الشرطة تعمّق جراح كربلاء برباعية نظيفة

ثنائية داود تقود النفط للفوز على النجف في الممتاز – الناصرية من باسم ألركابي

جدد فريق الشرطة الوصيف فوزه الأول بالنتيجة العريضة والمتوقعة أمس الأول على متذيل الترتيب كربلاء بالتغلب عليه بأربعة أهداف دون رد كما نجح النفط في تخطي النجف بهدفين لواحد في اخر مباراتين ضمن الجولة الأولى من المرحلة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز بكرة القدم عندما رفع الشرطة رصيده الى 42 نقطة مدينا بالفوز إلى اللاعبين حسين عبد الواحد الذي افتتح التسجيل بعد مرور 11 د على بداية اللعب قبل ان يعززه علاء عبد الزهرة بتسجيل الهدفين الثاني والرابع وكان امجد وليدقدسجل الهدف الثالث وكان بإمكان الفريق ان يزيد غلة الأهداف امام السيطرة الكبيرة على مسرح المباراة التي زادة من معاناة كربلاء كما أعلن عنها المدرب حيدر محمد وبنفس الوقت كان بامكان لاعبي كربلاء تقليص الفارق امام اكثر من فرصة ذهبت بسبب عدم التركيز ليعود بخيبة النتيجة وتجمد الرصيد 13 نقطة متلقيا الخسارة الرابعة عشرة وسط تزايد مخاوف الأنصار في ان يفقد موقعه وفرصة البقاء امام تهديد النتائج التي قد تاخذه للهبوط للدرجة الادنى اذا ما استمر متراجعا في النتائج المخيبة في ظل استمرار مشاكله حيث لازمة المالية التي تسببت بترك عدد من اللاعبين للفريق التي لازالت تواجه المهمة التي زادت صعوبة امام اختلال التوازن وفشل اللاعبين في مواجهة الامور في وضع حدا للنتائج المخيبة التي مهم ان تعالج من هذه الاوقات التي افتقد فيها الفريق لعكس أسلوب اللعب الي لم تمكنه من الحد من تراجع الاداء والثقة حتى في مباريات الأرض والنتائج السلبية التي زادت من الطين بله وباتت الامور تتطلب استعادة الثقة وتدارك الامور امام العمل المطلوب لتغير ملامح اللعب ولان الفريق المقبل على مباريات صعبة متوقع ان يصطدم بها امام تراجع معنويات اللاعبين كما تعكسها النتائج المخيبة التي خيمت على روحية اللعب التي افقدت الفريق حالة الاستقرار امام سلسة النتائج التي تحتاج الى تغير سريع امام صراع فرق المؤخرة وتشديد الفريق للاخر وكل منها يسعى لتشكيل عائقا للاخر واحتدام الصراع على البقاء والعمل على تفادي الامورقبل فوات الاوان.

