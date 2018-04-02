مركز إعلامي في بغداد يستطلع حجم تأثير المرشّح بالناخب

التطلعات الشخصية أسيرة لبرامج الأئتلافات

مركز إعلامي يستطلع حجم تأثير المرشّح بالناخب – بغداد – قصي منذر

قال رئيس المركز العراقي للتنمية الإعلامية عدنان السراج ان المركز سيعمل على استطلاع آراء المواطنين للتعرف على مدى تأثر الناخب بالمرشــح. وبحسب بيان للمركز تلقته (الزمان) امس فقد عقد المركز جلسته جلسته الثقافية الثانية لهذا الشهر ضيّف خلالها جموعة من المرشحين للانتخابات التشريعية المقبلة للحديث عن برامجهم الانتخابية.ورحّب السراج في مستهل الجلسة بالمرشحين والضيوف وقال (نعقد جلستنا اليوم ومسألة الانتخابات تمر بأجواء جديدة تتمخض عنها كتل سياسية وبما أن نظرة المركز على الدوام مستقبلية لنقف عند الأمل في حالة جديدة سواء في البرلمان أو في السـلطة التنفيذية، الأمل في ســلطة دولة تعي كيف تعمل على اعادة بناء الدولة في سلوك واداء يناسب المرحلة ويرضي الشعب بكل أطيافه وعلى مساحة العراق كله)، مضيفاً انه(ليس العبرة من الترشيح في أن يفوز المرشح بقدر ما أن يكون بترشيحه، ان لم يفز، داعماً مهماً وقريبا في بناء السلطة والدولة ما دامت تمثل في ادارتها ما يطمح اليه الناخب والمرشح عموماً).

هوية الوطن

وتابع ان (مركزنا بتنوع اعضائه وحضوره يمثل هوية الوطن الواحد وهم من مختلف الانتماءات الفكرية ولنستمع في جلستنا هذه الى ما سيستعرضه المرشحون بما يحقق أمل وارادة الشعب في بناء الدولة وسلطة الدولة في جميع مجالات البناء حيث بعقولهم النيرة والمنفتحة الواسعة تستكمل اشراقات الانتخابات بنزاهتها وسلامتها بعيداً عن المصلحية الفردية ومحاولات التسقيط التي يمقتها الجميع)، مشيراً الى ان(الاساس في البرامج الانتخابية هو بناء الدولة وليس الغاية منها كتلوية وحزبية ضيقة لا تحقق دولة المواطنة). وتحدث مستشار رئيس الوزراء ورئيس حملة ائتلاف النصر علي العطار قائلاً(أنا لست مرشحا عن قائمة النصر ولكني ضمن الحملة الانتخابية لهذه القائمة ولإطلاع رئيس الوزراء على وفق اهتمامه بأن تجري الانتخابات بكل نزاهة والفوز لمن يستحقه بارادة شعبية نزيهة)، متمنياً ان (يكون جميع المرشحين في الصف الجمعي نحو انتخابات نزيهة تتميز عما سبقها، حيث كان يسودها القلق من المجهول). وتابع (لا أخفي أن التحدي كبير لكن الارادة في التغيير نحو بناء أفضل هي الأكبر ولنحول التحدي الى فرص جميلة لبناء الغد الأجمل وكذلك لنحول المشاكل وهي كثيرة أيضاً الى مسائل قابلة للحل وذلك بالتحرك المخلص للاجابة عليها ووضع الحلول لها). واستعرض المرشح عن ائتلاف النصر أحمد جمعه البهادلي وهو مرشح تيار الاصلاح الوطني برنامجه باختصار واعداً بأن يكون مسعاه ازدهار العراق وتقدمه واشار الى ان (الكلمة عهدٌ واجب الالتزام به وبرنامجي يهتم بمكافحة الفساد، والحكم الفاعل المستعان بالجماهير ودورها من خلال فتح قنوات تواصل معها الآن ومستقبلاً، والانفتاح على دول العالم، والاستثمار الاجنبي لغرض حسن البناء وايجاد فرص عمل، وتنوع مصادر التمويل والاعمار). وأكدت مرشحة الحزب الشيوعي العراقي عن تحالف سائرون جبرة الطائي أن حزبها قد اعلن برنامجه ضمن التحالف وهو واضح للجميع وأن ترشيحها جاء عن معاناة النكسة التي حصلت في كل نواحي الحياة ومن صدمتها بلبننة العراق بوضع طائفي مقيت بعد أن كانت تمني النفس بمرحلة المواطنة والوطن للجميع مرحلة عراق ديموقرطي فعلاً يعيد بناء الوطن وفق رؤى كان الأمل معقوداً عليها في اعادة بناء الانسان والدولة وازالة كل ترسبات الحروب والشمولية في ادارتها وقيادتها . وتابعت(نسعى وأن لم نفز الى ان نتعاون جميعا في اعادة البناء وفق اسس سليمة وفي مفصلين مهمين للغاية هما التربية والتعليم والصحة وانطلاقي بهذا من كوني استاذة جامعية).

