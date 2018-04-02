إعترافات في بلاط العدد 6000 تنال سيلاً من الردود والتهاني – بغداد – ندى شوكت

يتواصل سيل التهاني لـ (الزمان) لاحتفائها بصدور عددها 6000، ومن بين التهاني التي تلقتها الجريدة في موقعها على (فيسبوك) تهاني من زملاء غادروا اروقة (الزمان) ولكن يبقون من اسرتها وتهاني اخرى من كتاب مازال قلمهم يخط كلماته في صفحات الجريدة.

وجاءت معظم هذه التهاني تعقيبا على مقال رئيس التحرير المعنون (اعترافات في بلاط العدد 6000) حيث قال الكاتب محمد جبر حسن في تهنئته (الاستاذ الفاضل احمد عبدالمجيد: بلا حسد مقالتك لا يكتبها الا شاب معافى من السكر والضغط ويمتلك ذاكرة نشطة ومستدامة.. ادام الله لكم الصحة والعافية وطول العمر لتكتبوا افتتاحية العدد 12000 ان شاءالله). فيما كتب الزميل وائل متي من غربته (العزيز والاستاذ والمعلم الدكتور احمد عبد المجيد. اسعدتني كثيرا كلماتك بحقي وبحق زملاء (الزمان) أرجو من الله ان يعطيك الصحة والعافية لخدمة الكلمة الحرة. سلامي وتحياتي لزملاء الزمان الغراء) وقالت مروة الطحان معقبة (روعة دكتور وان شاء الله صحة وعافية دوما).

وقال المصمم عمر حسين الذي امضى سنوات عدة في اروقة (الزمان) (استاذنا الكبير.. دكتور احمد المحترم.. كنت نعم المعلم والصحفي الذي تعلمنا منه الكثير.. ندين لك بالكثير.. امنياتي لك بوافر الصحة).

وتضمنت تهنئة الاعلامي رياض المحمداوي الكلمات التالية (قليلة هي الاسماء الخالدة المحفورة في قلب التاريخ. وانت واحد منهم الذي تشرف به التاريخ الصحفي والمهني العراقي ان يدرج اعماله المبدعة وعبقريته الصحفية والمهنية في اولى السطور .والذي علم جيلاً ان يرفع شعار لا للمستحيل والارتقاء بالمهنة بعمل اشياء من لاشئ .لقد تعلمنا منك الكثير ولانزال نتعلم .فشكرا لك على كل مابذلت من جهد حتى بفضلك اصبحت الزمان مدرسة للمهنة ومرجعاً يحتذى به ومؤسسة يثق بها القارئ ويحترمها وباتت مناط اهتمام الصغير والكبير واصبح لها تاثير واسع في الرأي والنصح واتخاذ القرار. وبهذا استطعت ان تكون معلمآ حاضرا في كل الاوقات. شكرا لك مرة اخرى على رفدكم الوسط الاعلامي والصحفي العراقي بكل ماهو فخر ونزاهه ورقي. فمهما كان للزمان تقلبات ورياح فانت شراع باسق في مركب الصحافة العراقية. ويشرفني انني كنت احد الذين عملوا تحت قيادتك عن بعد وتعلمت من توجيهاتك مالا اتعلمه من احد. اللهم يمن عليك بالعافية والصحة وان لايحرمنا من اطلالتك علينا).

وفي تهنئته قال عبدالستار الاسماعيلي (اجمل تهنئة لأحلى كادر نبعثها لكم أيها الاحبة المبدعون… تحياتنا).

وتضمنت تهنئة صفاء الصالحي الكلمات التالية (نس?ل الله للدكتور احمد عبد المجيد البركة في الصحة والعمر وان يديم عليه نبض قلبه وبوح قلمه ورجاؤنا ان لايغيب الصوت النزيه والفكر الرصين ..مبارك للجميع هذا العطاء).

وقال الكاتب ثامر مراد تعقيبا على المقال (اخطر شيء هو الشعور بانك وحيد في مدار يضيق من حولك….” رائع) مضيفا (من أجمل الصحف عندي هي صحيفة الزمان حقا لأسباب كثيرة منها الدقة والجمال.. لم أشتر يوما جريدة عداها منذ صدورها… بالأضافة الى ذلك أشعر أنني جزء منها وإن لم أصل مكانها يوما ما أقصد مكان العمل لكنني أشعر أنها تمثل بالنسبة لي تاريخاً آخر. حينما كنت في وزارة الأعلام شعبة المراسم في زمن صلاح المختار كنت أشاهد أحمد عبد المجيد يدخل الى الوزارة لقضاء عمل ما..كنتُ معجبا به من بعيد بشكل لايوصف. كنت أقول في نفسي هذا الشاب رائع ونشط ومثقف جدا. كنت أراه في أكثر السفرات التي تنظمها وزارة الأعلام للصحفيين أيام الحرب المرعبة. جمعتني معه المصادفة يوما ما بعد تحرير الفاو حينما كنت مترجما لكل الصحفيين أنذاك وعندما نزلنا على السدة الترابية وترجل كافة الصحفيين وطلب مني أحد الضباط أن أصرخ بأعلى صوتي محذراً الجميع من عدم النزول الى ألأرض المنخفضة لأنها مكتظة ومزروعة بألغام كثيرة ولم يتم تنظيفها إلا أن مراسل القناة الألمانية سخر مني ونزل مع المصور وفي نفس اللحظة إنفجر عليه لغم وقطعت قدمه ..كان الموقف مرعباً بالنسبة لي لأنه كان يصرخ وباقي الكامرات تصوره..شعرت بدوار شديد وكاد يغمى علي ..كان أحمد عبد المجيد قريبا مني وصرخت عليه أحمد سيغمى علي إجلب قنينة ماء ورشها على رأسي وأسرع أحمد الشاب الجميل النشط وجلب قنينة ماء وسكبها على رأسي وعادت الحياة لي من جديد. لا أنسى ذلك الموقف أبدا أبدا…. شكرا أحمد عبد المجيد لقد كنت رجلا رائعا… كم أحبك).