حالة الإحباط

من جانبه يكون فريق الشرطة قد تجاوز حالة الإحباط بعد ثلاث تعادلات امام ميسان والنفط والصناعات وخسارتي الجوية والكهرباء وانعكاساتها على واقع المشاركة باستقالة رئيس النادي ايادبنيان قبل ان التصدي للمباراة عندما قطع خطوة مهمة ممثلة بالعودة لسكة الانتصارات وتقليص الفارق مع المتصدر الزوراء الى 8 نقاط واستعادة اللاعبين للتوازن بعد العودة للمنافسات التي تشكل التحدي للفريق الذي يحث الخطى في ملاحقة الزوراء وهذا مرهون بعطاء اللاعبين وأهمية تحسين الأداء في قيادة المواجهات والاستفادة من بقية النتائج الأخرى عندما تعادل الجوية والميناء في الوقت الذي سيتواجه الجوية والزوراء الأسبوع الحالي لكن المهمة وتعزيز الحضور متوقف على عطاء اللاعبين الذين نجحوا في تقديم الأداء الفني العالي والهيمنة على لقاء كربلاء بكل تفاصيله في ظل الفوارق والحالة الجيدة للاعبين وعزم الشرطة على تغيرها لغلق الأبواب بوجه النتائج لسلبية وتحقيق العودة القوية امام تحقيق رغبة الأنصار في تشديد الخناق على الزوراء و من خلال تقديم المستويات المطلوبة وخوض المباريات بقوة وتركيز واللعب من دون أخطاء والاستفادة من العودة المذكورة بالفوز على كربلاء وفتح سجل المرحلة الحاسمة بالنتيجة الجيدة وإضافة النقاط كاملة والانطلاق بقوة وتركيز للفريق الذي يضم مجموعة أسماء معروفة تشكل مفارز قوية قادرة على صنع الفرصة في أجواء عمل تحرص الإدارة ان تبقيها قائمة لتحقيق فرصة المشاركة ورغبة الجمهور الذي تواجدت منه إعداد قليلة احتجاجا على النتائج الأخيرة التي يأملون ان تتغير بوقت المدرب باسم قاسم المتوقع ان يتولى المهمة من الدور المقبل عندما يخرج الى البصرة لمواجهة البحري الذي كان قدخسر اللقاء الأول بالعاصمة بأربعة أهداف لواحد.

مواصلة النتائج

ومؤكد ان الفريق يريد مواصلة نتائجه مرورا بملعب الزبير وتحقيق النتيجة المطلوبة لتحقيق تطلعات جمهوره إزاء مخاوف اللعب في المحافظات بعدما تعادل في أخر خروج له الى ميسان وتأثيرات تلك النتيجة على الموقف وكيف تأخر عن المتصدر لأبل كاد ان يخسر مركز الوصيف الذي لايبدو بعيد عن رغبة الجوية الذي فرط بأربعة نقاط من تعادلين مع الوسط والميناء وكاد ان يخسر تلك المباراتين خصوصا امام الميناء الفريق الذي عاد بقوة وقدم المستوى المقنع في عودة تستحق الإشارة من خلال تقديم صفوف متكاملة قدمت الاداء الطيب ويامل ان يكون له دور في الأيام القريبة في تحسين موقعه اذا ما نجح في لقاءيه المؤجلين مع ميسان والنفط بعد تصاعد روحية اللعب في نتيجتين جيدتين بالفوز على الصناعات والتعادل مع البطل ومهم ان تاتي العودة بعد التوقف بهذه القوة والتركيز على الامور. ويامل جمهور الفريق ان يتواصل اللاعبين في العطاء ومواصلة صحوته وهو العازم للتعبير عن رغبته في المنافسة وعكس روحية اللعب التي تراجعت في فترة من فترات المرحلة الأولى قبل ان يتولى ناظم شاكر الامور وتحمل المسؤولية في أحرج الأوقات التي يمر فيها الفريق ولازالت اثارها قائمة للان كما تشير إخبار المدينة لكن المدرب نجح في تغير شيء من الامور والدفع بها إمام مهمة المنافسة المطلوبة التي قبلها بنفسه وهو يعول على جهود لاعبي الفريق والعمل على تقليص الفارق خطوة خطوة وجولة بعد جولة.