عملية إنتخابية

ونبه المرشح عن دولة القانون ابراهيم الركابي الى أن الانتخابات هي روح العملية السياسية وفيها عدم تكافؤ الفرص وقال ان برنامجه في الأغلبية السياسية تدار السلطة كي تنهى المحاصصة السياسية التي دمرت البلد والتخلص من الفساد والظلم والدولة شبه المفقودة . أما مرشح قائمة الفتح عزيز الحاج فقد بيّن بأن القائمة هي التي دعته للترشيح وأنه يؤكد ضرورة أن يكون في المرشح صفتين هما أساس عملية بناء المجتمع والدولة وهما توفر الكفاءة باقتدار عالٍ والأمانة منطلقاً من قول يوسف عليه السلام حين اراد أن يكون على خزائن الأرض بـ(القوي الأميــن)، وشدد على (أهمية البرنامج من خلال نقطتين هما دعامتا اعادة البناء، وذلك من خلال استعادة هيبة الدولة وفرض سلطة القانون).

وتحدث مرشح تحالف التضامن الضابط المتقاعد جمال فاضل الطائي موضحا أن تحالف التضامن (جديد ومتنوع من كل الاديان والمذاهب والاطياف ومن شخصيات تدخل الانتخابات للمرة الأولى ساعية للتغيير الذي يريده المواطن بعد عناء كبير)، وتابع ان(شخصيات التحالف تتكون من اساتذة جامعات وعشائر ممن ليس لديهم ارتباطات بالسلطة ونحن نسعى لبناء دولة بعيدة عن سيطرة العشيرة ورجل الدين أو سلطة دولة احتلال اجنبي لقوات اجنبية وبدأنا في استقطاب الشباب فهم غايتنا وبهم يبنى الوطن) ولم يخف الطائي ما يعانيه من الدعاية الانتخابية باستغلال نفوذ السلطة من جهة والترغيب والترهيب بالتسقيط أحياناً واعرب عن امله بأن يكون الفوز بهذه الانتخابات الفوز للأفضل فعلاً . أما مرشح الفتح فتاح الكعبي فقال انه (يعقد الامل على البناء السليم لبناء الدولة والمجتمع)، متمنياً أن (يعم البلد والمجتمع وللتخلص من الفقر والتهميش للإنسان والعشوائيات المتوحشة التي تقتله في المدن وخاصة من هي على أطراف بغداد ومحافظات العراق عموماً . وكان آخر المتحدثين المرشح عن ائتلاف النصر ياسين البكري لافتاً الى أن (البرنامج هو عقد بين المرشح والناخب) وقال انه في تصوره ان آليات المرشح لا تسمح له بطرح برنامج فردي لأنه بهذا يكون غير واقعي لأن ما في البرامج محكوم بالقانون والدستور ولكن يمكن القول أن البرامج تفتقر الى كيفية ووسائل التنفيذ طالما ان هناك فصلا بين السلطة التشريعية والتنفيذية وبرنامجه ينصب على اكمال البرنامج التعليمي كونه استاذاً ويمتلك القدرة على ايجاد مخرجات تمكّن من تنفيذ ذلك، وان في سعيه الولوج في ثلاثة مداخل يجدها مهمة في نجاح ادارة السلطة والدولة هي التعليمي والدستوري، وتنوع الاقتصاد، وامتصاص البطالة. واختتم السراج الجلسة بالتنويه الى أن المركز ومن منطلقه بضرورة اقناع الجمهور في سعي المرشح فسيعمل على توزيع استقراء للتعرف على مدى تأثر الناخب بالمرشح.