في المرمى

إنتخابات القدم والقادم غامض – هشام السلمان

قضية شائكة لم تكن بهذا التعقيد ولا الحساسية قبل ان يعلن عدد من نجوم كرة القدم العراقية عن ترشيحهم لمناصب توزعت بين (الرئيس والنائب والعضو) .. المشكلة الرئيسية التي واجهت إمكانية دخول نجوم الكرة او الراغبين في الحصول على منصب في الهيئة العامة (لجمهورية القدم) كان النظام الداخلي واليوم اصبحت اكثر من نظام يتكفل في الابعاد مثلما كثر الجدل بشأن ابعاد الاقطاب الرئيسية للعملية الانتخابية ولاسيما اؤلئك الذين رشحوا بعد ان رفعوا شعار التغيير في المنظومة الكروية العراقية ومنهم عدنان درجال ويونس محمود ونعيم صدام ومن معهم في هذا البرنامج الانتخابي

المشكلة الرئيسية ليست في إبعاد النجوم وعدم السماح لهم في الوصول الى صناديق الاقتراع وحرمانهم من الوصول الى مقاعد الجمعية العمومية لاتحاد الكرة , وانما في اصرار الاتحاد على عدم اجراء تغيير او تعديل مواد النظام الداخلي الذي لايروق لجميع اعضاء الجمعية العمومية استبدال حرف واحد فيه برغم ان اغلبهم كانوا يرددون بان النظام الداخلي لم يمر عليهم ولايعرفون كيف تم تمريره !

القضية تحتاج الى أكثر من وقفة لايقاف التداعيات التي تهدد نتائجها بمستقبل غامض لكرة القدم العراقية , لانها قضية لايمكن النظر اليها من زاوية واحدة وهي زاوية وضع الاهداف النبيلة في مقدمة الاولويات التي من شأنها خدمة الكرة العراقية قبل خدمة الاشخاص الذين يرشحون انفسهم للفوز بالكراسي المتحركة لاتحاد الكرة والتي لايمكن في كل الاحوال ان تكون دائمية لاصحابها.

انتخابات الكرة سواء اقيمت في موعدها المحدد في اليوم الاخير من شهر ايار المقبل أم تأجلت فان تدويلها ودخولها الى (محكمة الكاس) وارد جدا لاسيما وان الاجواء التي تسير فيها عملية التحضير لانتخابات الكرة ملبدة بالغيوم وان سقطت امطارها فانها لاتخدم احدا سواء من القائمين حاليا على اتحاد الكرة أم من الذين يرغبون في الترشيح وسط جدل واسع في المجتمع الرياضي يبدأ ولاينتهي في امور وقضايا اضحت شائكة وربما تصل الى حد القطيعة بين اطراف مختلفة ! ومن ثم تجد القضية تطرح على طاولة التداول الدولي وحينها تضطر الكرة العراقية الى الدخول في النفق المظلم الذي لايليق بها بعد كل هذه السنوات من الانتظار الى اعادتها لوضعها الطبيعي الذي كانت عليه يوما تسجل حضورها القوي في كل الدورات والبطولات التي تشارك بها حتى اصبحت رقما صعبا بين منتخبات العرب واسيا

الكراسي التي يتنافسون عليها هي خراب الكرة العراقية بعد ان اثبتت الايام ان ما تسمعه في الفضائيات وفي وضح النهار هو غيره ما تسمعه في الدهاليز المظلمة فالمصالح الشخصية والمنافع باتت هي الكلمة الفصل لوجوه مختلفة تدعي خدمة كرة القدم في العراق.. الستم معي ..؟