فوز النفط على النجف

وحقق النفط فوزا مهما بتغلبه على النجف بهدفين لواحد ليرفع رصيده الى 36 نقطة على بعد ثلاث نقاط من الجوية وله مباراة مؤجلة مع الميناء البصري في مواقعه مستفيدا من مباريات الأرض بشكل كبير في تعزيز دوره ونتائجه في عمل مهم ومؤثر. عزز من دوره في المنافسة من خلال تصاعد عطاء اللاعبين المتصاعد في توجه جيد والتصميم على تحقيق النتائج المهمة التي يرسم لها المدرب حسن احمد الذي يبدو وضع خطة لدعم اداء اللاعبين في وضع اختلف عن بقية الفرق عندما استمر في الاعتماد على الوجوه الواعدة من موسم لاخر وتحديدايقاع اللاعبين اللافت خصوصا امام الفرق الجماهيرية قبل ان يستمر للموسم الثاني في مواقع المقدمة ويهم كثيرا في التقدم للإمام بعدما نجح في ملعبه وخارجه ولو الطريق لازالت طويلة امام المدرب الذي يؤدي دورا واضحا في تقديم الوجوه التي ألزمت الفرق للتسابق على انتدابها كما تحضى مباريات النفط باهتمام المرقبين ووسائل الإعلام من خلال الأداء والعروض الفنية التي يقدم الفريق في الفترة الأخيرة التي منحته فرصة الظهور أفضل من البداية عبر اللعب بمعنويات عالية امام طموحات المنافسة وانهاء الموسم في احد المواقع المهمة كما فعل الموسم الاخير عندما بقي الى أخر جولتين منافسا على الصدارة قبل ان يخرج وصيفا في أفضل انجاز عبر جميع مشاركاته. ودعم نتائج الفريق هذه المرة ترابط صفوف الفرق ممثلة بقوة الدفاع في أفضل حال مشاركة مع الشرطة عندما استقبل 21 هدفا من 20 مباراة ومهم ان يظهر الدفاع بهذه الحالة والروحية الفاعلة واللعب بالطريقة التي حققت له الفوز تسع مرات والتعادل مثلها وخسر واحدة قدتكون مفاجأة إمام الصناعات قبل ان يعود بقوة ويحقق النتيجة المطلوبة بفضل الدور المهاري لمحمد داود الذي قاد الفريق للفوز بهدفيه الأول د25 الثاني 60 فيما سجل للنجف علي كاظم 36 وتظهر النتيجة دعما لكتيبة النفط لمهمة الخميس المقبلة في مواجهة الطلاب والعودة بالنتيجة المخيبة من ميسان وهو ما يهيأ أجواء لتحقيق النتيجة المطلوبة لشباب النفط في تعميق جراح الطلاب وجمهوره الناقم على الادارة.

تحديات النجف

من جانبه لازال النجف يواجه تحديات مباريات الذهاب رغم فوزه ما قبل الدور المذكور على الأمانة بثلاثية نظيفة رغم انه واجه فريقا منظما وقويا وفي خطوط فاعلة وعاملة وعادة ما تحمل مباريات الذهاب للكل مخاوف وتصدعات عندما تلقى الفريق الخسارة السادسة مضيعا فرصة التقدم لمواقع الكهرباء الذي بقي خامسا ثم النجف سادس 30 نقطة ويرى جمهوره اهمية التوازن في النتائج وان لاتقتصر على مواجهات الارض التي لايمكن ان تسهم بشكل كامل لدعم المشاركة للفريق الذي تحسن في الفترة الأخيرة من المرحلة الأولى ويدرك علي هاشم صعوبات المباريات القادمة في ظل الصراع القوي الذي بدا من الجولة المذكورة ويتفهم المدرب طبيعة المباريات ومدى تأثير موقف الفرق الطامح للبقاء في احد المواقع المهمة وحددت لجنة المسابقات مباريات الدور الثاني التي تنطلق يوم غد الأربعاء وتستهل بلقائي الميناء والكهرباء ونفط الجنوب والأمانة علة ان تتواصل لمباريات في اليوم التالي بإقامة سبع مباريات وفيها يلعب زاخو والحدود ويضيف النجف الصناعات ويستقبل كربلاء الوسط والسماوة ميسان ويتواجه الديوانية وفريق الحسين ومواجهة قوية بين الطلاب والنفط وموقعة مهمة بين الغريمين الجوية والزوراء على ان تختتم المباريات بلقاء البحري والشرطة الجمعة المقبلة في البصرة.