الدوريات الأوربية: ليون يواصل صحوته ويضغط على مرسيليا

أتلتيكو يقلّص الفارق مع برشلونة وتوتنهام يكسر عقدة ملعب تشيلسي

{ مدن – وكالات: أفلت أتلتيكو مدريد من كمين ديبورتيفو لا كورونيا بعدما تغلب عليه بصعوبة بهدف نظيف خلال اللقاء الذي احتضنه ملعب …واندا ميتروبوليتانوî مساء اول امس الأحد في إطار الجولة الـ30 بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم. يدين …الروخيبلانكوسî بالفضل في هذا الانتصار للمهاجم الفرنسي كيفين جاميرو صاحب الهدف الوحيد في الدقيقة 34 من علامة الجزاء. ولم يكن الفريق الجاليثي لقمة سائغة أمام أصحاب الأرض واستطاع على مدار شوطي المباراة أن يهدد مرماهم بفرص خطيرة اصطدمت بتألق معتاد للحارس السلوفيني يان أوبلاك، الذي أكمل مباراته رقم 150 بقميص الأتلتي. وعاد الأتلتي بهذه النتيجة لدرب الانتصارات بعد أن سقط في الجولة الماضية خارج قواعده أمام فياريال (2-1) قبل فترة التوقف الدولي، ليقلص الفارق مع برشلونة صاحب الصدارة، الذي خطف تعادل قاتل من براثن إشبيلية (2-2)، لتسع نقاط بعدما بات رصيده 67 نقطة. في المقابل، فشل الديبور في تذوق طعم الانتصار للمباراة الـ15 على التوالي ليظل موقفه السيء في جدول الترتيب (المركز الـ19 وقبل الأخير) بـ20 نقطة. وفي السياق ذاته، سقط فريق فياريال بالخسارة على أرض ملقا بهدف للا شيء جاء عن طريق اللاعب تشوري كاسترو في الدقيقة 37 من عمر اللقاء من ضربة جزاء.

خسارة تشيلسي على ملعبه

نجح فريق نادي توتنهام في كسر عقدة ملعب تشليسي إثر التغلب على البلوز على ملعب ستامفورد بريدج في لقاء الجولة 32 من الدوري الإنكليزي الممتاز. وكان المهاجم الإسباني القادم من ريال مدريد الإسباني الصيف الماضي، ألفارو موراتا قد تقدم بالهدف الأول لفائدة أصحاب الأرض في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول، قبل أن يتمكن النجم الدنماركي والمطلوب في برشلونة الإسباني، كريستيان إريكسين من إدراك هدف التعديل لمصلحة السبيرس في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع من أحداث الفترة الأولى. وفي الشوط الثاني، أضاف ديلي آلي نجم الوسط الإنكليزي الهدف الثاني لفريق شمال لندن في الدقيقة 62، قبل أن يعود ويسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 66. وبذلك، يكون فريق شمال لندن قد حقق أول انتصار له خارج الأرض في معقل تشيلسي، ستامفورد بريدج، منذ شباط 1990. يُذكر أن خسارة البلوز تبعدهم عن المركز الرابع المؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوربا الموسم المقبل، حيث تجمد رصيدهم عند النقطة 56 في المركز الخامس، بفارق 8 نقاط عن توتنهام، صاحب المركز الرابع. وأعرب ماوريسيو بوتشيتينو، مدرب نادي توتنهام هوتسبير، عن سعادته بالفوز الثمين الذي حققه فريقه أمام تشيلسي. وحدد المدرب الأرجنتيني مزايا الفوز على تشيلسي، حيث قال : انتصار رائع لنا وثلاث نقاط غالية، نحن في وضع جيد للتواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى، والقيام بذلك في نهاية الموسم هو التحدي .. خلال اللقاء أظهر الفريق شخصيته وقدراته العالية واستحق الفوز î . وتابع حديثه بالقول : î نتيجة رائعة لجميع مشجعينا وأنا سعيد جداً من أجل دالي، لقد كانت فترة صعبة بالنسبة له، لكني أحب موهبته وشخصيته .. أنا سعيد جدا له لأنه يستحق ذلك، في النهاية هو لاعب موهوب وعمره 21 سنة فقط وأحيانا ننسى ذلك الأمر ويكون التوقع أكثر من اللازم î . وعلق المدرب الأرجنتيني على هدف إيركسون، حيث قال : î إنه هدف رائع .. أعتقد أن الأمر يتعلق بمهارات اللاعبين، كما ظهرت مهارة ديلي في الهدف الثاني من حيث استلامه للكرة وطريقة إيداعها المرمى î . واختتم بوتشيتينو تصريحاته بالحديث عن الجانب التاريخي من انتصار فريقه على البلوز بالقول : î نعم، إنه الفوز الأول لنا على تشيلسي في ستامفورد بريدج منذ 1990، وأنا سعيد للغاية وسعداء أكثر بسبب ما يشعر به جمهور الفريق بعد تلك المدة الطويلة جدا عليهم دون الفوز هنا .. لكنها لا تزال ثلاث نقاط فقط، أحتفل بنفس ما أقوم به في أي لقاء آخر.

