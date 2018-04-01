تصفية خلية سفّاح داعش التونسي في صحراء الأنبار

بغداد -الزمان
نجحت قوة عسكرية عراقية خاصة الأحد في قتل سفّاح الدواعش الملقب بأبي طه التونسي ومعه تسعة من مرافقيه بعملية نوعية نفذتها في صحراء الأنبار غربي العراق ، حيث لايزال لعناصر تنظيم داعش ظهور بين الفينة والاخرى لاسيما في الطرق الصحراوية الحدودية ..
ونقل موقع السومرية نيوز عن مصادر استخبارية قولها: «جاءت هذه العملية بعد أن تلقينا معلومات استخباراتية دقيقة تفيد بمكان تواجد الإرهابيين». وأضافت المصادر أن «القوة الأمنية عثرت على أنفاق سرية لعصابات داعش الإجرامية، واستولت بداخلها على أسلحة وأقراص مخدرة ومشروبات كحولية».
وتشّن القوات العراقية بين الحين والآخر عمليات أمنية مباغتة في صحراء الأنبار للقضاء علـى ما تبقى من الخلايا النائمة هناك.
فيما اعلن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في محافظة كركوك ، الاحد ، القاء القبض على عنصرين من عناصر تنظيم داعش وقام بتسليمهما الى الجهات المختصة لاستكمال الاجراءات القانونية بحقهما، وجاءت عمليتي القاء القبض وفق معلومات ومصادر المكتب الخاصة” . ولفت الى ، ان ” عملية القبض الأولى تمت بعد ورود معلومات مفادها وجود أحد إرهابيي داعش في مقهى بمنطقة ( رحيم آوه ) في كركوك، حيث ترأس مدير مكتب تفتيش كركوك مفرزة من مكتبه وتوجه الى المكان ت والقت عليه القبض وسلمته الى جهاز مكافحة الارهاب بوصل تسليم اصولي، كما ألقت نفس المفرزة القبض على ارهابي داعشي آخر وسلمته الى مديرية الاستخبارات حسب الاختصاص الوظيفي”.