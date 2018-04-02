شبابنا وسياسيونا – سنان باسم

نعم لهم الغد، بكل الاحوال وبوضعنا هذا، الذي بات مضربا للمثل، لهم الغد الامثل والقصد هنا نحو اجيال ستلحق بنا، او لهم غد لامحالة من خسارته الى افراد اشتروا المتعة الدنيوية يملؤهم حقد سنوات عجاف مروا بها، بتاريخ وعراقة هذا البلد.

والكلام دون التخصيص يشمل من لطخ يده بكعكة السياسة السائحة، والكلام دون تخصيص عن بشع مقامر يشبه حياتنا بأنها ورق لعب على طاولة بلا مبالاة من خسارة او ربح.

مقدمتي هذه تخرج من بطانة الجزع، بعدما انتظرنا كودو ولم يعد، لنقص عليه حكاية الصبر والنظر دون حراك، وفي القلب غصة ولايملأ الصدر سوى جملة واحدة، ماذا جنيناه من هجمة غرباء؟

نحن الشباب لنا الغد، اي غد هذا الذي تجذر في مخيلتنا منذ ان كنا صغارا في حرب طاحنة ونعانق الامنيات بانتهاء حرب لاخاسر فيها ولا رابح، لنعلن وجودنا الادمي ولنكتب املا جديدا في الحياة والبناء.

ولكن السنوات مرت وانتظرنا ومرت وتعب فلان وجاعت فلانة، ولم يأت كودو ولم يطر العصفور وزالت الالوان، واستبدل المشهد بقتل ودمار وتخريب .

ليمر ذات المشهد علينا في كل عام، وعود وتكرار وعود، برغم وجود البعض والقلة من اصحاب الضمير، الا ان الغلبة دائما للشرير كما عهدنا ذلك في افلام الكاوبوي او الاكشن.

الامل يتجدد هذه المرة على اقل تقدير، هو قابل للتطبيق وليس شعارا او امنية تتلاطمها الاعين في مخيلة لاتهدأ.

الامل يتجدد حينما نصنع التغيير ونأتي بالافضل وننتخب الاكفأ ليمثلك ويمثلني، ويمثل حسن وعمر واحمد وهيفاء وسلمى.

كل الاصوات صارت اليوم تصيح بوزن واحد، وهو نادر الحدوث مع معطيات الحياة، لكن الحال مختلف في بلادنا، فالصرخات تشابهت في الوزن والمضمون، والكل يطالب بالتغيير والغاء اهم مبدأ خرب لوحة الديمقراطية، المحاصصة المقيتة.

لاننكر ان الجهود التي بذلتها الحكومة مؤخرا، اشير لها بالبنان والترحاب، بعد تذويب الجسم الطائفي الجاثم على رقعة التغيير، ولكن اصواتا تعالت في الاونة الاخيرة تطالب بدور اكبر للشباب وتغيير من اخذ دوره واخفق ، الامنية تترجم الى فعل ونعقد العزم على التفعيل، اما التمني ومجالسة البيت والشتم والتشهير دون ادنى حل، فيشبه بحاله المثل الذي يقول (تنابلة السلطان او تنبل ابو رطبة) ولمن لايعرف المثل فأن احد التنابل اي الكسالى والذي لايقدرون على فعل اي شيء، كان مستلقيا تحت احدى اشجار النخيل للاستظلال وكان يمني النفس بأن يسقط الرطب في فمه مباشرة ولايكلف يده بحملها من الارض.

القصد والغاية في نهاية الامر يتقاسمه اثنان، صاحب الشأن (الشباب)، والمسؤول عن النداء بالتغيير (السياسي)، اعطوا لنا المساحة في العمل والتنفيذ وسنبني غدا افضل لاجيال مقبلة.

لاتلومونا على مافعلتم بنا، اذا اخفقنا في تحقيق الامثل، ولن نلومكم اذا لم تحققوا لنا مانتمناه، لان الاصبع الذي جاء بكم الى السلطة هو المسؤول عن تكرار الخطا.

بغداد