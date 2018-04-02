إرحموا عمتكم النخلة – حامد الزيادي

حبا الباري عز وجل ارض العراق بالخيرات والنعم واغدق عليه العطايا بالرزق والكرم مما كان له الأثر على قيام اقدم الحضارات التي عاشت فيها الشعوب والأمم، فكانت السباقة بالاختراعات والاكتشافات على باقي الحضارات الاخرى، فاولت الزراعة الاهمية الكبرى على باقي الامور لتوفر مقوماتها من الأنهار والارض الخصبة وتنوع المناخ على مستوى خارطة الوطن، ومن اهم ما تعلق به العراقيون هو (النخلة) التي ينادونها بـ(عمتنا النخلة) لشدة تعلقهم بها والمكانة التي خصها الله تعالى وقد ذكر النخل في القرآن الكريم إحدى وعشرين مرة في إحدى وعشرين آية؛ موزعة تلك الآيات على ست عشرة سورة ((نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ… (الأنعام/99). 2- وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ… (الأنعام/141)))،لهذا تحتل النخلة العراقية خصوصية ومكانة مرموقة لا تنحصر بالمادية بل لها دلالات معنوية ونفسية وفنية وغيرها فقد خصص لها العراقييون منذ اقدم العصور مراتب من التقدير والاهتمام وقد وجدنا ذلك في الرسوم السومرية والبابلية والاشورية وقد استحوذت على رموزهم وعملاتهم النقدية وكذلك مراسلاتهم البريدية وغيرها مما شجعهم على الاكثار من زراعة النخيل على مجاري الانهار وحتى في البوادي والهضاب وقد وجدنا نصوصاً قانونية في مسلة حمورابي تحمل عقوبات قاسية على من يقطع النخيل او يعتدي عليه، مماانعكس على تكاثر وتزايد البساتين فكان يسمى العراق بارض السواد لكثرة النخيل ومدى العناية به، لكن يؤسفنا ان عجلة الزمن صارت تنازلية بعدد وحجم ما ينتج العراق من النخيل!! واغلب هذه الأسباب (بشرية) لضعف العلاقة الحميمة التي كانت موجودة وغياب العقاب والرقابة المطلوبة بالتوسع السكاني على حساب الأراضي المزروعة بالنخيل تاركين الأرض البور في هجمة وحشية على قامات النخيل الباسقة والتي حملت معها تعب السنين لكل من زرع وتغزل بها ولم يلتفت لشموخها وصبرها والمها الممزوج بمعاناة وعذابات الشعب العراقي وقصته مع الأسى والمحن!، فبعد ان كان نخل العراق يتكاثر بموازاة شعبه وعدد نخيله بعد افراده بل يتجاوزه قليلا في بعض الأحيان حتى وصل رصيد العراق الى اكثر من 22 مليون نخلة على خط واحد من الجرد السكاني لشعبه!، فما عدا مما بدا اليوم تنهار هذه البورصة ويتناقص عدد النخيل بعدد سكان اصغر محافظة ؟!، فاين القوانين الرادعة واين الرعاية المطلوبة التي تعيد الكفة من جديد؟!، ويرجع ذلك التفوق الذي كان يتربع العراق على مراتبه الأولى في دول المنطقة،ونطالب الحكومة ان تولي الاهمية البالغة وتعيد جرد عدد النخيل وتقيم المراكز والمختبرات التي تطور الاصناف النادرة وتكثيرها وتمنع جرف البساتين وتخصص ارقام لكل نخلة كي تحظى بالرعاية اللازمة التي تحافظ عليها من الامراض والاهمال، كذلك تتحمل كل المؤسسات التعليمية والثقافية بنشر ثقافة العناية بالنخيل وترسيخ الأعتزاز به كي ينمو معنا في كل خطوة لاعادة هيبة النخلة التي تم التقاعس ضدها ونكران جميلها وما تعطية من قيمة غذائية تنفرد بها عن باقي المزروعات الاخرى، لهذا علينا ان نسجل موقفاً للتاريخ نستحق ما قيل (زرعوا فاكلنا ونزرع فياكلون) ونكون اهلا لتلك الجهود التي سجلها اجدادنا كي نقف امام قامات ما زرعوا ونتغنى ونعتز بها فهل نحن على استعداد ان نترك لاجيالنا القادمة ما يقفون بجانبه او يستعينون (بالفوتوشوب) كي ينتموا لبلد النخيل ؟!، وما يحز بالقلب ان نرى تسلسل العراق البلد الاول بالنخيل (سابقا) ان يتراجع لذيل القائمة كل يوم!! ومالم ننهض بالمسؤولية ونشد العزم والاصرار سوف لن ترحمنا الاجيال ولن نستحق ما ناكله مما زرعه الاجداد فطوبى لمن ينتصر للنخلة العراقية الأصيلة التي ننظر لها بشموخ صبر العراقيين والتي لم ولن تنحن قاماتها كما صبروا ورفضوا الذل والهوان فالف تحية لمن يؤيد مشروعنا الداعي لاعادة هيبة النخيل من جديد.

البصرة