تصفية خلية سفّاح داعش التونسي في صحراء الأنبار

بغداد‭ -‬الزمان‭ ‬

نجحت‭ ‬قوة‭ ‬عسكرية‭ ‬عراقية‭ ‬خاصة‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬قتل‭ ‬سفّاح‭ ‬الدواعش‭ ‬الملقب‭ ‬بأبي‭ ‬طه‭ ‬التونسي‭ ‬ومعه‭ ‬تسعة‭ ‬من‭ ‬مرافقيه‭ ‬بعملية‭ ‬نوعية‭ ‬نفذتها‭ ‬في‭ ‬صحراء‭ ‬الأنبار‭ ‬غربي‭ ‬العراق‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬لايزال‭ ‬لعناصر‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬ظهور‭ ‬بين‭ ‬الفينة‭ ‬والاخرى‭ ‬لاسيما‭ ‬في‭ ‬الطرق‭ ‬الصحراوية‭ ‬الحدودية‭ ..‬

ونقل‭ ‬موقع‭ ‬السومرية‭ ‬نيوز‭ ‬عن‭ ‬مصادر‭ ‬استخبارية‭ ‬قولها‭: ‬‮«‬جاءت‭ ‬هذه‭ ‬العملية‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬تلقينا‭ ‬معلومات‭ ‬استخباراتية‭ ‬دقيقة‭ ‬تفيد‭ ‬بمكان‭ ‬تواجد‭ ‬الإرهابيين‮»‬‭. ‬وأضافت‭ ‬المصادر‭ ‬أن‭ ‬‮«‬القوة‭ ‬الأمنية‭ ‬عثرت‭ ‬على‭ ‬أنفاق‭ ‬سرية‭ ‬لعصابات‭ ‬داعش‭ ‬الإجرامية،‭ ‬واستولت‭ ‬بداخلها‭ ‬على‭ ‬أسلحة‭ ‬وأقراص‭ ‬مخدرة‭ ‬ومشروبات‭ ‬كحولية‮»‬‭.‬

وتشّن‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬بين‭ ‬الحين‭ ‬والآخر‭ ‬عمليات‭ ‬أمنية‭ ‬مباغتة‭ ‬في‭ ‬صحراء‭ ‬الأنبار‭ ‬للقضاء‭ ‬علـى‭ ‬ما‭ ‬تبقى‭ ‬من‭ ‬الخلايا‭ ‬النائمة‭ ‬هناك‭.‬

فيما‭ ‬اعلن‭ ‬مكتب‭ ‬المفتش‭ ‬العام‭ ‬لوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬كركوك‭ ‬،‭ ‬الاحد‭ ‬،‭ ‬القاء‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬عنصرين‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬وقام‭ ‬بتسليمهما‭ ‬الى‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬لاستكمال‭ ‬الاجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬بحقهما،‭ ‬وجاءت‭ ‬عمليتي‭ ‬القاء‭ ‬القبض‭ ‬وفق‭ ‬معلومات‭ ‬ومصادر‭ ‬المكتب‭ ‬الخاصة”‭ . ‬ولفت‭ ‬الى‭ ‬،‭ ‬ان‭ ‬”‭ ‬عملية‭ ‬القبض‭ ‬الأولى‭ ‬تمت‭ ‬بعد‭ ‬ورود‭ ‬معلومات‭ ‬مفادها‭ ‬وجود‭ ‬أحد‭ ‬إرهابيي‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬مقهى‭ ‬بمنطقة‭ ( ‬رحيم‭ ‬آوه‭ ) ‬في‭ ‬كركوك،‭ ‬حيث‭ ‬ترأس‭ ‬مدير‭ ‬مكتب‭ ‬تفتيش‭ ‬كركوك‭ ‬مفرزة‭ ‬من‭ ‬مكتبه‭ ‬وتوجه‭ ‬الى‭ ‬المكان‭ ‬ت‭ ‬والقت‭ ‬عليه‭ ‬القبض‭ ‬وسلمته‭ ‬الى‭ ‬جهاز‭ ‬مكافحة‭ ‬الارهاب‭ ‬بوصل‭ ‬تسليم‭ ‬اصولي،‭ ‬كما‭ ‬ألقت‭ ‬نفس‭ ‬المفرزة‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬ارهابي‭ ‬داعشي‭ ‬آخر‭ ‬وسلمته‭ ‬الى‭ ‬مديرية‭ ‬الاستخبارات‭ ‬حسب‭ ‬الاختصاص‭ ‬الوظيفي”‭.‬

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