً مع عدد من الدول مثل السعودية والكويت والأردن لمسك وتأمين الحدود معها).

وقال الأعرجي إن (الوزارة تعمل على تأمين الانتخابات ومراكزها وحماية المرشحين) مشيراً الى ان (الووزارة غير تابعة لقائمة أو حزب أو كيان أو مرشح، وسنتعامل مع من يخالف التعليمات الخاصة بالانتخابات). وشدد الأعرجي على حتمية (القضاء على الفساد والمفسدين في البلاد وإعادة أموال العراق )، مضيفاً (نحن في وزارة الداخلية عازمون على ملاحقة الفاسدين، ولن نسمح بالفساد بالمال العام ولا عقود التسليح).