فوز ليون

استمرت صحوة ليون الرابع وحقق فوزه الثالث توالياً بعد ثلاثة تعادلات، على حساب مضيفه تولوز الذي يصارع للهروب من شبح الهبوط، 2-صفر. ورفع ليون رصيده إلى 60 نقطة وأعاد الفارق بينه وبين مرسيليا الثالث إلى نقطتين، في حين وقف رصيد تولوز السابع عشر عند 30 نقطة. وخرج ليون من جميع البطولات ولم يبق له سوى المقعد الثالث المؤهل لضمان المشاركة في دوري أبطال أوربا الموسم المقبل. وافتتح ليون التسجيل بواسطة الهولندي ممفيس ديباي إثر عرضية على خط المنطقة من حسام عوار تابعها بيمناه قوية على يمين الحارس لافون (23). وأنهى ليون الشوط الأول بهدف ثان لديباي الذي نفذ بنجاح ركلة جزاء تسبب بها الإيفواري إبراهيم سنغاريه إثر عرقلته لتانغي ندومبيلي في المنطقة المحرمة (43). وفي الشوط الثاني، سنحت لكلّ من الفريقين عدة فرص مناسبة للتسجيل نجح الحارسان في إبطال مفعول معظمها. وفاز مونبلييه على مضيفه كاين 3-1 في المرحلة الحادية والثلاثين من الدوري الفرنسي لكرة القدم ليصعد للمركز الخامس مؤقتاً. وتقدم مونبلييه بهدفين في دقيقتين خلال الشوط الأول عن طريق الإيفواري جوفاني سيو (21) والتونسي إلياس السخيري (23). وفي الشوط الثاني، أضاف سيو الهدف الثاني الشخصي والثالث لفريقه (54) قبل أن يسجل إيفان سانتيني هدف الشرف لكاين (87). وانتقل مونبلييه إلى المركز الخامس برصيد 45 نقطة بفارق الأهداف أمام رين الذي تأجلت مباراته مع موناكو حامل اللقب إلى يوم غد الأربعاء بسبب خوض الأخير نهائي كأس الرابطة حيث خسر السبت أمام باريس سان جرمان صفر-3. واستفاد مونبلييه أيضاً من خسارة نانت أمام ضيفه سانت إتيان بثلاثية بيضاء سجلها ماتيو دوبوشي (18) وريمي كابيلا (54 و63)، وتوقف رصيده عند 44 نقطة. وبقي نيس ملاحقاً لمونبلييه بعد أن بقي متخلفاً بفارق الأهداف عنه وعن رين أيضاً، وذلك إثر فوزه على مضيفه تروا بهدفين سجلهما الحسن بليا (16 و83). وخسر ليل قبل الأخير أمام أميان صفر-1 سجله الكولومبي ستيفن مندوزا (53). وتعادل ستراسبورغ مع ضيفه متز الاخير بهدفين للكاميروني ستيفان بوهاكن (17) وأرنست سيكا (80) مقابل هدفين لإيمانويل ريفيير (24 من ركلة جزاء) وفلوران موليه (46). ونقصت صفوف ستراسبورغ أولاً بطرد السنغالي عبد الله ندور بالبطاقة الحمراء (64)، ثم نقصت صفوف متز بعد نيل اللوكسمبورغي وحيد سليموفيتش الصفراء الثانية (77). وتعرض بوردو الذي يخوض واحداً من أسوأ مواسمه، لخسارة جديدة عندما سقط الأحد على أرض مضيفه غانغان 1-2 فتوقف رصيده عند 37 نقطة. وتقدم صاحب الأرض بهدفين نظيفين عبر كليمان غرينييه من ركلة حرة (55) والسنغالي مصطفى ديالو (59). وحصل بوردو على ركلة جزاء قلّص منها البرازيلي مالكوم دي اوليفيرا الفارق بعد أن سدد الكرة على دفعتين تصدى للأولى الحارس السويدي كارل يوهانسون (80).