قامة صحفية

فيما اكدت الزميلة خولة العكيلي (ليس غريباً على قامة صحفية مثل استاذي الدكتور أحمد عبدالمجيد أن يستذكر كافة العاملين معه في الزمان دون أن تخونه ذاكرته التي بدت فتية في هذا التقرير (ماشاء الله) تجاوز فيها كل مابدر من البعض بقصد او بدون قصد، صاحب القلب الكبير يعبر عن أمتنانه للجميع دون استثناء، تحية خالصة لك دكتور أحمد ولكادر الجريدة). وعقب محمد الحسني (كلام جميل). فيما قال الزميل محمد خليل كيطان (احييك استاذنا الكبير د. احمد عبد المجيد على هذه الذاكرة المتقدة التي تدل على اهتمامك بمن حولك .. نحن مقصرون بحقك وحق امنا (الزمان).. ربي يحفظك ويديمك استاذاً كبيرا في بلاط صاحبة الجلالة وكل الود والتحايا الى الزملاء العاملين في الزمان .. وكل عام وانتم بالف الف خير). وقال احمد عباس الذهبي (ربي يسلمك يا نقي القلب). وقال الكاتب ادهام نمر حريز (ارق التحايا لكم)، فيما اكد حسن السراي (مناسبة مهمة جدا غير إعتيادية وإستذكار مؤثر جدا من رجل نذر نفسه للقلم وللصحيفة، نتمنى له الصحة والعافية ولزملائه الخير والتوفيق وللزمان الغراء دوام التالق والنجاحات) .

كما تلقى رئيس التحرير رسائل من اعلاميين وزملاء عبر الهاتف الجوال تعقيبا على المقال منها رسالة من جمال هاشم قال فيها (سلم يراعك، سرد جميل واستذكار نبيل برغم ما يكتنفه من احساس بالوجع وتراجع في الامل والتأمل! دوام الصحة وموفور العافية والحضور اللافت. دمت للجميع اخا وصديقا وزميلا) وكتب علي خيون (شكرا لكرمك).وقال شامل حمدالله (اعترافات لفضلكم اولا واخيرا انتم طيبون دكتور، واصلاء في المهنة وفي الخلق. دمتم عمراوقلما وفكرا).

وكتب زيد الحلي (قرأت اعترافات في بلاط العدد6000.. يالعبق سطورك، وعمق ذاكرتك وتجذر مودتك لصحبك، سلمت وبالمحبة ستطرد السكري والضغط ان شاءالله.. محبتي العالية). وكتب عبدالله عباس (شكرا مقدما..دائما متفضل ونموذج للخلق الكريم).وكتب فيصل جاسم (شكرا جزيلا اخي العزيز).

وارفق الزميل شاكر صالح المقيم في تركيا حاليا مع باقة ورد جميلة ارسلها لـ(الزمان) عبارة (6000 نجمة تضيء في سماء الصحافة وتضيء سفر الاعلام). فيما شكر الزميل باسل عبدالجبار محرر صفحة قضايا الناس في (الزمان) كاتب الاعترافات على وفائه لزملائه وتمنى للجريدة دوام الاستمرار.

وجود مبدعين

وقال الاعلامي محمد الياسري (كل عام وجريدتنا وكوادرها بالف الف خير ويارب العدد عشرين الف بوجود هؤلاء المبدعين).

وفي تهنئته قال خالد الخزرجي (ستبقى استاذ احمد سراجا منيراً يضيء لـ(الزمان) كلماتها .. وينير ألطريق لكل عشاق وأصدقاء (الزمان)… صحة وسلامة وعمراً مديداً اتمناها لكم ايها ألقلم ألخالد). وقالت سندس احمد محمد(بارك الله بجهودكم). وقالت همسه السامرائي (كل عام وكادر جريدة الزمان بالف خير ومن إبداع لإبداع دمت ودام ألقك استاذ كمال مصطفى).وقال عادل عزيز(كل عام وجريدتنا الزمان بكل خير وتبقى..على طول الزمان).وتمنى حمزة فيصل المردان (التوفيق والنجاح للجميع). وقال احمد عبدالرحيم الساعدي (الله يحفظ كل العاملين في هذا الصرح الكبير).